Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев

Tекст: Вера Басилая

«Выбрать целью для атаки панораму «Оборона Севастополя» – это явно не придумка украинских деятелей», – заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, для мятежной территории, где высшей формой мысли считается Тарас Шевченко, удар по полотну Франца Рубо слишком тонкий и сложный ход.

Медведев связал атаку с Британией, которая, по его мнению, мстит Корнилову и Нахимову за нереализованный проект покорения Крыма. Он назвал британцев системными людьми, которые понимают связь поддержки черкесов в 30-е годы XIX века, обороны Севастополя в 1854-м, Русской Весны 2014-го и сегодняшнего дня. Журналист подчеркнул, что для Британии Севастополь и Восточная война стали «позором из позоров», а Балаклава – тем, что там не могут забыть и простить.

Автор уверен, что именно британцы выбрали цель удара, тем более, как он утверждает, Украина сейчас является прежде всего их проектом. Медведев отметил, что полотно Франца Рубо, скорее всего, уже не удастся восстановить, но саму панораму восстановят обязательно.

«Понимаете кто нам противостоит? Те, кто хотят не просто нас уничтожить. А даже память о нас. О наших предках. Русских героях. О том, что мы вообще на этой земле были. Мятежный малоросс просто инструмент», – написал Медведев.

Журналист назвал происходящее для России эсхатологическим вопросом и заявил, что ни нытье, ни уныние, ни нерешительность не помогут в противостоянии такому врагу.

В постскриптуме он иронично заметил, что у Британии якобы проржавел флот, и задал вопрос, не время ли России потребовать сатисфакции. Как историк он предположил, что самым тонким ответом могло бы стать «восстание сипаев» в Лондоне в юбилейный 2027 год, к 170-летию сипайского движения.

Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Оборона Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.