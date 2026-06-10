Фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре признал вину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Курьер, причастный к разбойному нападению в Москве, признал вину, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Его куратор при этом отказался давать показания. Двум фигурантам дела об убийстве женщины уже предъявлено обвинение в разбое.

«Куратор воспользовался правом, предусмотренным законодательством, и отказался от дачи показаний. Курьер признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, выразил раскаяние и дал показания о том, что действовал по указанию куратора: забрал похищенные драгоценности у одного курьера и передал их другому лицу», – заявили в ведомстве.

Следствие планирует обратиться в Тушинский районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых. По данным правоохранителей, 13 марта злоумышленники под видом полицейских обманом проникли в квартиру на Строгинском бульваре.

Находясь в помещении, 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач нанес хозяйке не менее двух ножевых ранений. От полученных травм москвичка скончалась, а нападавший похитил деньги и украшения.

Секача отправили в следственный изолятор. Позднее правоохранители задержали двух курьеров и одного куратора, двое из которых помещены под стражу, а третий находится под домашним арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы задержали новых фигурантов этого дела. В апреле суд отправил в СИЗО другого координатора разбойного нападения.

В марте Секач полностью признал свою вину.