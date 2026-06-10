Госдума повысила стоимость оформления документов для мигрантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Нижняя палата парламента одобрила инициативы об увеличении стоимости легализации иностранцев, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Max.

«Сегодня приняли федеральные законы, которыми существенно повышаются налоговые пошлины для мигрантов», – написал спикер.

Стоимость получения паспорта выросла в 12 раз и достигла 50 тыс. рублей. За разрешение на временное проживание придется заплатить 15 тыс. рублей, что в восемь раз больше прежнего. Оформление вида на жительство подорожало в пять раз и теперь обойдется в 30 тыс. рублей.

Кроме того, сбор за привлечение каждого зарубежного работника увеличили до 15 тыс. рублей. Законодатели также одобрили передачу части полномочий Минтруда в ведение МВД. Полицейское ведомство будет утверждать списки квалифицированных кадров, имеющих право на работу вне квот.

Как отметил политик, все принятые меры призваны усовершенствовать миграционную политику государства. Всего с 2024 года парламентарии утвердили 27 тематических законов, большинство из которых разработали сами депутаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая депутаты одобрили в первом чтении проект закона о многократном увеличении миграционных госпошлин.

Несколькими неделями ранее нижняя палата парламента поддержала инициативу об отказе в гражданстве лицам с непогашенной судимостью.

В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал вступление в силу дополнительных мер для усиления контроля за иностранцами.