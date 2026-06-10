Анонсирован крупнейший симфонический марафон в День России

«Ключевая идея марафона «Кантата. Россия» – продвижение академического искусства и создание прочной связи поколений через богатое наследие страны. Симфонические и хоровые произведения исполняются в исторических и общественных пространствах, объединяя граждан России общим языком музыки. Для нас важно, что 12 июня страна звучит единым симфоническим голосом – от Калининграда до Дальнего Востока», – отметил председатель Наблюдательного совета фестиваля Сергей Новиков.
Центральное мероприятие состоится в Москве. Художественный руководитель оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет пояснил, что выстроил программу как путешествие по отечественной культуре. Концерт начнется с исполнения государственного гимна, а завершится сюитой «Время, вперед!»? говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Согласно данным ВЦИОМ, 63% граждан считают академическое искусство сферой, требующей государственной поддержки. При этом 59% жителей страны уверены, что развитая культурная среда мотивирует людей оставаться в родном регионе.