Путин предложил обсудить укрепление благополучия российских семей с детьми

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер предложил детально обсудить меры поддержки населения, передает РИА «Новости». Президент поднял эту тему во время совещания с кабинетом министров.

«Сегодня в нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми», – заявил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин потребовал сделать меры поддержки семей целевыми и эффективными.

Более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги через региональные организации.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о снижении числа детей в детских домах на 11 тысяч за два года.