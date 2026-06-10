Госдума осудила агрессивную политику США в отношении Кубы

Госдума одобрила штрафы для интернет-ресурсов за зарубежные сервисы авторизации

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей на территории России должна осуществляться с использованием российского номера телефона, Единого портала государственных услуг, Единой биометрической системы либо иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо, передает ТАСС.

Поправки вводят штрафы для владельцев сайтов и иных интернет-ресурсов за неисполнение установленной законом обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

За нарушение указанного требования предусматривается административная ответственность. Размер штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. рублей для юридических лиц.



За повторное совершение указанных правонарушений размер штрафов будет увеличен. Для граждан он составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей.



Такие же санкции предусмотрены за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с использованием рекомендательных технологий: Кроме того, КоАП РФ дополняется нормами об ответственности владельцев интернет-ресурсов, использующих рекомендательные технологии с нарушением требований законодательства. Речь идет, в частности, о случаях сбора информации о предпочтениях пользователей, находящихся на территории России, если такие действия нарушают права и законные интересы граждан или организаций.

Аналогичные санкции предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, а также за неразмещение обязательных сведений, включая документ, определяющий правила применения таких технологий, и адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений.

Отдельный блок поправок касается взаимодействия операторов связи с правоохранительными органами. Законопроектом вводится административная ответственность за нарушение установленного порядка взаимодействия при проведении мероприятий по розыску лиц или обеспечению безопасности государства, а также за разглашение методов проведения таких мероприятий. Для юридических лиц штраф за подобное нарушение составит от трех млн до пяти млн рублей.

При повторном совершении правонарушения предусматривается оборотный штраф в размере от одной сотой до трех сотых суммы выручки за календарный год, предшествующий году выявления нарушения. Одновременно повышается минимальный размер такого взыскания: если в настоящее время он не может быть менее 1 млн рублей, то после вступления поправок в силу нижний предел увеличится до 10 млн рублей.

После одобрения обеими палатами парламента и подписания президентом закон вступит в силу в установленном порядке.

В ноябре прошлого года группа депутатов внесла в парламент законопроект о наказании за использование зарубежных сервисов при регистрации. Весной этого года Антон Горелкин анонсировал запрет на анонимную регистрацию доменов в российских зонах.

Прошлым летом в России ввели административную ответственность за незаконную передачу сведений для авторизации пользователей в интернете.