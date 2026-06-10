Вандалы осквернили мемориал городам-героям Великой Отечественной войны в Армении

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники коммунальных служб обнаружили сорванные позолоченные буквы в мусорных баках прямо на территории комплекса, пишет «Sputnik Армения». Вандалы действовали с такой силой, что на каменных плитах остались глубокие повреждения.

Директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян осудил действия злоумышленников. «Это чистой воды вандализм, отсутствие уважения к нашим предкам, к людям, которые сражались в этих городах, получали ордена, стали героями и воспитали поколения. Причем пятиконечные звезды не тронули, а названия городов сорвали», – подчеркнул он.

Руководитель учреждения предположил, что случившееся может быть попыткой вбить клин в армяно-российские отношения. Однако местные власти заверили, что не позволят подорвать вековую дружбу двух народов. Сейчас специалисты мэрии восстанавливают плиты, посвященные городам-победителям.

В феврале 2024 года Следственный комитет Армении предъявил обвинение вандалу за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

В мае этого года жители Латвии осудили разрушение неизвестными мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны.



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