Лавров потребовал от Армении сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

Лавров: Вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС стоит ребром

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос о выборе Армении между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом встал ребром, передает ТАСС.

Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани.

«В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил о позиции руководства России относительно того, что с армянским членством предстоит разбираться оперативно. По его словам, Москва уважает решение армянского народа, но хочет его знать, так как невозможно совмещать реализацию закона о присоединении к ЕС и статус в ЕАЭС.

Глава российской дипломатии также добавил, что Ереван в очередной раз пропустил мероприятия ОДКБ. При этом он подчеркнул, что Армения формально сохраняет за собой статус полноправного члена организации, а ее государственный флаг присутствует на заседании наряду с символами других стран-участниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.

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