Французский остеопат получил длительный срок за насилие над пациентками

Французский остеопат приговорен на 17 лет за насилие над пациентками

Tекст: Денис Тельманов

Суд во Франции вынес приговор 37-летнему остеопату Пьеру Гаритту, назначив ему 17 лет лишения свободы за сексуальное насилие над пациентками, передает РИА «Новости». Мужчину признали виновным в преступлениях против 29 женщин, совершенных в его приемной в пригороде Страсбурга.

«Остеопата Пьера Гаритта судили… за восемь изнасилований и 23 случая сексуальных домогательств в отношении в общей сложности 29 пациенток… по итогам процесса… его приговорили к 17 годам заключения», – отмечает агентство.

Сторона обвинения настаивала на максимальном наказании в виде 20 лет тюрьмы. Сам подсудимый свою вину отрицал, заявляя, что все его действия носили исключительно терапевтический характер, а суть манипуляций он разъяснял пациенткам. Первые жалобы на врача начали поступать восемь лет назад, однако полномасштабное расследование стартовало только осенью 2020 года после заявления об изнасиловании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года власти Франции приняли закон о строгом информированном согласии на сексуальные отношения.

В начале прошлого года американский суд приговорил военного врача к 13 годам тюрьмы за насилие над 41 пациентом. На днях полиция Парижа задержала певца Патрика Брюэля по подозрению в аналогичных преступлениях.