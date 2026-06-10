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    10 июня 2026, 14:12 • Новости дня

    В Индии запланировали оснастить все новые корабли ракетами BrahMos

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новейшие боевые суда индийского флота получат на вооружение современные сверхзвуковые комплексы BrahMos, а облегченную версию снаряда доработают под обновленные требования к следующему году.

    Индийские боевые корабли первой линии будут использовать крылатые ракеты совместного с Россией производства. Об этом на полях военно-морского салона «Флот-2026» в Петербурге рассказал ТАСС содиректор предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев.

    «Все современные корабли ВМС Индии, корабли первой линии, оснащены и будут в дальнейшем оснащаться ракетами «Брамос»», – подчеркнул руководитель компании. Он добавил, что индийский флот уже успешно проверил оружие в ходе различных испытаний.

    Максичев также отметил готовность выполнить заказ для российской армии, если поступит соответствующее обращение. Мощности предприятия позволяют произвести необходимое количество вооружения как для Военно-морского флота, так и для сухопутных войск.

    Кроме того, к следующему году инженеры планируют доработать облегченную авиационную ракету BrahMos-NG. Заказчик ужесточил требования к изделию, поэтому старт летных испытаний пришлось отложить на один год. Напомним, первым иностранным покупателем этих систем стали Филиппины, заключившие контракт на 375 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos. Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию этого боеприпаса с увеличенной дальностью полета. В августе военно-морские силы республики ввели в строй два новейших фрегата с данными сверхзвуковыми комплексами.

    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    9 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра»

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра» в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ рассказали журналистам, как успешно ликвидируют операторов вражеских беспилотников, отдавая приоритет уничтожению обученных специалистов во время ротации.

    Подразделения десятого танкового полка Южной группировки войск ВС РФ наносят прицельные удары по позициям украинских солдат в Константиновке в Донецкой народной республике. Главной целью артиллеристов стали хорошо обученные операторы подразделения беспилотников противника, так называемые «Птицы Мадьяра».

    Заместитель командира взвода гаубичной батареи с позывным «Артист» пояснил РИА «Новости», что ликвидировать пункт управления несложно, однако важно уничтожить самих специалистов. «Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», – рассказал военнослужащий.

    Он добавил, что российские бойцы стараются подловить вражеские расчеты в моменты ротации или подвоза боеприпасов. Именно в эти периоды противник наиболее уязвим для артиллерийского огня, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило часть элитного батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Позже российские войска уничтожили около 11 пунктов управления дронами противника в этом районе.

    А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о значительном снижении боеспособности данного подразделения из-за больших потерь.

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    10 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области

    Бойцы «Севера»: ВСУ в Черниговской области переодеваются в гражданскую одежду

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, какие уловки применяют в Черниговской области боевики ВСУ, чтобы затеряться среди рядового населения.

    «Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.

    Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в  Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.

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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    9 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Российский ударный беспилотник «Орион» с ракетами заметили в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Африканский корпус Минобороны задействовал разведывательно-ударные дроны «Орион» в Мали, их используют для высотного патрулирования и нанесения точечных ударов по позициям террористов на континенте.

    Подразделения Министерства обороны РФ продолжают применять разведывательно-ударные дроны «Орион», известные также как «Иноходец», в Мали. Видеозапись полета аппарата на большой высоте опубликовала «Российская газета». На кадрах отчетливо видны подвешенные под крыльями боеприпасы, однако из-за значительного расстояния точно установить их тип пока невозможно.

    Ранее в социальных сетях уже распространялись кадры боевой работы этих комплексов. На них демонстрировалось успешное поражение ракетами автомобилей террористов, перевозивших взрывчатые вещества.

    Аппарат обладает внушительным арсеналом вооружения класса «воздух-земля». Помимо модифицированных противотанковых ракет «Корнет-Д» с дальностью поражения до десяти километров, беспилотник способен нести корректируемые авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50.

    Ранее представитель Мали сообщил о планах развивать оборонное сотрудничество с Россией. До этого подразделения российского Африканского корпуса помогли властям республики отбить массированную атаку исламистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударно-разведывательный беспилотник «Иноходец» изначально пошел в серийное производство под заводским наименованием «Орион».

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    10 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    ЦКБ «Рубин» показало макет неатомной подлодки «Амур-1650»

    На морском салоне в Кронштадте впервые показали макет подлодки «Амур-1650»

    Tекст: Мария Иванова

    Макет российской неатомной субмарины «Амур-1650», способной нести до 28 крылатых ракет и скрытно выполнять боевые задачи в течение двух месяцев, впервые продемонстрировали публике.

    Уникальный корабль с вертикальными пусковыми установками презентовали на проходящем форуме «Флот 2026», передает РИА «Новости».

    «Неатомная подводная лодка «Амур 1650» с вертикальными пусковыми установками и воздухонезависимой энергетической установкой впервые представлены на Международном военно-морском салоне «Флот 2026»», – рассказал официальный представитель конструкторского бюро «Рубин».

    Специалист добавил, что проект отличается одним из самых больших боезапасов в мире. Солидный арсенал позволяет эффективно поражать наземные и надводные цели. Субмарину можно оснастить крылатыми ракетами Club-S или сверхзвуковыми BrahMos, превращая ее в универсальный центр боевых действий.

    Кроме того, аппарат обладает высокой скрытностью благодаря акустической защите и пониженной шумности. Подобные характеристики делают лодку незаменимой для разведки. Испытания подтвердили впечатляющую дальность обнаружения целей встроенным гидроакустическим комплексом.

    В конструкторском бюро подчеркнули, что судно способно непрерывно работать 60 суток. Выполнение задач возможно как в открытом океане, так и на мелководье при активном противодействии обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» покажет новейшие морские беспилотники на салоне «Флот-2026».

    В конце прошлого года в Петербурге состоялся торжественный подъем Андреевского флага на подлодке «Великие Луки» проекта 677. Изначально субмарины этого типа задумывались для замены дизель-электрических кораблей проекта «Палтус».

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    10 июня 2026, 06:36 • Новости дня
    «Калашников» сообщил, как катера «БК-16» уничтожают морские дроны в Черном море

    «Калашников»: Катера «БК-16» начали уничтожать морские дроны в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Скоростные транспортно-десантные суда проекта 02510 задействовали для защиты стратегически важных объектов и акватории Черного моря от атак надводных дронов, сообщил представитель концерна «Калашников».

    «БК-16 в настоящее время применяются в Черном море для охраны и обороны акватории и стратегически важных объектов от атак надводных безэкипажных катеров противника. Цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере», – сообщил он ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона «Флот-2026».

    По словам информатора, российские военные активно используют скоростные катера проекта 02510 для борьбы с безэкипажными аппаратами противника в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Калашников» в мае объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям. Концерн также анонсировал новый беспилотник-носитель для FPV-дронов. В июне «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»


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    9 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп заявил WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны отреагировать после подтверждения того, что Иран сбил их вертолет Apache, из-за чего двое членов экипажа выжили после двухчасового пребывания в открытом море.

    Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент. При этом вертолет Apache пополнил список американских летательных аппаратов, уничтоженных в результате аварий и вражеского огня во время войны в Иране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Во вторник президент Трамп обвинил Иран в том, что тот сбил американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, что привело к беспрецедентной спасательной операции и побудило Трампа пригрозить ответными мерами.

    Удар по вертолету поздно вечером в понедельник положило начало гонке за поисками двух американских членов экипажа, которым удалось спастись из Apache, небольшого ударного вертолета без катапультных кресел. Их спас американский беспилотный катер в ходе первой в своем роде морской операции, говорится в материале газеты.

    WSJ отмечает, что Трамп при риторике воздаяния за произошедшее, все же акцентирует внимание на том, что инцидент не самый сложный и масштабный, к тому же экипаж выжил. В телефонной беседе с газетой глава Белого дома заявил, что все было совсем не так, как все думают, а он получил детальную информацию о произошедшем.

    Два американских чиновника заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником , а другой источник добавил, что это был беспилотник «Шахед». Один из чиновников отметил, что неясно, был ли вертолет сбит преднамеренно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины

    Пьяный украинский дезертир устроил стрельбу на севере Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбежавший из части боец ВСУ открыл огонь по гаражам в Черниговской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

    Нацполиция Украины задержала самовольно оставившего часть пьяного военнослужащего, который вел огонь из окна здания. Инцидент произошел в городе Бахмач на севере страны, передает ТАСС.

    «Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из автоматического оружия из окна своего дома в направлении гаража», – сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители изъяли у злоумышленника автомат АК-74 с глушителем, два магазина и 17 патронов калибра 5,45 миллиметра.

    Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Против него завели уголовные дела о хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Теперь стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня пьяный боец ВСУ застрелил сослуживца и местную жительницу в Киевской области. В конце мая нетрезвый украинский дезертир открыл огонь возле подъезда многоэтажного дома в Харькове. А в начале мая пьяный военнослужащий ранил двух человек в одном из магазинов Запорожья.

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    9 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    В Нидерландах создан дрон на принципах белки-летяги

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследователи Делфтского технического университета разработали инновационный беспилотник SquirrelDrone, имитирующий способность планирующих млекопитающих менять форму тела в полете.

    Нидерландские ученые представили новый тип беспилотника SquirrelDrone, вдохновленный маневренностью белок-летяг, передает РИА «Новости». В отличие от большинства подобных аппаратов, копирующих птиц, этот робот основан на принципах полета планирующих млекопитающих.

    «Ученые из Делфтского технологического университета трансформировали биологические принципы в новый летающий робот под названием SquirrelDrone, впервые продемонстрировав, как морфинг всего тела может значительно улучшить летные характеристики роботических систем», – говорится в заявлении вуза.

    Разработчики впервые перенесли принцип полного изменения формы тела в робототехнику. Новый дрон способен менять конфигурацию корпуса в воздухе, что повышает его устойчивость и управляемость. Белки-летяги управляют движением не только перепонками, но и вытягивают лапы, изгибают позвоночник и используют хвост для контроля потоков.

    Доцент кафедры воздушного взаимодействия Салуа Хамаза отметила, что ранее инженеры вдохновлялись птицами, создавая крылья с изменяемой геометрией. Планирующие животные используют другой подход, превращая все тело в аэродинамическую систему. Эта технология может стать основой для высокоманевренных дронов, подходящих для сложных условий леса или городской среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская компания Neiry разработала управляемых дистанционно биодронов-голубей с нейрочипами. Нижегородские инженеры продемонстрировали беспилотник «Дуга» для вертикального взлета и ударных задач. Китайские ученые создали универсальный аппарат со складным крылом для воздушных полетов и подводного плавания.

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    9 июня 2026, 23:03 • Новости дня
    НИИ бронетанкового вооружения и техники МО присвоено имя маршала Федоренко

    НИИ бронетанкового вооружения Минобороны присвоили имя маршала Федоренко

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский 38-й научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения получил почетное наименование в память о выдающемся советском военачальнике времен Великой Отечественной войны маршале бронетанковых войск Якове Федоренко, о чем распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кабинет министров России официально утвердил новое название для профильного учреждения военного ведомства, следует из документа на портале официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить федеральному государственному бюджетному учреждению «38 научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники» Министерства обороны Российской Федерации почетное наименование «имени маршала бронетанковых войск Я.Н.Федоренко», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Яков Федоренко вошел в историю как видный советский полководец и заместитель наркома обороны СССР Иосифа Сталина. В годы войны он командовал бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии.

    В феврале 1944 года Федоренко вместе с Павлом Ротмистровым первыми в стране удостоились высшего профильного звания – они стали первыми военачальниками, кому присвоено воинское звание маршал бронетанковых войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин присвоил 33-му мотострелковому полку звание гвардейского. На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты. Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова.


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    10 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость, написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи после начала американских атак якобы в счет иранского удара по вертолету Apache.

    «Наши могучие вооружённые силы не оставят без ответа ни одного нападения или угрозы. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит множество глав о печальных», – предупредил иранский министр в соцсети Х.

    До этого Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив, отметив, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но умеет вести диалог и на других.

    Ситуация между ведущими дипломатический диалог США и Ираном обострилась после удара по американскому вертолету Apache 9 июня в районе Ормуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    Spiegel сообщил о планах Mercedes-Benz создать убийцу дронов

    Spiegel: Mercedes-Benz и Tytan хотят создать мобильную систему против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz совместно с мюнхенским стартапом Tytan создаст мобильные комплексы противовоздушной обороны на базе внедорожников G-Class для перехвата вражеских беспилотников, пишет Spiegel.

    О подготовке к подписанию меморандума на аэрокосмической выставке ILA передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Mercedes-Benz планирует стратегическое сотрудничество с мюнхенским стартапом по производству дронов Tytan Technologies», – отмечается в публикации.

    Совместный проект под названием Drone Defender направлен на обнаружение и уничтожение вражеских аппаратов. Базой для перехватчиков послужат внедорожники G-Class, оснащенные современными радарами и датчиками. Координацию работы техники обеспечат переоборудованные под командные пункты микроавтобусы Sprinter.

    Мобильные комплексы смогут защищать аэропорты и стратегические объекты, а также применяться в зонах боевых действий. Разработчик дронов уже выполняет военные заказы бундесвера и поставляет технику на Украину.

    Ранее в мае сообщалось, что оборонный концерн KNDS ведет переговоры о покупке завода Mercedes-Benz.

    Отмечалось, что из-за нерешительности Берлина Франция может стать крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS.

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