Умерла актриса Людмила Чурсина

Tекст: Ольга Иванова

О трагическом событии передает РИА «Новости» со ссылкой на Театр Российской армии. «С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», – говорится в официальном заявлении.

Информация о дате и месте прощания появится позже.

Будущая артистка родилась 20 июля 1941 года в военном госпитале Псковской области. Высшее образование с красным дипломом она получила в Щукинском училище.

За годы творчества Людмила Чурсина работала в Театре имени Вахтангова, на «Ленфильме» и в Театре Российской армии. Зрители навсегда запомнили ее по картинам «Донская повесть», «Угрюм-река», а также по современным сериалам «Интерны» и «Закрытая школа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 77-м году жизни скончалась актриса фильмов «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить» Людмила Солоденко.

Немногим ранее из жизни ушла ведущая артистка Театра имени Евгения Вахтангова Ольга Чиповская. В июне прошлого года Театр Моссовета сообщил о смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.