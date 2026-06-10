Путин обвинил противников России в совершении терактов против детей

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер в ходе видеоконференции с членами правительства обсудил угрозы безопасности мирного населения, передает РИА «Новости».

«Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – сказал Путин.

По словам главы государства, подобные агрессивные действия целенаправленно направлены против несовершеннолетних гражданских лиц, что лишний раз доказывает необходимость обеспечения надежной защиты территорий от любых потенциальных террористических угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России потребовал наказать всех виновных в ударе по Старобельску.

В ответ на этот теракт российская армия приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

В результате обстрела студенческого общежития погибли шесть человек.