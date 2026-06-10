Британский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой вдоль российских границ

Tекст: Ольга Иванова

Полетные данные свидетельствуют о перемещении борта с авиабазы Лоссимут на восток, передает РИА «Новости».

Преодолев воздушное пространство Литвы, разведчик вошел в небо Латвии и начал следовать четко по линии латвийско-российской границы. Затем самолет переместился в Эстонию, не прекращая наблюдение за рубежами России.

Авиация Британии на регулярной основе осуществляет подобные миссии. Ранее аналогичные вылеты фиксировались над акваторией Черного моря около Крыма, а также со стороны Финляндии.

Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентным наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Североатлантического альянса постоянно расширяют свои инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 проследовал вдоль границ Калининградской области и Белоруссии.

Позже британское оборонное ведомство заявило об опасном перехвате своего разведывательного борта российскими истребителями над Черным морем.

В начале июня самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил круговой полет в районе российского эксклава на Балтике.