Украинца задержали на Бали за контрабанду килограмма мефедрона

В аэропорту Бали у прибывшего из Польши украинца изъяли почти 1 кг мефедрона

Tекст: Мария Иванова

Полиция Индонезии задержала гражданина Украины Богдана Логуша по подозрению в контрабанде почти килограмма мефедрона, передает информационное агентство Antara со ссылкой на правоохранительные органы. Мужчина прибыл на Бали рейсом авиакомпании Qatar Airways из Польши с пересадкой в Дохе.

В зоне прибытия аэропорта сотрудники обратили внимание на подозрительное поведение пассажира. При досмотре его багажа были обнаружены три пакета с мефедроном. Общая масса изъятых наркотиков составила более 951 грамма, а их стоимость оценивается примерно в 37 тыс. долларов, отмечает ТАСС.

По данным следствия, запрещенные вещества предназначались для незаконного сбыта на территории острова. Согласно индонезийскому законодательству, за подобное преступление подозреваемому грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и крупный штраф. Полиция предполагает, что к организации контрабанды может быть причастна международная преступная группировка. Расследование инцидента продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня индонезийская полиция арестовала россиянку с почти восемью килограммами гашиша.

В марте на курортном острове задержали двоих граждан РФ за создание подпольной лаборатории по производству мефедрона.