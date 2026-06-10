Захарова назвала «чертовщиной» давление Эстонии на православную церковь

Захарова заявила о готовности защищать права прихожан на международных площадках, передает РИА «Новости».
«Россия решительно осуждает эти дискриминационные решения, которые, очевидно, увлекут за собой нарушения таких базовых прав, как свобода вероисповедания, свобода религиозных собраний, объединений», – подчеркнула дипломат.
«Чертовщина там творится, если говорить в контексте упомянутой темы», – заключила Захарова.
Накануне государственный суд Эстонии признал законными поправки, обязывающие Эстонскую православную христианскую церковь разорвать связи с РПЦ. Глава эстонского МВД Игорь Таро уже потребовал от духовенства немедленно исполнить это предписание.
Ранее президент страны Алар Карис указывал на противоречие данного закона конституции. Однако местный парламент преодолел вето, а осенью 2025 года высшая судебная инстанция окончательно утвердила спорные нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Таллине заявило о кампании по дискредитации Эстонской православной христианской церкви.
В апреле 2025 года президент Эстонии Алар Карис отклонил законопроект о запрете деятельности данной религиозной организации.
До этого Министерство иностранных дел России осудило давление эстонских властей на православную церковь.