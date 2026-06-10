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    10 июня 2026, 12:21 • Новости дня

    МИД пообещал жесткий ответ на новые санкции Евросоюза

    Захарова сообщила о жестких мерах России в ответ на 21-й пакет санкций Брюсселя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва подготовит действенные шаги в ответ на очередные ограничения Брюсселя, поскольку попытки европейских чиновников повлиять на суверенную политику государства оказались безуспешными, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Очередной пакет европейских рестрикций столкнется с серьезным противодействием со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула решительность будущих действий.

    «Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные, жесткие шаги», – сказала она на брифинге.

    Дипломат добавила, что расширение ограничений не поможет Брюсселю повлиять на российский суверенитет. По ее словам, европейские чиновники не в силах остановить запущенный механизм давления, поэтому продолжают угрожать новыми запретами без оглядки на последствия для самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запланировал принятие нового «мини-пакета» ограничений на 15 июня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций для снижения уровня жизни граждан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила ввести рестрикции против российского военно-промышленного комплекса и теневого флота.

    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

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    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    10 июня 2026, 11:06 • Новости дня
    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов

    Politico: ЕС создаст центры депортации для мигрантов в третьих странах

    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии масштабной миграционной реформы страны Европы планируют узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные депортационные центры за пределами континента, пишет Politico.

    Послы государств планируют утвердить новые правила высылки нелегалов за пределы блока, пишет издание Politico. Ожидается, что масштабная реформа миграционного законодательства вступит в силу уже в пятницу.

    Министр по делам миграции Кипра Николас Иоаннидис заявил, что соглашение придаст импульс обсуждению проблемы. «Теперь, когда у нас есть правовая база, мы верим, что в ближайшие месяцы эти планы обретут реальные очертания», – отметил чиновник.

    По словам Иоаннидиса, центры возврата могут разместить вдали от европейских границ. Идею уже активно обсуждают представители Германии, Нидерландов, Дании, Австрии и Греции. Берлин и Амстердам намерены подготовить свои проекты до конца года.

    Шведский министр Йохан Форсселл сообщил о планах северных стран запустить пилотную программу для граждан Сирии, Афганистана и Сомали. Правозащитники выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав человека, а власти Люксембурга отказались депортировать таким образом женщин и детей.

    Напомним, накануне масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте.

    Между тем на этой неделе ЦАР согласилась принять депортированных из США мигрантов.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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    9 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    В ЕС назвали дату начала обсуждения 21-го пакета санкций против России

    В ЕС назначили на 10 июня обсуждение 21-го пакета санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Постоянные представители стран Европейского союза приступят к обсуждению очередного, 21-го пакета ограничительных мер в отношении России 10 июня, следует из повестки заседания.

    Представители государств-членов Евросоюза в среду начнут обсуждать предложенный Еврокомиссией 21-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Заседание стартует в 10.00 мск.

    Представители Еврокомиссии представят странам-членам инициативы по новым ограничительным мерам, после чего состоится обмен мнениями. В повестку также включены проекты решений и регламентов ЕС, которые касаются ограничительных мер в связи с Украиной и санкционных режимов в отношении Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В рамках новых ограничений Брюссель подготовил полный запрет на работу помогающих Москве зарубежных криптовалютных площадок.

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    9 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    В Эстонии произошло масштабное отключение электричества

    Tекст: Вера Басилая

    Крупная авария на электросетях привела к блэкауту в эстонском Тарту и его окрестностях, обесточив одну из главных больниц страны, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Масштабные перебои с электроснабжением произошли в Эстонии, без электричества остались второй по величине город страны Тарту и его окрестности, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стали неполадки во время проведения плановых ремонтных работ.

    Эстонская телерадиокомпания ERR уточняет масштабы аварии. «Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту», – говорится в публикации. Также свет пропал в поселках Вастсе-Куусте и Ныо.

    Известно, что подача энергии прекратилась в клинике Тартуского университета. Данное медицинское учреждение является одной из самых крупных больниц государства.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил возможность отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.

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    9 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Археологи нашли в Словакии 77 скелетов без черепов эпохи неолита

    Popular Science: в Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В неолитическом поселении Врабле в Словакии ученые раскопали братскую могилу, в которой находились останки десятков людей, лишенных голов в результате неизвестного ритуала.

    Во время археологических работ на территории древнего поселения Врабле в Словакии исследователи обнаружили массовое захоронение. В нем находились останки не менее 78 человек, при этом 77 из них оказались без черепов, пишет журнал Popular Science.

    Специалисты из Кильского университета и Словацкой академии наук пришли к выводу, что головы не были отрублены в бою. Ученые зафиксировали следы аккуратного отделения черепов, что указывает на проведение загадочного обряда.

    «Образцы явно свидетельствуют о преднамеренном обращении с телами. Первые анализы показывают прежде всего, что здесь не проводилось насильственное «обезглавливание», а скорее умелое удаление черепов», – сообщила соавтор исследования Катарина Фукс.

    Единственным нетронутым скелетом в могиле оказались останки ребенка. Исследователи установили, что манипуляции с телами происходили сразу после смерти, еще до погребения. Поселение Врабле, где сделали открытие, относится к культуре линейно-ленточной керамики, существовавшей с 5500 по 4500 год до нашей эры.

    Археолог Мартин Фурхольт отметил, что подобные практики имели совершенно иной смысл для древних людей, чем в современном обществе, что усложняет их интерпретацию. Сейчас ученые продолжают изучать кости, чтобы определить возраст, пол, происхождение и родственные связи погибших с помощью ДНК-анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии специалисты обнаружили погребальный комплекс времен Аварского каганата с останками воина. Ранее ученые нашли останки жившего шесть тысяч лет назад человека.

    А в прошлом году строители раскопали массовое захоронение XVII века в центре Красноярска.

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    9 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    ЕС анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз планирует ввести масштабные ограничения в отношении 11 криптовалютных площадок в рамках нового пакета санкций против России, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Мы также ужесточим запрет на предоставление услуг, связанных с криптовалютными активами, для ряда третьих стран, расширим санкционные списки и запретим транзакции на 11 криптовалютных платформах», – написала политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить работу зарубежных криптовалютных площадок.

    В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.

    В апреле Евросоюз установил полный секторальный запрет на деятельность российских криптоплатформ.

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    10 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Guardian: Квоты ЕС могут полностью разрушить металлургическую отрасль Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские протекционистские ограничения на импорт металлопродукции способны нанести непоправимый ущерб украинскому бюджету и привести к краху важнейшей промышленной сферы страны, сообщили СМИ.

    Как пишет Guardian, введение жестких лимитов со стороны европейских партнеров грозит катастрофическими последствиями для Киева. Отмечается, что Брюссель готовится нанести союзнику крайне болезненный экономический удар, передает РИА «Новости».

    «Новые ограничения ЕС на импорт стали могут убить сталелитейную промышленность Украины и нанести серьезный удар по ее бюджету. <…> ЕС ввел протекционистские меры на фоне глобального избытка стали, вызванного Китаем. ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50% на все импортные товары сверх квот каждой страны», – говорится в публикации.

    Журналисты издания констатируют, что экономическая угроза со стороны европейских государств значительно усугубляется текущим конфликтом. Утрата прежних альтернативных рынков сбыта ранее вынудила украинские металлургические компании пойти на более тесную интеграцию с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия утвердила двукратное сокращение квот на ввоз стали.

    Незадолго до этого агентство Reuters опубликовало информацию о планах Брюсселя по увеличению пошлин до 50%.

    При этом европейские страны продолжают импорт российского никеля без санкционных ограничений.

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    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

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    10 июня 2026, 11:03 • Новости дня
    МИД Китая заявил о готовности защитить компании от санкций ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай следит за ситуацией с планами ЕС по внесению китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций и примет меры для защиты своих прав и интересов, заявил на официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Китай отреагировал на намерение Евросоюза включить ряд китайских компаний в очередной, 21-й пакет антироссийских ограничений, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай будет отстаивать свои интересы и примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что в новый пакет санкций планируется включить компании не только из Китая, но и из Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Индии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых ограничений Брюссель подготовил полный запрет на работу помогающих Москве зарубежных криптовалютных площадок.

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    10 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    ЕК предложила внести Мединского, Дегтярева и Дворковича в санкционные списки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские чиновники планируют расширить ограничения, включив в черные списки министра спорта Михаила Дегтярева, помощника президента России Владимира Мединского и главу международной шахматной федерации Аркадия Дворковича.

    Как пишет EUobserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии, Брюссель рассматривает возможность введения новых персональных ограничений. Инициатива Европейской комиссии затрагивает Владимира Мединского, Михаила Дегтярева, передает РИА «Новости».

    «Дворкович... должен быть включен в санкционный список», – говорится в сообщении.

    Дополнительно, согласно информации издания EUobserver, европейские власти намерены применить ограничительные меры в отношении ряда неназванных российских предпринимателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз еще в феврале планировал включить Аркадия Дворковича в 20-й пакет антироссийских санкций.

    Месяцем ранее Владимир Мединский прокомментировал свой заочный приговор на Украине за создание школьного учебника истории.

    Апелляционная палата Международной шахматной федерации в 2024 году отменила решение о вынесении выговора Дворковичу.

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