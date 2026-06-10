  • Новость часаПослы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
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    10 июня 2026, 14:10 • Новости дня

    Британский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой вдоль российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушное судно Boeing Poseidon MRA1 вылетело из Шотландии и тщательно изучило контуры рубежей России со стороны прибалтийских республик.

    Полетные данные свидетельствуют о перемещении борта с авиабазы Лоссимут на восток, передает РИА «Новости».

    Преодолев воздушное пространство Литвы, разведчик вошел в небо Латвии и начал следовать четко по линии латвийско-российской границы. Затем самолет переместился в Эстонию, не прекращая наблюдение за рубежами России.

    Авиация Британии на регулярной основе осуществляет подобные миссии. Ранее аналогичные вылеты фиксировались над акваторией Черного моря около Крыма, а также со стороны Финляндии.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентным наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Североатлантического альянса постоянно расширяют свои инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 проследовал вдоль границ Калининградской области и Белоруссии.

    Позже британское оборонное ведомство заявило об опасном перехвате своего разведывательного борта российскими истребителями над Черным морем.

    В начале июня самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил круговой полет в районе российского эксклава на Балтике.

    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    7 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    @ Nono Rico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Все шесть многоцелевых атомных субмарин Соединенного Королевства простаивают в портах в ожидании технического обслуживания или из-за неготовности к выполнению боевых задач.

    В настоящее время ни один подводный крейсер не способен выполнять боевые задачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Журналисты выяснили, что корабли сейчас пришвартованы у причалов.

    «Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач», – отмечает издание.

    При этом перспективные субмарины класса Dreadnought пополнят ряды флота лишь через много лет. Ранее портал Navy Lookout сообщал о проблемах с надводными силами. Так, авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию сразу после завершения учений НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня британский авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию после учений НАТО.

    Власти Великобритании запланировали постройку четырех новых атомных подлодок типа Dreadnought.

    Британские СМИ назвали регулярные технические неполадки кораблей унижением для Королевского военно-морского флота.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белфасте вспыхнули массовые беспорядки после вооруженного нападения мигранта на прохожего, протестующие поджигают автомобили и дома.

    Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы, на улицах горят автобусы, автомобили и жилые дома, сообщают «Вести».

    Беспорядки начались после нападения с ножом, которое совершил выходец из Судана.

    Правые активисты 8 июня распространили в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, предположительно, пытался отрезать жертве голову прямо на улице. Прохожие остановили нападавшего, сейчас он задержан и обвиняется в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами глаз и спины.

    В ответ на улицы Белфаста вышли сотни протестующих. Газета Belfast Telegraph опубликовала кадры горящей полицейской бронированной машины, в которую бросили бутылку с зажигательной смесью. Также пылают легковые автомобили и трактор.

    По информации Би-би-си, на востоке Белфаста около сотни мужчин в балаклавах прошлись по улицам, разбивая окна и заявляя, что они «выгоняли иностранцев».

    Протестующие блокируют дороги и поджигают дома этнических меньшинств и их бизнес. Телеканал Sky News передает, что загорелся супермаркет с ближневосточными продуктами, жителей эвакуируют из-за пожара.

    Британские газеты Times и Daily Mail также сообщили об антимигрантских протестах в шотландских Глазго и Эдинбурге, а также в Лондоне и Саутгемптоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте. В прошлом году Северная Ирландия пережила серию массовых антимигрантских беспорядков.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    10 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте

    Правительство Британии раскритиковало Маска за разжигание беспорядков в Белфасте

    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представители правящей партии резко осудили Илона Маска за поддержку радикальных протестов накануне масштабных уличных погромов в столице Северной Ирландии.

    Британское правительство выступило с резкой критикой в адрес владельца социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Илона Маска, обвинив его в провоцировании беспорядков в Белфасте, передает Politico.

    Накануне в столице Северной Ирландии произошли погромы, в ходе которых были подожжены дома, автомобили и автобус. Беспорядки начались после нападения с ножом, по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний выходец из Судана, который в среду предстанет перед судом.

    Перед началом беспорядков Маск, известный критикой Лейбористской партии, написал в своей соцсети: «Только МНОГОКРАТНЫЕ и ГРОМКИЕ протесты приведут к каким-либо изменениям!!»

    Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона со списком мест для проведения протестов. Председатель Лейбористской партии Анна Терли резко осудила публикации Маска, отметив, что он не сталкивается с последствиями своих слов, находясь далеко от Северной Ирландии.

    Терли назвала действия Маска ужасающими и заявила, что любой, кто пытается использовать подобную ситуацию для собственной политической выгоды, наносит огромный вред. Она подчеркнула, что накануне вечером в Белфасте дети и семьи были вынуждены бежать из своих домов, и призвала осудить всех, кто разжигает насилие на улицах. По ее словам, Маск несет ответственность за призывы к разжиганию недовольства.

    На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер также обвинил миллиардера в попытках посеять раскол в обществе после убийства 18-летнего Генри Новака. Подросток стал жертвой нападения с ножом и был арестован, когда умирал, из-за ложных обвинений в расистском нападении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего.

    Британский премьер-министр Кир Стармер ранее обвинил американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве во внутреннюю политику страны на фоне убийства студента Генри Новака.

    До этого владелец соцсети X назвал правительство Соединенного Королевства фашистским из-за рекордного числа арестов за комментарии в интернете.

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    9 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Стармер отреагировал на попытку обезглавливания мужчины в Белфасте

    Стармер шокирован попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение сомалийского мигранта на мужчину в Белфасте, иностранец пытался обезглавить прохожего, отметили местные СМИ.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным инцидент с нападением мигранта из Сомали на мужчину в Белфасте, передает РИА «Новости». Нападавший пытался обезглавить жертву.

    «Кошмарное нападение, произошедшее прошлой ночью в Белфасте, вызывает отвращение. Я не потерплю подобные акты насилия на наших улицах», – заявил Стармер.

    Полиция Северной Ирландии задержала подозреваемого в покушении на убийство в понедельник. Мужчина старше 40 лет получил тяжелые раны лица и шеи, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

    В интернете появилось видео инцидента. На кадрах видно, как нападавший нанес несколько ударов по голове жертвы, а затем попытался обезглавить ее. Преступника остановили вмешавшиеся прохожие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле британский премьер-министр столкнулся с резкой критикой после нападения уроженца Сомали с ножом на двух мужчин в Лондоне.

    Позже толпы недовольных граждан вышли на улицы британской столицы для протеста против миграционной политики правительства. Незадолго до этого заминированная машина взорвалась возле полицейского участка на западе Белфаста.

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    7 июня 2026, 22:50 • Новости дня
    Кот Ларри сбежал из резиденции Стармера перед прибытием Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал из резиденции премьера Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит перед прибытием Владимира Зеленского, сообщают информационные агентства.

    На Даунинг-стрит начались переговоры, на которые прибыли президент Франции Эммануэль Макрон с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает РИА «Новости».

    Примерно через 20 минут после начала встречи кот вышел из двери резиденции премьера и направился на соседнюю территорию, где расположен британский МИД.

    Позже, уже после прибытия Зеленского, Ларри вернулся, некоторое время сидел у входа, затем его впустили в здание. Однако спустя около десяти минут кот снова покинул резиденцию, прогулялся по огороженной для прессы зоне и затем ушел в неизвестном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил о планах встречи лидеров Франции, Германии и Британии с Зеленским в Лондоне для обсуждения более значимой роли Европы в будущих переговорах с Россией.

    В декабре 2025 года кот-мышелов Ларри уже сбежал от двери резиденции Стармера в момент прибытия Зеленского.

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    9 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Британская партия отвергла критику Зеленского из-за снятых флагов

    Партия Reform UK ответила Зеленскому на критику снятия украинских флагов

    Tекст: Мария Иванова

    Британская правая партия Reform UK отказалась менять решение о снятии украинских флагов с подконтрольных ей муниципальных зданий после критики со стороны Владимира Зеленского.

    Представители политической силы отклонили претензии украинского президента, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский в интервью Guardian назвал снятие символики ошибкой, способной навредить дружбе двух стран.

    «Наша политика проста – над зданиями советов будет развеваться только наш национальный флаг», – заявили в пресс-службе партии каналу Sky News.

    Решение оставить на муниципалитетах исключительно британские флаги было принято в 2025 году после успеха партии на местных выборах. В мае 2026 года, одержав новые победы, Reform UK продолжила следовать своим обещаниям и сняла украинский флаг со здания совета в графстве Эссекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году партия Reform UK запретила вывешивать украинские флаги на зданиях подконтрольных советов. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс осудил подобную инициативу.

    Вскоре лидер этой политической силы Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.

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    8 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике

    Глава МИД Британии Купер выступила против «культуры отмены» во внешней политике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер судила «культуру отмены» во внешней политике, выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами.

    Министр иностранных дел Британии Иветт Купер выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости». В беседе с журналистами издания The Sun она заявила: «Другие партии придерживаются такого подхода, который можно назвать культурой отмены во внешней политике. Они считают, что не следует разговаривать с другими странами, я думаю, что это неправильно и не отвечает интересам Британии».

    По мнению главы ведомства, консерваторы и правые политические силы из Reform UK необоснованно саботируют диалог с Китаем. Купер также подчеркнула, что партия зеленых осуждает дипломатическое сближение с Индией. Кроме того, либерал-демократы ранее выступали резко против визита короля Карла III в США.

    Ранее глава британского Минфина Рейчел Ривс назвала глупостью отказ от экономического сотрудничества с Китаем.

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    8 июня 2026, 04:53 • Новости дня
    Зеленский прилетел в Британию через Кишинев вместо польского Жешува

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне обострения отношений между Польшей и Украиной Владимир Зеленский отправился в Британию через Молдавию, что стало отходом от его прежней практики вылетов через польский Жешув, сообщают украинские СМИ.

    По данным издания, для перелета в Соединенное Королевство был использован аэропорт Кишинева. Ранее глава киевского режима регулярно пользовался для зарубежных визитов польским аэропортом Жешува, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ отмечают, что причины таких изменений пока неизвестны. При этом подчеркивается, что «это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

    Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил о нежелании видеть Зеленского в стране из-за этого решения.

    Советник польского президента Якуб Банашек сообщил о подготовке закона о запрете пропаганды украинского национализма в Польше.

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    9 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Британия задумала оставить доступ к эротическому контенту только по документам

    Tекст: Катерина Туманова

    В Британии обсуждают введение обязательной проверки на возраст перед предоставлением доступа к эротическому контенту на всех персональных гаджетах, заявил премьер страны Кир Стармер.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил на Лондонской неделе технологий о том, что Великобритания может стать первой страной в мире, которая лишит детей возможности делать, распространять или просматривать изображения обнажённого тела через гаджеты.

    «И я ожидаю, что технологические компании добьются этого. Это не невыполнимая задача – это одни из самых инновационных компаний в мире. Но если они решат этого не делать, то мы будем действовать и изменим закон», – приводит его слова сайт британского правительства.

    По словам Стармера, изменения коснутся устройств, продаваемых в Британии, включая как существующие, так и новые смартфоны и планшеты. Законодательство может затронуть поставщиков операционных систем и розничных продавцов. Но оно не повлияет на использование устройств, принадлежащих и используемых совершеннолетними лицами, подтвердившими свой возраст.

    «Правительство… хочет, чтобы Apple и Google по умолчанию блокировали отображение обнаженного тела на всем устройстве, чтобы их можно было отключить только с помощью системы подтверждения возраста», – заявил премьер Британии.

    Правительство Британии отводит на модернизацию гаджетов три месяца.

    Отраслевая группа techUK заявила, что технология блокировки изображений обнаженного тела на разных устройствах уже существует, а в интервью The Stack отметила, что трехмесячный срок для ее внедрения, который отводит правительство, «несправедлив».

    В Apple давно существует функция «Безопасность связи», которая с помощью машинного обучения обнаруживает изображения, содержащие обнаженное тело. В марте 2026 года Apple ввела проверку возраста для всех пользователей iPhone и iPad в Британии, требуя предъявления удостоверения личности или кредитной карты, подтверждающей, что им больше 18 лет.

    В приложении Google Messages есть дополнительная функция предупреждений о контенте, содержащем нецензурные выражения, которая позволяет «обнаруживать и размывать изображения с обнаженной натурой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разбирательство против Snapchat из-за угроз детям. «Единая Россия» защитит детей и подростков от вовлечения в азартные игры. В Евросоюзе решили ввести жесткую проверку возраста в интернете.

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    9 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Британия ввела санкции против израильских компаний и поселенцев

    Лондон ввел санкции против семи физических и юридических лиц Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии расширили санкционный список, включив в него израильского гражданина и шесть организаций за деятельность на Западном берегу реки Иордан.

    Британское правительство ввело санкции в отношении одного гражданина Израиля и шести компаний. В обновленном санкционном режиме МИД Соединенного Королевства указано, что рестрикции связаны с нарушениями прав человека на палестинских территориях, передает ТАСС.

    Под санкции попал Итамар Йехуда Леви и его компания Eyal Hari Yehuda. Ведомство пояснило, что организация «содействует, поддерживает и отвечает за осуществление строительных и демонтажных работ на Западном берегу, а также за уничтожение палестинских земель и имущества». Ей также вменяют причастность к нападениям на палестинское население. Леви запрещен въезд в Британию, а его активы заморожены.

    В черный список также вошли несколько сельскохозяйственных некоммерческих организаций, включая Ассоциацию ферм, объединяющую 70 хозяйств в Иудее и Самарии. Меры приняты в координации с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Норвегией и Францией в ответ на расширение поселений и рост насилия.

    Кроме того, Форин офис обновил рекомендации для бизнеса. Британским предпринимателям настоятельно не советуют проводить экономические операции в израильских поселениях, которые Лондон считает препятствием для урегулирования конфликта.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол на Западном берегу реки Иордан. До этого глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала Евросоюз ввести санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании заранее разработали жесткие рестрикции против Тель-Авива.

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    9 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В правительственных офисах Британии нашли скрытую камеру

    В британском правительственном комплексе обнаружили устройство скрытого слежения

    Tекст: Мария Иванова

    В здании Уайтхолла, где чиновники обсуждали строительство нового китайского посольства в Лондоне, сотрудники службы безопасности выявили спрятанную видеокамеру.

    Скрытое устройство слежения нашли в офисах британского правительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету i Paper.

    Камеру обнаружили на потолочной панели в здании на Маршам-стрит, расположенном в районе Виктория.

    «Скрытая камера была обнаружена в связанном с конфиденциальными вопросами здании Уайтхолла… Находка вызвала тревогу, поскольку чиновники, работающие в этом здании, участвовали в рассмотрении вызывающей споры заявки на строительство нового крупного комплекса посольства Китая в Лондоне», – говорится в публикации.

    В этом комплексе размещаются министерство внутренних дел и министерство жилищного строительства. Инцидент произошел в апреле или мае этого года. Устройство находилось в общей зоне, а не в кабинетах министров. Как долго камера там пробыла, пока неизвестно.

    Правительство Китая еще в 2018 году приобрело историческое здание Королевского монетного двора, но годами не могло получить разрешение на открытие нового посольства. Лишь в январе этого года британские власти одобрили проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выступили против открытия нового посольства Китая в Лондоне.

    Китай запланировал строительство 208 секретных подземных помещений под зданием дипломатической миссии. Британские спецслужбы МИ5 и МИ6 ранее одобрили этот проект.

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    9 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Moderna получила разрешение на испытания вакцины от рака в Британии

    Власти Британии разрешили Moderna провести испытания вакцины от рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская биотехнологическая компания Moderna готовится протестировать в Британии препарат mRNA-4194, предназначенный для предотвращения развития опухолей у пациентов с генетической предрасположенностью, власти островной страны уже дали согласие на проведение тестов.

    Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения одобрило клинические испытания в стране препарата для профилактики онкологических заболеваний. Корпорация из США Moderna планирует привить первого участника исследования летом 2026 года. Речь идет об использовании инновационного средства mRNA-4194, передает ТАСС.

    Лекарство создано специально для пациентов с синдромом Линча. Это генетическое заболевание значительно повышает риск возникновения рака кишечника и ряда других опухолей.

    Представители организации подчеркнули, что медикамент разрабатывается исключительно для профилактики онкологии у людей из группы высокого риска. Успешное завершение клинических испытаний позволит применять технологию мРНК для предупреждения тяжелых недугов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Позже ученые зафиксировали первые положительные иммунные изменения у привитого от меланомы пациента.

    А в середине мая первые российские онкобольные приступили к терапии персонифицированным препаратом от рака кишечника.

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    9 июня 2026, 10:31 • Новости дня
    Британия решила направить 335 млн долларов на проблемные бронемашины Ajax

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии направят дополнительные средства на программу создания боевых бронемашин Ajax, использование которых вызывало серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащих.

    Британское правительство выделит дополнительные 335 млн долларов на программу по боевым бронемашинам Ajax, передает РИА «Новости». Средства будут направлены в течение следующих четырех лет.

    «Правительство намерено направить дополнительно 250 миллионов фунтов стерлингов на проблемную программу бронемашин Ajax для британской армии в течение следующих четырех лет», – говорится в публикации Financial Times. При этом совокупная стоимость программы за весь срок ее реализации увеличится еще на 1 млрд фунтов стерлингов.

    Дополнительные средства планируется выделить из нового финансового пакета. Вокруг него министерство обороны, министерство финансов и канцелярия премьер-министра ведут напряженные переговоры, пытаясь завершить работу над неоднократно откладывавшимся десятилетним планом оборонных инвестиций. По мнению журналистов, перенаправление средств на проект, столкнувшийся с перерасходом, задержками и проблемами из-за шума и вибрации, вероятно, вызовет споры.

    Ранее внутреннее расследование показало, что высокопоставленные военные и чиновники минобороны Британии в течение двух лет знали о рисках, которым подвергались солдаты из-за неисправностей бронемашин, но не принимали мер. Отчет по охране труда выявил, что проблемы, включая потенциальное повреждение слуха, впервые обсуждались в декабре 2018 года, однако испытания техники приостановили только в ноябре 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия получила бронемашины Ajax с восьмилетним опозданием.

    Вскоре вооруженные силы Соединенного Королевства приостановили использование новых БМП из-за проблем со здоровьем военнослужащих. Министерство обороны Великобритании рассматривало возможность полного отказа от эксплуатации этой техники.

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