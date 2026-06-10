  • Новость часаПослы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина сожгла «Оборону Севастополя» по заказу Британии
    Лавров потребовал от Армении сделать выбор между ЕС и ЕАЭС
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    Минобороны Польши пригрозило Украине конфронтацией
    Оригиналы Рубо уцелели после удара ВСУ по панораме «Оборона Севастополя»
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache
    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов
    10 июня 2026, 14:41 • Новости дня

    В Одессе произошел второй взрыв за день на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне звучащих сирен воздушной тревоги в Одессе прогремел очередной взрыв, ставший уже вторым за день.

    Очередной инцидент произошел на юге страны в среду, передает РИА «Новости».

    Местный украинский телеканал «Общественное» проинформировал граждан о происшествии в своем Telegram-канале.

    «В Одессе прозвучал взрыв», – говорится в официальном сообщении вещателя.

    Ранее местные журналисты уже предупреждали жителей о первом инциденте в городской черте.

    Согласно информации с онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на территории всей Одесской области продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в Одессе на фоне воздушной тревоги зафиксировали взрыв. Пятого мая в городе прогремел еще один взрыв. В начале того же месяца взрывы произошли в Измаиле Одесской области.

    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

    Комментарии (8)
    10 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    @ razvozhaev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара украинского беспилотного летательного аппарата оказалась практически уничтоженной, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – указал Развожаев в Max.

    Он добавил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасателей, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

    По его словам, украинские боевики намеренно били по тому, что дорого россиянам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дроны повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является самым посещаемым объектом местного музея-заповедника. Она была создана к 50-летию обороны города художником Францем Рубо и открыта в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны здание также пострадало от огня, но тогда удалось спасти значительную часть полотна, на основе которой панорама была воссоздана к 1954 году.

    Комментарии (42)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    9 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия настаивает на выводе американского оружия из Европы и чтобы вся инфраструктура для его размещения на территории этой части света была демонтирована, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

    Российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвала убрать американские арсеналы с европейской территории, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного устранения соответствующей инфраструктуры.

    «Мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», – сказал дипломат.

    Глава делегации пояснил, что размещенное за рубежом вооружение фактически имеет стратегический статус. Дальность его поражения позволяет наносить удары по ключевым инфраструктурным и гражданским объектам в России.

    Ранее Андрей Белоусов указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей размещения подобного вооружения.

    Представители европейских государств на конференции по ДНЯО цинично оправдывали свое участие в отработке применения ядерного арсенала.

    В итоге конференция по ДНЯО в ООН завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами.

    Комментарии (13)
    9 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ, сообщили в местной администрации.

    Украинская администрация начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска. Местные власти пояснили, что мера затрагивает семьи с детьми, передает РИА «Новости».

    «В Донецкой области расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка», – заявили в украинской администрации.

    Накануне российские войска подошли к окраинам Краматорска на расстояние 11 километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение села Рай-Александровка откроет российским подразделениям «восточные ворота» в Славянск.

    Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию мирных жителей в славянско-краматорской агломерации осуществляет украинская организация «Белые ангелы».

    Комментарии (3)
    9 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

    Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

    В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

    Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.

    Комментарии (15)
    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

    Комментарии (9)
    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

    Комментарии (9)
    10 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам

    Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»

    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина применила крылатую ракету FP-5 «Фламинго» при ударе по предприятию ВПК в Чебоксарах, заявил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.

    По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».

    Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.

    Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.

    Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.

    Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.

    Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.

    Комментарии (11)
    9 июня 2026, 18:08 • Новости дня
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский производитель напитков обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за нежелания Роспатента присвоить товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России. Это позволило бы Coca-Cola бессрочно сохранять права на бренд в России, даже в случае его неиспользования на территории страны.

    Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

    В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.

    Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.

    Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.

    В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».

    Комментарии (12)
    10 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» не пострадали, поскольку в здании экспонировалась воссозданная версия картины, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

    Все оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо остались невредимыми при ударе по зданию музея в Севастополе, передает РИА «Новости». В пресс-службе Музея обороны Севастополя пояснили, что оригиналы находились в безопасном месте.

    «Это полотно, которое воссоздавалась после проведенной масштабной реставрации здания. Это полностью воссозданное полотно. Исторические фрагменты полотна Рубо уцелели», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время в музейных фондах Севастополя сберегаются 39 оригинальных фрагментов. Всего же до наших дней дошло 86 частей исторического произведения, остальные находятся в других музеях страны.

    Директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что ликвидация возгорания продолжается. Снаряд попал в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» минувшей ночью, вызвав пожар четвертого ранга. По информации губернатора, ситуация остается сложной, над тушением работают подразделения МЧС и профильные службы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

    Комментарии (20)
    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

    Комментарии (25)
    9 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    МИД: Секс-скандал с прокурором МУС дискредитирует международное правосудие

    МИД России усомнился в репутации МУС после отстранения Карима Хана

    МИД: Секс-скандал с прокурором МУС дискредитирует международное правосудие
    @ PETER DEJONG/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Человек, который претендовал на роль главного в мире «борца с безнаказанностью» и инициировал выдачу противоправных «ордеров на арест» нескольких глав государств, в нарушение их иммунитета, сам оказался объектом разбирательства. Так в Правовом департаменте МИД России прокомментировали временное отстранение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

    В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что британский юрист был отстранен от должности на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах. При этом с мая 2025 года он уже не исполнял свои полномочия из-за вынужденного самоотвода, напоминает МИД в своем заявлении. Обвинения в адрес Хана выдвинула в 2024 году одна из его подчиненных. Она заявила о настойчивых домогательствах на протяжении длительного времени и принуждении к совершению сексуальных действий.

    Как отметили в ведомстве, решение о временном отстранении прокурора приняло Бюро Ассамблеи государств – участников Римского статута после тщательного изучения доклада Управления служб внутреннего надзора ООН. Окончательное решение о дальнейшей судьбе Хана предстоит принять самой Ассамблее, в которую входят 125 государств. Для этого должна быть созвана чрезвычайная сессия.

    В МИД России подчеркнули, что, несмотря на попытки скрыть ситуацию, члены Бюро пришли к выводу о наличии фактических оснований для выдвинутых обвинений. В ведомстве также напомнили, что претензии этического характера ранее предъявлялись и другому бывшему прокурору МУС.

    На этом фоне российская сторона вновь подвергла критике деятельность суда в Гааге. В МИД заявили, что подобные скандалы подрывают доверие к международному уголовному правосудию, а сам МУС назвали структурой, которая «дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия».

    Ранее Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от исполнения обязанностей прокурора. Расследование надзорного органа подтвердило факты совершения им грубых служебных проступков.

    В декабре прошлого года Московский городской суд заочно приговорил этого британского юриста к 15 годам лишения свободы.

    Комментарии (5)
    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

    Комментарии (12)
    10 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Чебоксары подверглись ракетной атаке
    Чебоксары подверглись ракетной атаке
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столица Чувашии оказалась под ракетным обстрелом, могли пострадать люди, сообщил глава региона Олег Николаев утром в среду.

    «Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», – написал Николаев в Max.

    Он добавил, что экстренные службы уже работают на местах, для обеспечения безопасности принимаются меры.

    Руководитель республики подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и находится на связи с правоохранительными органами.

    В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов граждан просят немедленно звонить по номеру 112 и не пытаться трогать опасные находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая столица Чувашии уже подвергалась ударам с воздуха. В результате масштабного налета беспилотников погибли три мирных жителя. Глава региона сообщал о повреждении 40 многоквартирных домов.

    Комментарии (7)
    9 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    В Узбекистане решили заменить «аванс», «пароль» и «светофор» национальными терминами
    В Узбекистане решили заменить «аванс», «пароль» и «светофор» национальными терминами
    @ Li Renzi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана в первом чтении приняли законопроект, предполагающий замену ряда иностранных терминов в национальном законодательстве.

    Инициатива направлена на очищение правовых актов от заимствований, передает «Sputnik Узбекистан». Согласно документу, слово «аванс» предлагается заменить на «бунак», «маркировку» на «тамгалаш», а «маршрут» на «йуналиш».

    Кроме того, изменения коснутся таких понятий, как «светофор», который станет «йулчирок», и «коворкинг», переименованный в «иш маркази». Термин «пароль» планируют заменить на «урон», а слово «прогрессивный» на «илгор».

    В прошлом году Госдума России одобрила закон о запрете англицизмов на вывесках. Депутат Дмитрий Гусев предложил заменить иностранное слово «хостел» на русскую «ночлежку».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила употребление заимствованных названий с сотворением ложных кумиров.

    Комментарии (16)
    Главное
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    Блок «Сильная Армения» потребовал отменить итоги выборов в Арташате
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    Берлин выделил дополнительные средства на закупку снарядов для ВСУ
    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте
    Тайвань впервые провел стрельбы из HIMARS у материкового Китая
    Энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы