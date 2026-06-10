В Ивангороде сообщили, что жители Нарвы увидят российский концерт через границу

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель городской администрации подчеркнула масштабность предстоящего события. «День рождения Ленинградской области будет отмечаться в Ивангороде 1 августа. Программа празднования включает и концерт у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, который можно будет увидеть с эстонской стороны», – заявила она.

Точная программа пока держится в секрете, однако известно о прибытии делегаций из всех районов региона. При этом выступления на городской площади, запланированные на 12 июня, эстонцы посмотреть не смогут из-за расположения сцены, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в День Победы на набережной Ивангорода для жителей эстонской Нарвы прозвучал гимн Советского Союза.

Российская сторона специально установила большие экраны для трансляции парада на Красной площади в сторону сопредельного государства.

Предприимчивые бизнесмены из стран Прибалтики продавали европейцам платные экскурсии к границе ради просмотра этого масштабного праздника.