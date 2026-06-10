Песков: Точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение о встрече будет принято на двустороннем уровне только после того, как в Армении завершатся все выборные процедуры, передает РИА «Новости».

«Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление по итогам выборов 14-го числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее, то есть достаточно сложно и долго», – пояснил представитель Кремля.

Песков также добавил, что до окончания выборов премьер-министр Армении, вероятно, слишком занят внутриполитическими процессами. В зависимости от окончательных результатов предвыборной кампании стороны будут принимать соответствующие решения о дальнейших контактах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов скорых контактов лидеров двух стран.

По итогам недавних выборов партия Никола Пашиняна набрала менее половины голосов избирателей.

Представители оппозиции запросили пересчет бюллетеней для оспаривания результатов голосования.