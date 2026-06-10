Третья дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца

Захара Джоли-Питт подала документы на смену фамилии

Tекст: Мария Иванова

Захара Марли Джоли-Питт обратилась в инстанции с требованием убрать из документов упоминание Брэда Питта, передает РИА «Новости». Иск подтверждает намерения девушки окончательно разорвать символическую связь с родителем.

«Девушка в возрасте 21 года подала заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес о смене имени на просто Захара Марли Джоли», – отмечает американская газета USA Today.

Наследница уже несколько лет публично игнорирует отцовскую фамилию. Во время недавнего выпуска из колледжа она попросила представить ее исключительно как Захару Марли Джоли. Анджелина Джоли удочерила девочку в 2005 году.

Звездная пара рассталась десять лет назад, а официальный развод завершился лишь в 2024 году. Из шестерых детей актеров двое – Шайло и Мэддокс – уже пошли на аналогичный шаг и сменили паспортные данные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приемные дети Брэда Питта отказались от фамилии отца.

Бывшие супруги достигли окончательного соглашения о разводе в декабре 2024 года.