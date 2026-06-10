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    10 июня 2026, 12:33 • Новости дня

    Перевозчик сообщил об изменении расписания поездов в Крым

    «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о временном изменении графика поездов в Крым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Движение пассажирского железнодорожного транспорта в Крыму временно скорректировано с учетом необходимости въезда составов исключительно в светлое время суток, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

    График следования составов между полуостровом и городами материковой части России временно изменен, передает Telegram-канал компании «Гранд Сервис Экспресс».

    Новая схема работы введена 10 июня по решению оперативного штаба республики. Теперь въезд транспорта осуществляется только с пяти утра до 23 часов.

    «Уважаемые пассажиры, в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов оперативно вносятся изменения... Просьба обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сегодня в пути», – подчеркнули представители перевозчика.

    Из-за нововведений рейс из Севастополя в Москву отправится на шесть часов 20 минут раньше привычного графика. При этом поезд Петербург – Евпатория будет доезжать только до Симферополя, откуда людей доставят до пункта назначения специальными автобусами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперштаб Крыма ограничил въезд железнодорожных составов на полуостров строго светлым временем суток.

    Накануне компания «Гранд Сервис Экспресс» перенесла отправление двух поездов из Симферополя на станцию Керчь-Южная.

    Из-за налета беспилотников в пути задержались семь следующих из республики пассажирских составов.

    10 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» не пострадали, поскольку в здании экспонировалась воссозданная версия картины, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

    Все оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо остались невредимыми при ударе по зданию музея в Севастополе, передает РИА «Новости». В пресс-службе Музея обороны Севастополя пояснили, что оригиналы находились в безопасном месте.

    «Это полотно, которое воссоздавалась после проведенной масштабной реставрации здания. Это полностью воссозданное полотно. Исторические фрагменты полотна Рубо уцелели», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время в музейных фондах Севастополя сберегаются 39 оригинальных фрагментов. Всего же до наших дней дошло 86 частей исторического произведения, остальные находятся в других музеях страны.

    Директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что ликвидация возгорания продолжается. Снаряд попал в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» минувшей ночью, вызвав пожар четвертого ранга. По информации губернатора, ситуация остается сложной, над тушением работают подразделения МЧС и профильные службы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    8 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.

    Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

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    10 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Андрей Медведев увидел в атаке на Севастополь след Британии, которая, по его мнению, мстит России за нереализованный проект покорения Крыма.

    «Выбрать целью для атаки панораму «Оборона Севастополя» – это явно не придумка украинских деятелей», – заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

    По его словам, для мятежной территории, где высшей формой мысли считается Тарас Шевченко, удар по полотну Франца Рубо слишком тонкий и сложный ход.

    Медведев связал атаку с Британией, которая, по его мнению, мстит Корнилову и Нахимову за нереализованный проект покорения Крыма. Он назвал британцев системными людьми, которые понимают связь поддержки черкесов в 30-е годы XIX века, обороны Севастополя в 1854-м, Русской Весны 2014-го и сегодняшнего дня. Журналист подчеркнул, что для Британии Севастополь и Восточная война стали «позором из позоров», а Балаклава – тем, что там не могут забыть и простить.

    Автор уверен, что именно британцы выбрали цель удара, тем более, как он утверждает, Украина сейчас является прежде всего их проектом. Медведев отметил, что полотно Франца Рубо, скорее всего, уже не удастся восстановить, но саму панораму восстановят обязательно.

    «Понимаете кто нам противостоит? Те, кто хотят не просто нас уничтожить. А даже память о нас. О наших предках. Русских героях. О том, что мы вообще на этой земле были. Мятежный малоросс просто инструмент», – написал Медведев.

    Журналист назвал происходящее для России эсхатологическим вопросом и заявил, что ни нытье, ни уныние, ни нерешительность не помогут в противостоянии такому врагу.

    В постскриптуме он иронично заметил, что у Британии якобы проржавел флот, и задал вопрос, не время ли России потребовать сатисфакции. Как историк он предположил, что самым тонким ответом могло бы стать «восстание сипаев» в Лондоне в юбилейный 2027 год, к 170-летию сипайского движения.

    Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Оборона Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    8 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль сообщил о работе над решением проблем с топливом в Крыму
    Кремль сообщил о работе над решением проблем с топливом в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Государство готовит экстренные шаги для нормализации поставок горючего в Крым, где параллельно возник совершенно необоснованный ажиотаж вокруг потребительских товаров.

    Министерство энергетики готовит набор мер для урегулирования ситуации с горючим на полуострове, передает ТАСС.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство страны делает все возможное для предотвращения кризиса.

    «Принимаются меры для того чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго», – указал пресс-секретарь президента. Он добавил, что специалисты намерены быстро исправить возникшие сложности.

    Кроме того, в регионе фиксируется необоснованный повышенный спрос на некоторые категории товаров, пишет РИА «Новости»

    Песков напомнил о ситуации двухлетней давности, когда граждане массово скупали гречку при отсутствии реального дефицита. Подобные эмоциональные действия лишь провоцируют искусственные проблемы, резюмировал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики России разрабатывает дополнительные шаги для стабильного снабжения Крымского полуострова моторным топливом.

    Глава региона Сергей Аксенов пообещал выделить специальные автозаправочные станции для выезжающих с отдыха туристов.

    Ранее руководитель республики спрогнозировал стабилизацию ситуации с продажей бензина в течение тридцати дней.

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    10 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    Военкор Коц: Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942-м
    Военкор Коц: Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942-м
    @ t.me/razvozhaev

    Военкор Александр Коц заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942 году, но полотно обязательно восстановят, а за каждый кусочек нацистам выставят счет.

    Коц в Max сообщил, что в ночь на 10 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал Исторический бульвар в Севастополе и круглое здание панорамы, знакомое по школьным учебникам.

    Панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» представляет собой полотно высотой около 14 метров и площадью более 1,5 тыс. кв. метров. На нем запечатлен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года, адмирал Нахимов, матрос Кошка и сестры милосердия под руководством Николая Пирогова, символизирующие 349-дневную оборону города от англичан, французов, турок и сардинцев.

    Коц напомнил, что 25 июня 1942 года по панораме уже пикировали немецкие бомбардировщики Ju-87, здание горело, но краснофлотцы Волович, Маметов, Каверин и младший сержант Шек под бомбежкой разрезали полотно на части и вывезли их на лидере эсминцев «Ташкент» в Новороссийск. После войны из 86 уцелевших фрагментов с примерно 6 тыс. пробоин полотно восстанавливали 12 лет, над ним трудились 19 художников под руководством академиков Яковлева и Соколова-Скаля, а архитектор Петропавловский восстановил здание, заделав около 3 тыс. повреждений фасада, и 16 октября 1954 года Панорама снова открылась.

    Военкор сообщил, что на 11 июня было запланировано открытие выставки «Рубо. 170» с подлинными фрагментами панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», которые вернулись в Севастополь после примерно 60 лет хранения в Москве.

    «Знали ведь. Не могли не знать. И ударили – за день до открытия. Те, кто называет себя «европейским выбором», – отметил Коц.

    Коц подчеркнул, что удар был нанесен за день до открытия, и обвинил украинскую сторону в стремлении воевать с памятью о защитниках города – от Нахимова до мальчишек с Малахова кургана.

    Коц выразил уверенность, что сейчас полотно снова восстановят по фрагментам, напишут заново и откроют «назло», а виновникам, по его словам, выставят счет «по каждому квадратному сантиметру полотна» и по каждому имени защитника Севастополя, вписанному Рубо.

    «История, как верно сказал губернатор, повторяется. И финал у нее один и тот же – для тех, кто приходит жечь Севастополь. Севастополь стоял. Стоит. И будет стоять», – подчеркнул Коц.

    Ранее украинские дроны повредили здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и вызвали возгорание ее крыши.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о практически полном уничтожении шедевра Франца Рубо ударом украинского беспилотника и работе на месте десятков спасателей.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Обороны Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    8 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Пассажиров всех поездов эвакуировали в Крыму после атаки дрона
    Пассажиров всех поездов эвакуировали в Крыму после атаки дрона
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Крыму после удара беспилотника по поезду Москва–Симферополь эвакуировали пассажиров всех составов, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

    «Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения перевозчика.

    По данным компании, после атаки беспилотника пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь на автобусах. Остановлены еще восемь составов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд Москва–Симферополь подвергся атаке дрона с гибелью помощника машиниста и ранением машиниста.

    Крымская железная дорога ранее в июне остановила движение пассажирских составов на нескольких участках из-за авиационной опасности и угрозы атаки беспилотников.

    С 5 июня в Крыму частично прекратили движение электричек и изменили график отправления составов на ряде популярных маршрутов.

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    8 июня 2026, 07:56 • Новости дня
    Пассажиров атакованного дроном поезда доставили в Симферополь и Севастополь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Люди, покинувшие составы после удара украинского беспилотника в Крыму, добрались автобусами до конечных станций своих маршрутов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

    Всех эвакуированных граждан довезли до конечных точек маршрута – в Симферополь или Севастополь, указали в компании, передает ТАСС.

    Напомним, пассажирский поезд Москва – Симферополь подвергся атаке украинского беспилотника, погиб помощник машиниста.

    После этого удара компания-перевозчик эвакуировала пассажиров всех находящихся на полуострове составов.

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    9 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь

    Tекст: Вера Басилая

    Отправление поездов № 67/68 Симферополь – Москва и № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург 9 июня отложено на ночь 10 июня и перенесено из Симферополя на станцию Керчь-Южная, пассажиров доставят к месту посадки автобусами, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

    Отправление составов № 67/68 до Москвы и № 77/78 до Петербурга отложили на ночь десятого июня, передает РИА «Новости». Местом старта маршрутов вместо крымской столицы назначена станция Керчь-Южная.

    В компании «Гранд Сервис Экспресс» пояснили изменения расписания. «Поезд 67/68 Симферополь – Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19.50 отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00.55... Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9 июня в 21.10 отправится из Керчь-Южная 10 июня в 02.45», – говорится в сообщении.

    В настоящее время путешественников везут к месту посадки на автобусах от Симферополя и транзитных остановок. Пассажиров петербургского направления транспорт ожидает с половины десятого вечера.

    Железнодорожное сообщение между Керчью и Симферополем остановилось из-за атак украинских беспилотников.

    Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о задержке семи пассажирских поездов из Крыма.

    Перевозчик временно изменил схему движения составов «Таврия» по полуострову.

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    8 июня 2026, 22:51 • Новости дня
    Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего машиниста поезда в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при атаке беспилотника на пригородный поезд в Крыму машинист продолжает лечение в больнице с осколочными ранениями и повреждениями стоп, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Лантратова в своем канале на платформе Max рассказала о состоянии здоровья машиниста по имени Анатолий, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника на пригородный поезд 4 июня.

    «Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз», – сообщила омбудсмен. По ее просьбе раненого навестил крымский омбудсмен Александр Штехбарт. Он пообщался с пациентом и медицинским персоналом, разъяснил меры социальной поддержки и передал контакты для связи с семьей машиниста.

    Кроме того, Штехбарт проверил состояние других пациентов, пострадавших от атаки дронов в Симферополе. Лантратова отметила положительную динамику: один человек переведен из реанимации в хирургическое отделение, а другой пациентке удалось вернуть зрение.

    Напомним, 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и троих раненых при атаке на поезд, следовавший в Керчь.

    Восьмого июня вражеский дрон атаковал пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь.

    До этого 4 июня один человек погиб при ударе украинского беспилотника по следовавшему в Керчь поезду.

    Власти Крыма назначили пострадавшим при атаке на Симферополь жителям денежные компенсации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду Москва – Симферополь.

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    7 июня 2026, 15:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили два дрона Вооруженных сил Украины в небе над Севастополем во время массированной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Балаклавы и парка Победы», – написал глава Развожаев в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над мысом Херсонес.

    Днем ранее российские военные уничтожили девять вражеских аппаратов над Севастополем.

    В начале июня системы ПВО сбили еще два дрона в Нахимовском районе города.

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    7 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем

    Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Севастополем

    Силы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем, военные отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Развожаев уточнил, что уничтожены два беспилотных летательных аппарата, один из них был сбит в Ленинском районе, второй – в Балаклавском районе Севастополя.
    Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня российские системы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Балаклавой и Парком Победы в Севастополе.

    Накануне при налете на город военные сбили два дрона в районах Северной стороны и мыса Херсонес.

    Днем ранее силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили девять беспилотников над Севастополем, включая Ленинский район.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 16:34 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над Севастополем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных аппаратов, уничтожив 18 целей в воздушном пространстве над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По словам главы региона, в результате инцидента жертв и разрушений нет. «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. Никто из людей не пострадал», – заявил Развожаев в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в районах Северной стороны и мыса Херсонес.

    В конце мая Вооруженные силы Украины атаковали город ракетами Storm Shadow и 20 дронами.

    В середине прошлого месяца российские военные сбили 25 вражеских аппаратов над морем.

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    10 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Аксенов сообщил об изменении движения поездов в Крыму с 10 июня

    Tекст: Катерина Туманова

    Оперштаб Республики Крым сообщил о введении новой схемы движения пассажирских поездов: с 10 июня на полуострове начинает действовать скорректированный график железнодорожного транспорта, ограничивающий въезд составов строго светлым временем суток, заявил в Max-канале глава республики Сергей Аксенов.

    Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» уже скорректировала летнее расписание пассажирских перевозок. Новый график предусматривает курсирование 48 пар пригородных составов и 14 пар поездов дальнего следования.

    Восемь пар дальних рейсов будут передвигаться по полуострову исключительно с пяти часов утра до 23:00.

    Остальные шесть пар, прибывающие ночью, станут останавливаться на станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров будут развозить специальными автобусами в Джанкой, Владиславовку и Симферополь. Аналогичная схема с пересадками действует и в обратном направлении.

    «Въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, повторюсь, с 5.00 до 23.00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию», – подчеркнул Аксенов в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение поездов «Таврия» в Крыму изменили из-за атаки беспилотника. Перевозчик объявил об отмене остановки поезда «Таврия» на станции Джанкой. Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь.


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    9 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    После ночной атаки БПЛА задержались семь поездов из Крыма

    «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке семи поездов из Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Движение нескольких пассажирских составов, следующих из Крыма, временно нарушилось из-за налета беспилотников 8 июня, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

    График движения по Крымской железной дороге изменился после ночного инцидента с беспилотными аппаратами, передает Telegram-канал компании «Гранд Сервис Экспресс».

    В пути задерживаются семь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма. Представители компании-перевозчика уточняют, что время опоздания составов не является окончательным и может корректироваться.

    Начальники поездов оперативно информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия на станции по мере поступления новых данных о движении на маршруте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Гранд Сервис Экспресс» изменила маршруты движения поездов «Таврия» в Крыму.

    Власти региона временно приостановили железнодорожное сообщение на перегоне Керчь – Симферополь.

    Перевозчик эвакуировал пассажиров всех находящихся на полуострове составов.

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