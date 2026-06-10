На Алтае раскрыли сеть радикалов с 150 участниками в 21 регионе

Tекст: Тимур Шайдуллин

О ликвидации межрегионального праворадикального сообщества, созданного жителем Алтайского края и объединившего более 150 человек в 21 регионе России, сообщают «Известия». По данным источника, структура была выстроена через мессенджер Telegram, где организатор создал локальные ячейки в Москве, Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Новокузнецке, Владимире и Тюмени.

Сообщество состояло в основном из молодежи в возрасте от 14 до 25 лет и занималось пропагандой националистических идей. Участники планировали и проводили акции «прямого действия» против лиц неславянской внешности, включая поджоги торговых точек, избиения и нанесение ножевых ранений. Часть радикалов поддерживала террористическую организацию NS/WP (признана террористической и запрещена в РФ) и оправдывала ее деятельность.

Организаторы и наиболее активные члены группировки стали фигурантами уголовных дел по статьям 205.2 и 205.5 УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности, а также по статьям 213, 280, 282 и 282.1 УК РФ о хулиганстве и разжигании ненависти. В ходе обысков силовики изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства и предметы с националистической символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель города Бийска в Алтайском крае также создал в соцсетях канал по пропаганде терроризма по указанию украинской террористической организации.

Позже политолог Павел Данилин заявил о связях части российских праворадикальных националистов с украинскими единомышленниками.

А суд в Москве приговорил 19-летнего Арсения Щетинина к трем с половиной годам колонии за создание и руководство экстремистским сообществом, нацеленным на насилие по национальному признаку.