  • Новость часаПутин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
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    «Одноразовую агентуру» против России Запад будет готовить в Молдавии
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    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    Киев решил скупить подлежащие утилизации западные ракеты ПВО
    10 июня 2026, 16:19 • Новости дня

    Командир «Пятнашки»: Депутат Кварчия помогает вбивать клин между Абхазией и Россией

    Командир «Пятнашки»: Депутат Кварчия помогает вбивать клин между Абхазией и Россией
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Депутат Кан Кварчия, заочно осужденный в Сочи за нападение на граждан России, стал выступать с антироссийскими заявлениями, видимо, забыв, что именно Москва помогла Сухуму в военном конфликте с Грузией. Сейчас, когда Россия проводит СВО, такие заявления вбивают клин между давними союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД командир сражающейся в зоне СВО бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

    «На мой взгляд, депутат Кан Кварчия при помощи ярких антироссийских заявлений пытается привлечь внимание к своей персоне. Он представляет оппозицию текущему правительству республики, а потому регулярная демонстрация альтернативного мнения для него – карьерная необходимость», – сказал Ахра Авидзба, командир сражающейся в зоне СВО интернациональной бригады «Пятнашка».

    Авидзба напомним, что Кварчия – ветеран вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией в 1992-1993 гг., а поэтому знает, что именно Москва тогда помогала Сухуму отстоять свою независимость.

    «Почему тогда он позволяет себе столь острую критику России? Всему виной личные обиды и политические амбиции. Печально, что Кварчия позволяет себе такое во времена спецоперации. Абхазия поддержала Российскую Федерацию, многие наши ребята участвуют в данном конфликте, пытаясь помочь многолетнему союзнику», – полагает он.

    «Не будь боевых действий, эти глупые слова просто бы растворились в общественной дискуссии. Однако сегодня цена публичных заявлений многократно возрастает. Любое неосторожное предложение дает нашему противнику возможность использовать это для расшатывания дружбы между народами России и Абхазии. Конечно, такие планы обречены на провал, но создавать неприятные прецеденты лишний раз тоже не стоит», – заключил Авидзба.

    Ранее депутата Абхазии Кана Кварчию заочно приговорили в России к десяти годам и шести месяцам колонии строго режима за разбойное нападение на троих россиян в Сухуме в ноябре 2025 года. Соответствующее решение принял центральный районный суд Сочи. При этом сам Кварчия после приговора дал пресс-конференцию, на которой раскритиковал развитие отношений между Москвой и Сухумом, а также открытие авиасообщения между Россией и Абхазией.

    Напомним, судом установлено, что Кварчия с группой лиц совершил нападение на трех россиян в Сухуме 5 ноября прошлого года, во время которого пострадавшим угрожали и похитили у них деньги и имущество. Уголовное дело было возбуждено 24 ноября 2025 года, на рассмотрение в суд направлено 28 апреля этого года. 4 июня Накануне Сочинский суд заочно приговорил депутата к 10,5 годам строгого режима.

    Как отмечали эксперты, принцип экстерриториальности уголовного закона позволяет России гарантировать наказание для любого, кто покусился на права и безопасность россиян, даже если инцидент произошел за рубежом, а местная правовая система оказалась неэффективной.

    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    10 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины

    Севастопольский депутат Пархоменко: Удар ВСУ по зданию музея-панорамы – ужасное преступление

    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – сердце города, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко. Он признался, что переживает повреждения шедевра Франца Рубо в результате удара ВСУ как личную утрату.

    «Удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – беспрецедентный случай и одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – отметил Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва.

    «Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города», – признался собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали.

    Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники. «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей и поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и, наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – заключил Пархоменко.

    Напомним, в ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он. Губернатор региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны.

    «25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна. После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра», – отметил Развожаев.

    Он пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.

    Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.

    Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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    9 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    @ Татьяна Ефремова

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В водах Баренцева моря у острова Кильдин волонтеры обнаружили горбатого кита со следами, похожими на повреждения от веревки или рыболовного троса – они опасаются, что животное могло запутаться в снастях. Специалисты ожидают подходящей погоды, чтобы провести фото- и видеосъемку кита с близкого расстояния для оценки его состояния и принятия дальнейших решений по его спасению, сказала газете ВЗГЛЯД создатель проекта гражданской науки «Киты Териберки» и куратор праздника «День Кита» Татьяна Ефремова.

    «Раны у кита достаточно глубокие: сбоку видно, что на теле уже есть разрезы. По всей видимости, животное страдает. Плавник прижат к телу, однако для точной оценки ситуации необходима качественная съемка, которую планируется провести при хорошей погоде. Я представляю группу реагирования на Кольском полуострове», – говорит Ефремова.

    Она рассказывает, что сейчас организован мониторинг за млекопитающим: специалисты отслеживают его маршрут. За последнюю неделю кит переместился от полуострова Рыбачий к острову Кильдин. Уже несколько дней он держится в том районе, где активно кормится.

    «Ситуация похожа на историю с китом Станиславом, которая произошла в 2024 году. Однако тогда горбач еще не был достаточно откормлен, что позволило спасателям освободить кита. У этого горбача она врезается в тело, прорезает жировую ткань, которая от природы довольно толстая», – поясняет собеседница.

    Напомним, летом 2024 года в Баренцевом море возле Териберки молодой кит запутался в тяжелых рыболовных сетях, которые сковывали его движения. Почти неделю команда ученых, спасателей и волонтеров проводила в море по 14 часов в день, пытаясь подобраться к животному, пока его крупные сородичи пытались защитить малыша от лодок. Спасателям потребовалось более ста часов сложнейшей работы, чтобы перерезать веревки и освободить кита. 

    Несмотря на более сложную ситуацию, чем со Станиславом, спасательная операция, по словам Ефремовой, пока не планируется: сейчас идет этап мониторинга, а через несколько дней будет организован выход в море для оценки состояния животного. Специалисты по спасению китов находятся на Сахалине, поэтому для их перелета в Баренцево море требуется время.

    В подобных ситуациях группа реагирования действует по установленному порядку, рассказывает Ефремова. Сначала проводится фото- и видеосъемка, которая затем отправляется специалистам для оценки состояния млекопитающего. Только после этого принимается решение о начале спасательной операции. Все зависит от того, насколько сильно веревка опутывает туловище кита, каков характер ранений, может ли животное справиться с ними самостоятельно. В случае со Станиславом сбор информации занял около пяти дней.

    «Как правило, если сеть или веревка болтается свободно на теле кита, шансы на успешное распутывание достаточно велики. Если прилегает плотно или врезалась в тело, то становится значительно сложнее», – говорит общественница. По ее словам, в таких случаях спасательная операция требует участия узкопрофильных специалистов, которых в России единицы. Работа ведется исключительно с резиновой лодки: в воду никто не спускается, руками кита не касаются. Спасатели подходят вплотную к животному и с помощью карбонового шеста со специальным ножом разрезают или распутывают снасть.

    «Горбатый кит достигает 15 метров в длину и весит до 30 тонн, поэтому один удар плавника способен перевернуть лодку. А любая попытка физически зафиксировать животное вызывает у него острый стресс, который может привести к гибели морского млекопитающего. Именно поэтому операция требует точных и слаженных действий: цена ошибки высока как для кита, так и для команды спасателей», – подчеркивает эксперт. Обезболить или обработать рану тоже невозможно, так как ветеринария еще не располагает такими методами для крупных китообразных.

    «Очень надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее. Интересно, что все это происходит накануне праздника «День Кита» и практически ровно через два года после нелегкого спасения Станислава, который, кстати, тоже приплыл и находится неподалеку. Мы считаем, что это именно он привел к нам раненого, чтобы люди оказали ему помощь», – заключила Ефремова.

    В мае в Дании на побережье острова Анхольт нашли мертвым кита Тимми, которого ранее пытались спасти немецкие волонтеры.

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    10 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС

    Захарова: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении по ЕАЭС

    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не намерена мириться с потребительским отношением армянского руководства к Евразийскому экономическому союзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Ереван пытается убедить население в возможности одновременного извлечения выгоды из евразийской интеграции и подготовки к членству в ЕС, передает РИА «Новости».

    «Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС, к нашим партнерам по ЕАЭС терпеть мы не намерены», – заявила дипломат в ходе брифинга. Она также задалась вопросом о том, в состав какого государства предложат войти Армении ради европейских перспектив, напомнив, что Молдавии предлагают присоединиться к Румынии.

    Ранее партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за сближение с Евросоюзом, не смогла набрать 50% голосов на выборах. Тем не менее политическая сила получит необходимое количество мест для формирования правительства благодаря мандатам нацменьшинств и перераспределению голосов партий, не прошедших в парламент.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила руководство республики в использовании связей с Москвой для финансирования западного курса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимоисключающими процессы интеграции Еревана с Евросоюзом и членства в ЕАЭС.

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    10 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Кобяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России

    Кобяков: Пенсии по старости будут назначать без заявлений

    Кобяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России готовится переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости, при котором решения будут приниматься автоматически на основе сведений Социального фонда, сообщили в Минтруда.

    В России готовится проект закона о проактивном назначении страховых пенсий по старости. Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» и позволяет назначать выплаты без подачи гражданами заявлений, пишет «Российская газета».

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил суть реформы. «Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», – рассказал министр, его слова приведены на сайте Минтруда России.

    После принятия законопроекта страховые пенсии по старости при достижении пенсионного возраста, а также досрочные выплаты для многодетных матерей и одного из родителей ребенка с инвалидностью будут назначаться без заявлений.

    Сейчас гражданам приходит уведомление в Госуслугах о возможности оформить пенсию, и решение принимается только после подачи согласия, а претендентам на досрочную пенсию приходится самостоятельно обращаться в отделения Социального фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Ольга Епифанова заявила о действующем беззаявительном порядке шести видов соцвыплат и планах автоматического назначения страховых пенсий по старости.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с Антоном Котяковым по развитию системы «Социальное казначейство» и проактивному предоставлению мер поддержки.

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    9 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы вводимых штрафах для граждан за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы и почтовые адреса.

    По словам депутата, распространяемая информация не соответствует действительности, а сведения о планах штрафовать пользователей за вход на сайты с помощью Gmail, Hotmail, Apple ID или Google ID являются недостоверными.

    «Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал Боярский в своем канале в Max.

    Парламентарий объяснил, что закон устанавливает ответственность для владельцев интернет-площадок за нарушение механизма авторизации. Этот механизм был закреплен еще три года назад поправками в законодательство. Он предусматривает вход через телефон, биометрические данные, «Госуслуги» или российские платформы, включая банковские приложения. Владельцами сайтов, на которых ложится ответственность, могут быть как юридические, так и физические лица.

    При этом абсолютного большинства граждан, пользующихся социальными сетями, эти нововведения никак не коснутся, резюмировал глава профильного комитета.

    Напомним, депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушение правил авторизации в интернете. Группа парламентариев внесла этот документ на рассмотрение нижней палаты осенью прошлого года.

    Ранее сенатор Артем Шейкин исключил наказание для обычных граждан за использование VPN-сервисов.

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    9 июня 2026, 22:18 • Новости дня
    Факельное горение после взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано
    Факельное горение после взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане ликвидировано факельное горение после взрыва, сообщило ГУ МЧС России по республике.

    «В настоящее время факельное горение ликвидировано. По предварительной информации, газопровод на участке с 718-го по 661-й километр перекрыт. Жертв и пострадавших нет», – сказано в Max-канале ведомства.

    В ведомстве уточнили, что на месте происшествия задействованы от МЧС России 12 человек и три единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный пожар охватил вечером вторника газораспределительную станцию в промышленной зоне Кизилюрта. Возможной причиной взрывов на газопроводе экстренные службы назвали утечку газа. Жителей 250 домов в селе в Дагестане эвакуировали из-за взрывов газопровода.


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    10 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные политики, вводящие ограничения против российских детских оздоровительных центров, демонстрируют скудоумие и позорят сами себя попытками сделать мелкую пакость, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике западные санкции в отношении российских детских оздоровительных организаций, передает РИА «Новости». Выступая на совещании с членами правительства, глава государства назвал подобные действия европейских политиков проявлением скудоумия.

    «Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят – с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», – подчеркнул российский лидер.

    «Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», – добавил президент. Глава государства добавил, что российские лагеря продолжают успешно работать, принимая детей из всех регионов страны и из-за рубежа, передает Telegram-канал Пул№3.

    «Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских детских центров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эти ограничения подтверждением эффективности работы воспитательных учреждений.

    Позже Владимир Путин анонсировал дальнейшее масштабное развитие инфраструктуры детского отдыха в стране.

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    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

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    10 июня 2026, 04:57 • Новости дня
    Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками

    Эксперт Шилина: В разговоре с мошенниками нельзя говорить слово «да»

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники научились использовать чужой голос для телефонного подтверждения банковских операций от имени ничего не подозревающих граждан, поэтому эксперты выявили несколько запретных слов при сомнительном разговоре.

    «В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас. Есть несколько категорий фраз, которые категорически нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода. Слова «да», «подтверждаю», «согласен». Их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банке», – пояснила РИА «Новости» глава столичного проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

    Она отметила, что современные технологии позволяют преступникам синтезировать речь и склеивать отдельные звуки в целые предложения. Человек может даже не заметить, как обычное согласие превратится в разрешение на перевод денег.

    Эксперт посоветовала сразу прекращать любую подозрительную беседу. Единственной безопасной реакцией станет обещание перезвонить самостоятельно, после чего следует немедленно положить трубку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Психолог Грибин назвал психологические уязвимости жертв телефонных мошенников. Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры.

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    9 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия основания Самары в 2036 году.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», – говорится в тексте документа.

    Согласно указу, оплачивать организацию торжественных мероприятий будут из регионального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Кроме того, органам государственной власти субъектов страны и местному самоуправлению рекомендовано принять активное участие в подготовке к предстоящему юбилею.

    В марте президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска в 2030 году.

    Ранее глава государства издал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области. В прошлом году российский лидер поручил организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения Екатерины II.

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    10 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области

    Бойцы «Севера»: ВСУ в Черниговской области переодеваются в гражданскую одежду

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, какие уловки применяют в Черниговской области боевики ВСУ, чтобы затеряться среди рядового населения.

    «Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.

    Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в  Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.

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