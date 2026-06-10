Fox News: Вашингтон и Тегеран продолжили переговоры вопреки угрозам

Американская администрация не стала прерывать дипломатические контакты, передает РИА «Новости». Журналисты выяснили, что глава государства близок к одобрению очередных бомбардировок иранских мостов и электростанций.
«Переговоры все еще продолжаются», – подтвердил высокопоставленный представитель Белого дома. По словам чиновника, недавние действия армии стали ответом на обстрел вертолета Apache, при этом Вашингтон намерен сохранять максимальное давление для достижения прочного мира.
Масштабная кампания Израиля и американских сил началась 28 февраля, унеся жизни более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны договорились о прекращении огня, однако периодические столкновения не остановились. Военные объясняют свои маневры целями самообороны, тогда как Тегеран заявляет об ответных мерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о завершении серии ответных ударов по Ирану. Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.
Представитель министерства иностранных дел Ирана подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.