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    10 июня 2026, 16:28 • Новости дня

    Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана

    Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные ликвидировали больше половины вооружений, которые Тегеран пытался восстановить в период действия режима прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.

    По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.

    Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

    В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.

    9 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    @ Public Domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение американского военного вертолета у побережья Омана Ираном и пообещал ответные меры.

    Американский лидер заявил, что вертолет Apache AH-64 был сбит иранскими силами, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время патрулирования Ормузского пролива.

    «Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», – подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник, 9 июня.

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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    10 июня 2026, 06:08 • Новости дня
    Axios: Иран атаковал американские военные базы ракетами и беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы якобы провели комбинированную атаку на военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщают американские СМИ.

    Атака затронула сразу несколько американских военных объектов, передает РИА «Новости». Со ссылкой на Axios.

    Целями, согласно этим данным, стали позиции войск в трех государствах: Бахрейне, Кувейте и Иордании. По ним якобы были выпущены беспилотники и ракеты.

    Ранее до этого вооруженные силы Кувейта начали уничтожение воздушных целей.

    До этого американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

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    10 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило в соцсети Х о начавшейся операции по нанесению оборонительных ударов по Ирану за ранее сбитый американский вертолет Apache.

    «Сегодня в 17.00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний удар по вертолету Apache армии США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию», – сказано в посте .

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    Позже американский президент заявил WSJ о необходимости отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив.


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    10 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером

    Беспилотный катер Corsair эвакуировал сбитых летчиков США в Оманском заливе

    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером
    @ Saronic Technologies/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в мировой практике морской беспилотник успешно спас терпящих бедствие военных летчиков, которые провели около двух часов в открытой воде.

    Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа американского вертолета AH-64 Apache в Оманском заливе, пишет TWZ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что боевую машину сбили иранские военные, и пообещал жесткие ответные меры. Это первый известный случай применения надводного дрона в реальной поисково-спасательной миссии.

    «Надводный дрон, который помог в спасении экипажа Apache у побережья Омана, был беспилотным судном ВМС США Corsair, управляемым 59-й оперативной группой 5-го флота», – сообщил представитель командования капитан Тим Хокинс.

    Он уточнил, что дрон подобрал авиаторов и доставил их в безопасное место для последующей эвакуации вертолетом. Летчики провели в воде около двух часов.

    Автономный катер Corsair длиной более семи метров разработан компанией Saronic. Аппарат способен преодолевать расстояние почти в две тысячи километров, развивая скорость до 35 узлов, и нести более 450 килограммов полезной нагрузки. Судно обладает высокой степенью автономности и может действовать как самостоятельно, так и в составе единой сети дронов.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Отметим, что США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    9 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Глава МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал иностранные войска покинуть Ормузский пролив, иначе они будут «подвергаться постоянной опасности», после того как президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по армейскому вертолету Apache у берегов Омана.

    «Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, случайных происшествий или потенциального попадания под перекрестный огонь», – заявил Арагчи в соцсети X.

    Он уточнил, что для снижения риска наилучшим решением является скорейший уход иностранных войск из среды, которая никогда не будет благоприятной для враждебного присутствия.

    Глава МИД Ирана добавил, что хотя Тегеран предпочитает «язык дипломатии… как показали миру наши храбрые воины, мы умеем говорить и на других языках», повторив аналогичное заявление, сделанное ранее главным переговорщиком Ирана Мохаммедом Багером Галибафом, напоминает телеканал CNN.

    По словам Арагчи, Ормузский пролив не считается международными водами, а находится на территории Ирана и Омана. Он поклялся, что иранские военные находятся в состоянии постоянной готовности к «любому нарушению воздушного пространства, территории или территориальных вод Ирана».

    Хотя пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, он, тем не менее, считается международным проливом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), что означает, что иностранные суда, включая военные корабли, имеют право на беспрепятственный «транзитный проход» через него.

    Ни Иран, ни Соединенные Штаты не ратифицировали UNCLOS, и Тегеран отвергает положение о транзитном проходе.

    Арагчи сделал это заявление после того, как Трамп сказал, что США «по необходимости должны ответить на это нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп заявил WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны отреагировать после подтверждения того, что Иран сбил их вертолет Apache, из-за чего двое членов экипажа выжили после двухчасового пребывания в открытом море.

    Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент. При этом вертолет Apache пополнил список американских летательных аппаратов, уничтоженных в результате аварий и вражеского огня во время войны в Иране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Во вторник президент Трамп обвинил Иран в том, что тот сбил американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, что привело к беспрецедентной спасательной операции и побудило Трампа пригрозить ответными мерами.

    Удар по вертолету поздно вечером в понедельник положило начало гонке за поисками двух американских членов экипажа, которым удалось спастись из Apache, небольшого ударного вертолета без катапультных кресел. Их спас американский беспилотный катер в ходе первой в своем роде морской операции, говорится в материале газеты.

    WSJ отмечает, что Трамп при риторике воздаяния за произошедшее, все же акцентирует внимание на том, что инцидент не самый сложный и масштабный, к тому же экипаж выжил. В телефонной беседе с газетой глава Белого дома заявил, что все было совсем не так, как все думают, а он получил детальную информацию о произошедшем.

    Два американских чиновника заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником , а другой источник добавил, что это был беспилотник «Шахед». Один из чиновников отметил, что неясно, был ли вертолет сбит преднамеренно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 20:30 • Новости дня
    ФИФА лишила квоты иранских болельщиков на ЧМ-2026

    ФИФА отменила квоту в 8% билетов для иранских болельщиков на ЧМ-2026

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала выделенные для Ирана места на стадионах североамериканского мундиаля, несмотря на уже стартовавшую продажу билетов.

    ФИФА отозвала квоту Ирана на 8% мест для фанатов на мировом первенстве 2026 года, передает агентство Reuters. В Федерации футбола страны отметили, что решение было принято уже после начала продаж.

    «Лишение иранских болельщиков доступа к законным и официальным билетам является действием, противоречащим духу международных соревнований и принципу равенства между странами-участницами», – заявили в спортивном ведомстве Ирана и назвали подобные ограничения политически мотивированными.

    Двумя днями ранее иранские дипломаты потребовали привлечь США к ответственности за дискриминацию национальной сборной. Американская сторона отказалась выдавать визы сопровождающим спортсменов сотрудникам. В Тегеране обвинили Вашингтон в лицемерии и недопустимом вмешательстве в спорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в выдаче виз части функционеров и представителей тренерского штаба иранской сборной.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы команды Ирана из США в Мексику. Перед этим официальный Тегеран получил от организаторов соревнований твердые гарантии соблюдения прав своих атлетов.

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    10 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Потеря военного вертолета Apache вряд ли стала для США поводом к жестокому ответу, а вот сигналом точно стала, который в Вашингтоне снова не распознали, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он отметил, что в СМИ сообщали, как иранский военно-морской флот сбил американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, оба члена экипажа были спасены.

    «Действительно, потеря одного из самых современных американских вертолетов не была большой проблемой. Но это был еще один сигнал Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре», – написал дипломат в серии постов в соцсети Х

    Он добавил, что намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений в ситуации.

    «По сообщениям СМИ, США начали авиаудары по Ирану в ответ на иранские авиаудары. Прекратит ли кто-нибудь подобные столкновения при нормальных обстоятельствах?» – задался Ульянов риторическим вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Axiosузнал, что США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана.

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    9 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    «Хезболла» заявила об атаке на израильский морской пункт в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удар по израильскому морскому опорному пункту Рас-эн-Накура, расположенному в пограничной зоне на юге страны.

    Представители движения нанесли удар по позициям израильских военных на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    «Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура», – говорится в официальном сообщении пресс-службы движения.

    В организации пояснили, что эта атака стала ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, а также на удары по мирным населенным пунктам на юге Ливана. Всего с начала вторника представители движения заявили о десяти боевых операциях против израильской армии.

    Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся переговоры при посредничестве США. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что подобные атаки нарушают суверенитет страны и мешают стабилизации обстановки в регионе.

    Ливанское движение «Хезболла» провело 24 военные операции против израильской армии за один день.

    Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру.

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    10 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Вэнс заявил о заключении сделки с Ираном «очень скоро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация «очень близка» к заключению сделки с Ираном, но насколько близка она к этому, покажет время.

    «Послушайте, я думаю, что сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев», – приводит его слова CNN в интервью CBS.

    Вэнс был уверен, что соглашение будет достигнуто до промежуточных выборов в ноябре.

    «О, безусловно. Думаю, мы многое узнаем до промежуточных выборов», – сказал он.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение, направленное на прекращение войны, будет достигнуто в течение следующих двух недель. Во вторник утром он сказал журналистам, что это может произойти «через два или три дня», после чего объявил, что Иран сбил вертолет Apache, и пообещал ответить.

    Вэнс выразил оптимизм по поводу достижения США соглашения, которое будет иметь долгосрочные последствия, даже несмотря на то, что для этого предстоит еще много работы.

    «Сейчас я считаю, что мы находимся в положении, позволяющем заключить сделку, выгодную для США в экономическом плане и действительно решающую проблему иранской ядерной программы, не только сейчас, не только во время президентства Дональда Трампа, но и в долгосрочной перспективе», – заявил Вэнс.

    По словам вице-президента США, в этом и заключается цель их политики: «нам еще нужно нарубить дров, мы будем продолжать это делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном. Американский лидер призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США. Вэнс высказался о роли Израиля в готовности США заключить сделку с Ираном.

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    10 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость, написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи после начала американских атак якобы в счет иранского удара по вертолету Apache.

    «Наши могучие вооружённые силы не оставят без ответа ни одного нападения или угрозы. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит множество глав о печальных», – предупредил иранский министр в соцсети Х.

    До этого Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив, отметив, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но умеет вести диалог и на других.

    Ситуация между ведущими дипломатический диалог США и Ираном обострилась после удара по американскому вертолету Apache 9 июня в районе Ормуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Reuters: США поразили почти 20 целей в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные в ходе атак по иранской территории нанесли удары по нескольким десяткам целей, сообщил неназванный американский чиновник.

    Соединенные Штаты нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сказал собеседник Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, Центральное командование США заявило о завершении серии ответных ударов по Ирану из-за сбитого вертолета Apache.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

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