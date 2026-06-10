Иранский депутат заявил о решимости отвечать на удары США

В Иране заявили о готовности отвечать на удары США по территории

Tекст: Тимур Шайдуллин

Член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил РИА «Новости» о решимости отвечать на удары США по иранской территории. По его словам, Иран и ранее реагировал на американские операции.

Депутат подчеркнул: «США сами спорадически прибегают к проведению операций, на что Иран до настоящего момента и отвечал. Они должны понять, что Иран серьезно настроен в том, что касается этого вопроса».

По данным командования, были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и радиолокационные станции наблюдения в районе Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о начале оборонительной операции по нанесению ударов по Ирану в ответ на сбитие вертолета Apache у Ормузского пролива. Позднее CENTCOM заявило о завершении ударов высокоточными боеприпасами по иранским системам ПВО и радарам вблизи Ормузского пролива.

До этого командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал Али Абдуллахи предупредил о готовности Тегерана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые атаки США.