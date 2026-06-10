Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте

Правительство Британии раскритиковало Маска за разжигание беспорядков в Белфасте

Tекст: Мария Иванова

Британское правительство выступило с резкой критикой в адрес владельца социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Илона Маска, обвинив его в провоцировании беспорядков в Белфасте, передает Politico.

Накануне в столице Северной Ирландии произошли погромы, в ходе которых были подожжены дома, автомобили и автобус. Беспорядки начались после нападения с ножом, по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний выходец из Судана, который в среду предстанет перед судом.

Перед началом беспорядков Маск, известный критикой Лейбористской партии, написал в своей соцсети: «Только МНОГОКРАТНЫЕ и ГРОМКИЕ протесты приведут к каким-либо изменениям!!»

Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона со списком мест для проведения протестов. Председатель Лейбористской партии Анна Терли резко осудила публикации Маска, отметив, что он не сталкивается с последствиями своих слов, находясь далеко от Северной Ирландии.

Терли назвала действия Маска ужасающими и заявила, что любой, кто пытается использовать подобную ситуацию для собственной политической выгоды, наносит огромный вред. Она подчеркнула, что накануне вечером в Белфасте дети и семьи были вынуждены бежать из своих домов, и призвала осудить всех, кто разжигает насилие на улицах. По ее словам, Маск несет ответственность за призывы к разжиганию недовольства.

На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер также обвинил миллиардера в попытках посеять раскол в обществе после убийства 18-летнего Генри Новака. Подросток стал жертвой нападения с ножом и был арестован, когда умирал, из-за ложных обвинений в расистском нападении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего.

Британский премьер-министр Кир Стармер ранее обвинил американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве во внутреннюю политику страны на фоне убийства студента Генри Новака.

До этого владелец соцсети X назвал правительство Соединенного Королевства фашистским из-за рекордного числа арестов за комментарии в интернете.