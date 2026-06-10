Песков: Путин по видеосвязи откроет объекты детского отдыха

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Президент планирует сегодня в формате видеоконференции открыть несколько объектов для детского отдыха», – указал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что речь идет об объектах, которые недавно возвели или капитально отремонтировали.

Также представитель Кремля добавил, что глава государства работает в Ново-Огарево.

У президента еще запланировано совещание по инвестиционной активности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин по видеосвязи открыл новые школы и детский сад в регионах России.