Универсальная малогабаритная торпеда для дронов прошла предварительные испытания

Разработанная Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» универсальная малогабаритная торпеда прошла предварительные испытания, передает ТАСС.
Новое оружие предназначено для оснащения различных типов авиационных носителей, включая беспилотные летательные аппараты.
«Способна поражать подводные лодки, необитаемые подводные аппараты. Применяется с вертолетов, самолетов, боевых беспилотников. Торпеда прошла предварительные испытания», – сообщил представитель предприятия-разработчика. Заявление прозвучало на стенде корпорации в рамках работы военно-морского салона «Флот-2026».
Осмотр экспозиции проводился при участии помощника президента России Николая Патрушева, главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева и генерального директора корпорации Бориса Обносова. Разработка расширит арсенал средств поражения подводных целей для российской морской авиации.
Ранее в среду на «Флот-2026» ЦКБ «Рубин» показало макет неатомной подлодки «Амур-1650».
Сообщалось, что компания «Рособоронэкспорт» покажет новейшие морские беспилотники на салоне «Флот-2026».