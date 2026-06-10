В Индии запланировали оснастить все новые корабли ракетами BrahMos

Tекст: Тимур Шайдуллин

Индийские боевые корабли первой линии будут использовать крылатые ракеты совместного с Россией производства. Об этом на полях военно-морского салона «Флот-2026» в Петербурге рассказал ТАСС содиректор предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев.

«Все современные корабли ВМС Индии, корабли первой линии, оснащены и будут в дальнейшем оснащаться ракетами «Брамос»», – подчеркнул руководитель компании. Он добавил, что индийский флот уже успешно проверил оружие в ходе различных испытаний.

Максичев также отметил готовность выполнить заказ для российской армии, если поступит соответствующее обращение. Мощности предприятия позволяют произвести необходимое количество вооружения как для Военно-морского флота, так и для сухопутных войск.

Кроме того, к следующему году инженеры планируют доработать облегченную авиационную ракету BrahMos-NG. Заказчик ужесточил требования к изделию, поэтому старт летных испытаний пришлось отложить на один год. Напомним, первым иностранным покупателем этих систем стали Филиппины, заключившие контракт на 375 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos. Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию этого боеприпаса с увеличенной дальностью полета. В августе военно-морские силы республики ввели в строй два новейших фрегата с данными сверхзвуковыми комплексами.