Главком ВМФ заявил об эффективности морского «Панциря» против атак БПЛА

«Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.
Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.
На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.
На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.