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    10 июня 2026, 12:36 • Новости дня

    Госдума осудила агрессивную политику США в отношении Кубы

    Госдума приняла заявление к ООН в связи с давлением США на Кубу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума на пленарном заседании приняла официальное заявление, адресованное ООН и парламентам стран мира, в котором осудила усиление агрессивной политики США против Кубы.

    В документе подчеркивается резкая эскалация напряженности, вызванная необоснованным и противоречащим международному праву давлением Соединенных Штатов на Остров свободы, передает РИА «Новости».

    Парламентарии констатировали, что продолжающаяся экономическая, финансовая и энергетическая блокада Кубы представляет собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. По мнению депутатов, такие действия прямо нарушают устав ООН и усугубляют крайне тяжелое положение кубинского населения, спровоцированное нынешней американской администрацией.

    Особую тревогу российских законодателей вызвало демонстративное развертывание ударной авианосной группы ВМС США в Карибском бассейне. В заявлении эти действия расцениваются как попытка военного и экономического шантажа с целью принудить кубинское руководство к уступкам и создать условия для смены власти. Депутаты выразили твердую поддержку кубинскому народу и подтвердили курс на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Минфин ввел новые санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

    Кубинские дипломаты назвали эти ограничения предлогом для вооруженного вторжения на остров.

    Американский портал Axios узнал о вероятной подготовке военной операции США против Гаваны.

    9 июня 2026, 17:27 • Новости дня
    Фетисов возмутился решением IIHF заранее исключить Россию с ЧМ-2027 по хоккею
    Фетисов возмутился решением IIHF заранее исключить Россию с ЧМ-2027 по хоккею
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация хоккея преждевременно распределила команды на турнир предстоящего года, проигнорировав возможность возвращения отечественных спортсменов на мировую арену, считает двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

    Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал действия Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости». Организация заранее сформировала составы групп на чемпионат мира 2027 года, не включив туда российскую команду. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.

    «Нас все время кормят обещаниями. Как они будут принимать решение, если сборную России вдруг допустят?» – возмутился легендарный спортсмен. По его словам, спортивные чиновники намеренно распределили команды сейчас, хотя могли дождаться осени для окончательного вердикта.

    Напомним, совет IIHF отстранил национальную команду от международных соревнований в конце февраля 2022 года, однако недавно в организации обещали рассмотреть данное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопрос допуска российских команд в индивидуальном порядке. В итоге президент IIHF Люк Тардиф анонсировал обсуждение статуса отстраненных спортсменов в сентябре.

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    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Госдума приняла закон о единой базе кодов мобильных телефонов
    Госдума приняла закон о единой базе кодов мобильных телефонов
    @ Elisa Schu/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об учете кодов мобильных устройств, документ разработали еще в декабре 2025 года в правительстве.

    Новый реестр включит сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетах, передает РИА «Новости».

    Уникальный 15-значный номер присваивается каждому аппарату с SIM-картой и позволяет точно распознать его в сети. Заполнять систему поручат сотовым операторам и уполномоченным государственным органам.

    Провайдерам категорически запретят обслуживать абонентов, чьи устройства числятся в черном списке. Компания также откажет в услугах при попытке использовать чужой смартфон с одним и тем же номером.

    «Плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет», – сообщил ранее глава комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале депутаты поддержали проект закона о контроле за IMEI.

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    9 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы вводимых штрафах для граждан за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы и почтовые адреса.

    По словам депутата, распространяемая информация не соответствует действительности, а сведения о планах штрафовать пользователей за вход на сайты с помощью Gmail, Hotmail, Apple ID или Google ID являются недостоверными.

    «Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал Боярский в своем канале в Max.

    Парламентарий объяснил, что закон устанавливает ответственность для владельцев интернет-площадок за нарушение механизма авторизации. Этот механизм был закреплен еще три года назад поправками в законодательство. Он предусматривает вход через телефон, биометрические данные, «Госуслуги» или российские платформы, включая банковские приложения. Владельцами сайтов, на которых ложится ответственность, могут быть как юридические, так и физические лица.

    При этом абсолютного большинства граждан, пользующихся социальными сетями, эти нововведения никак не коснутся, резюмировал глава профильного комитета.

    Напомним, депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушение правил авторизации в интернете. Группа парламентариев внесла этот документ на рассмотрение нижней палаты осенью прошлого года.

    Ранее сенатор Артем Шейкин исключил наказание для обычных граждан за использование VPN-сервисов.

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    9 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы для интернет-ресурсов за зарубежные сервисы авторизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий административную ответственность для владельцев сайтов и иных интернет-ресурсов за нарушение требований к авторизации пользователей, а также за несоблюдение правил применения рекомендательных технологий.

    Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей на территории России должна осуществляться с использованием российского номера телефона, Единого портала государственных услуг, Единой биометрической системы либо иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо, передает ТАСС.

    Поправки вводят штрафы для владельцев сайтов и иных интернет-ресурсов за неисполнение установленной законом обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

    За нарушение указанного требования предусматривается административная ответственность. Размер штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. рублей для юридических лиц.

    За повторное совершение указанных правонарушений размер штрафов будет увеличен. Для граждан он составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей. 

    Такие же санкции предусмотрены за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с использованием рекомендательных технологий: Кроме того, КоАП РФ дополняется нормами об ответственности владельцев интернет-ресурсов, использующих рекомендательные технологии с нарушением требований законодательства. Речь идет, в частности, о случаях сбора информации о предпочтениях пользователей, находящихся на территории России, если такие действия нарушают права и законные интересы граждан или организаций.

    Аналогичные санкции предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, а также за неразмещение обязательных сведений, включая документ, определяющий правила применения таких технологий, и адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений.

    Отдельный блок поправок касается взаимодействия операторов связи с правоохранительными органами. Законопроектом вводится административная ответственность за нарушение установленного порядка взаимодействия при проведении мероприятий по розыску лиц или обеспечению безопасности государства, а также за разглашение методов проведения таких мероприятий. Для юридических лиц штраф за подобное нарушение составит от трех млн до пяти млн рублей.

    При повторном совершении правонарушения предусматривается оборотный штраф в размере от одной сотой до трех сотых суммы выручки за календарный год, предшествующий году выявления нарушения. Одновременно повышается минимальный размер такого взыскания: если в настоящее время он не может быть менее 1 млн рублей, то после вступления поправок в силу нижний предел увеличится до 10 млн рублей.

    После одобрения обеими палатами парламента и подписания президентом закон вступит в силу в установленном порядке.

    В ноябре прошлого года группа депутатов внесла в парламент законопроект о наказании за использование зарубежных сервисов при регистрации. Весной этого года Антон Горелкин анонсировал запрет на анонимную регистрацию доменов в российских зонах.

    Прошлым летом в России ввели административную ответственность за незаконную передачу сведений для авторизации пользователей в интернете.

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    8 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Ynet: Феофил III получил поддержку Трампа для посредничества по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия, сообщает Ynet.

    Американский лидер провел 40-минутную встречу с предстоятелем Иерусалимской церкви четвертого июня, передают «Вести».

    Издание Ynet пишет, что президент США дал согласие на то, чтобы Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия.

    Помимо вопросов урегулирования кризиса, стороны обсудили доступ верующих к святыням на Святой земле. Ожидается, что уже в текущем месяце духовный лидер посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

    Кандидатура священнослужителя была выбрана благодаря его авторитету в православном мире. Он имеет богатый опыт реализации гуманитарных проектов и пользуется высоким доверием у обеих сторон.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже.

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    8 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Лавров: Россия надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров выразил надежду на успешную реализацию пониманий по Украине, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат подчеркнул готовность Москвы строго следовать намеченному курсу, передает РИА «Новости».

    «Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски», – заявил министр журналистам.

    При этом руководитель ведомства отметил отсутствие явного интереса к процессу со стороны американских партнеров в настоящий момент. Он напомнил, что российское руководство подтвердило намерение руководствоваться принципами, которые были четко обозначены во время двусторонней встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеским.

    Москва считает заключенные в Анкоридже договоренности отправной точкой для переговоров.

    При этом Вашингтон заколебался в своих подходах к украинскому урегулированию.

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    8 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Кабмин ФРГ: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны намерены взять на себя ведущую роль в диалоге с Москвой, действуя в тесной координации с американскими партнерами, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус рассказал о планах европейских стран взять на себя инициативу в переговорном процессе. Заявление прозвучало на правительственном брифинге в Берлине, подводящем итоги встречи лидеров Британии, Германии и Франции, состоявшейся в Лондоне, передает РИА «Новости».

    «Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», – подчеркнул Корнелиус. Он добавил, что диалог в Европе возобновляется с новой силой.

    По словам представителя немецкого правительства, для начала возможных контактов с Россией Европе необходимо подтвердить готовность к диалогу и выработать условия его проведения. Корнелиус отметил, что сейчас идет фаза переориентации и подготовки. Вопрос организации переговоров планируется обсудить на предстоящей встрече «Группы семи» и заседании Европейского совета на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии приступило к интенсивной подготовке к переговорам с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе.

    Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Москвой.

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    8 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Власти Эстонии задержали россиянку по требованию США об экстрадиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники, сообщает эстонская пресса.

    Гражданку России и Финляндии Елену Виртанен задержали эстонские правоохранительные органы по запросу Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.

    Американская сторона подозревает женщину в запрещенном ввозе электроники на территорию России и требует ее экстрадиции.

    Задержание произошло в конце апреля, когда женщина возвращалась в Финляндию через Таллин после ухода за пожилым родственником в России.

    По данным американских властей, Виртанен и ее молодой человек Василий Сысоев якобы могли быть причастны к поставкам техники через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД России предупредил граждан о риске экстрадиции в США из третьих стран. В декабре прошлого года Эстония передала американским властям русскоязычного мужчину из-за обвинений в поставках подсанкционных технологий.

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    9 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Госдума приняла закон о новых правилах использования SIM-карт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит новые правила использования SIM-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами.

    Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, передает РИА «Новости». Законопроект был внесен правительством в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года.

    Согласно новым нормам, родители или законные представители получили право уведомлять оператора связи о передаче абонентского номера ребенку с указанием его возраста. Эта мера призвана обеспечить доступ к безопасному контенту и противодействовать мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в таких случаях определит правительство.

    Кроме того, документ устанавливает, что расторгнуть договор об оказании услуг связи в отношении конкретного номера теперь можно только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обращается с таким требованием раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и прекратить взимание платы. Данное нововведение направлено на борьбу с использованием одноразовых SIM-карт.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку дополнительных мер для защиты россиян от киберпреступников.

    Вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал о праве родителей не уведомлять операторов связи о передаче сим-карты детям.

    Правительство предложило запретить расторжение абонентских договоров в первые 90 дней для борьбы с одноразовыми номерами.

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    9 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Госдума одобрила передачу МВД полномочий Минтруда по мигрантам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, касающийся трудоустройства мигрантов.

    Документ предполагает передачу МВД полномочий Министерства труда и социальной защиты по утверждению списков профессий квалифицированных иностранных работников, передает РИА «Новости».

    Такие специалисты имеют право на получение вида на жительство в России по упрощенной процедуре. Кроме того, они могут устраиваться на работу вне квот, которые Минтруд устанавливает на основе заявок российских регионов.

    Законопроект также расширяет возможности трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. Министерство внутренних дел по согласованию с Минтрудом сможет разрешать им работать не только в регионе выдачи соответствующих документов, но и в других субъектах страны с учетом экономических связей между ними.

    В мае правительство России внесло этот законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

    В конце прошлого года инициативу о передаче полномочий опубликовали на портале нормативных правовых актов.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал полицию проверить работу Министерства труда из-за спорного перечня профессий для иностранных специалистов.

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    9 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Госдума приняла закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Документ вводит специальную тревожную кнопку на портале «Госуслуги», передает РИА «Новости». Сигнал от пострадавшего гражданина мгновенно поступит в государственную систему, откуда информацию оперативно передадут банкам, сотовым операторам и полиции.

    «Важно сделать дубль такой кнопки также в приложении «Макс» и в банковских приложениях», – заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Кроме того, закон строго регламентирует работу телекоммуникационных компаний. Они обязаны выявлять подозрительные номера и блокировать их обслуживание.

    Если абонент лишился денег из-за того, что провайдер вовремя не прервал мошеннический звонок, компания должна возместить ущерб. Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. При добросовестном выполнении оператором всех требований закона компенсация не предусмотрена.

    Дополнительно государственным ведомствам, Центробанку и банкам разрешили проводить бесплатные обзвоны граждан без их согласия. Эта мера поможет предотвращать преступления и оперативно предупреждать людей о сомнительных операциях. Для остальных массовых вызовов по-прежнему потребуется разрешение абонента.

    Ранее в Государственной думе представили второй пакет антимошеннических мер «Антифрод 2.0».

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о планах внедрения специальной «красной кнопки» на портале госуслуг.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о резком снижении ущерба от действий телефонных аферистов.

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    10 июня 2026, 05:12 • Новости дня
    В сенат США поступил проект помощи Украине и санкциях против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нижняя палата американского парламента передала на рассмотрение сената документ, предполагающий выделение помощи Киеву и введение новых ограничений в отношении Москвы.

    «Поступил в сенат», – сообщил американский конгресс о последних действиях по документу, передает РИА «Новости».

    В верхней палате конгресса предстоят дебаты по этому вопросу. Для одобрения нормы потребуется провести техническое голосование о завершении обсуждений, которое должны поддержать как минимум 60 сенаторов.

    После этого для окончательного утверждения документа законодателям потребуется простое большинство в 51 голос.

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект с новыми антироссийскими санкциями и кредитами для Киева. Американист Малек Дудаков назвал этот процесс признаком ослабления влияния президента США Дональда Трампа на американских законодателей.

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    10 июня 2026, 05:04 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: США опасаются сближения Грузии с Россией и Китаем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и европейские страны расценивают укрепление связей Тбилиси с Москвой и Пекином как серьезную угрозу собственным стратегическим интересам, указывает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Американские власти встревожены политическим курсом правящей партии «Грузинская мечта», передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Белый дом опасается попадания Тбилиси в зону влияния главных геополитических оппонентов США.

    «Вашингтон все больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси – партия «Грузинская мечта» – делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США – Китаем и Россией. В связи с этим палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом», – говорится в публикации.

    В материале указывается, что подобные шаги американских законодателей выглядят как проявление паранойи государства, утрачивающего статус мирового лидера. По мнению обозревателей, жесткая позиция Запада является попыткой ограничить суверенное право Грузии самостоятельно выбирать партнеров для развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о давлении Запада из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям.

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    9 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: США не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Американская сторона пока не ознакомила Москву с содержанием беседы спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Вашингтон еще не доводил до российской стороны подробности состоявшегося разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Беседа, со слов журналиста Axios Барака Равида, состоялась в понедельник, 8 июня.

    Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакт произошел совсем недавно. «Он же только что был, пока не доводили», – пояснил представитель Кремля.

    Позднее Песков уточнил, что американские переговорщики оперативно проинформируют Москву о содержании диалога, если в нем прозвучали значимые предложения. По его словам, передача информации состоится быстро, если в разговоре были зафиксированы новации, требующие внимания России.

    Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Кремль выразил готовность принять американских переговорщиков по Украине в Москве.



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