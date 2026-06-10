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    10 июня 2026, 12:08 • Новости дня

    Московская квартира Каспарова попала под запрет сделок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Элитная жилплощадь иностранного агента и шахматиста Гарри Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей оказалась заблокирована для проведения любых регистрационных действий.

    Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».

    В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.

    Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

    В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.

    9 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

    Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

    В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

    Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.

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    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро

    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро «Солнцево»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве арестовали приезжего за вооруженное нападение на прохожего возле метро, в результате конфликта потерпевший получил тяжелые ранения ног и был госпитализирован, а нападавший попытался скрыться, но был задержан, сообщили в полиции.

    Житель Липецкой области дважды ударил ножом москвича после словесного конфликта. Инцидент произошел у вестибюля станции «Солнцево», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе Мах.

    «Предварительно установлено, что на лестнице подземного пешеходного перехода, прилегающего к вестибюлю станции метро «Солнцево», между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом, после чего скрылся», – написала она.

    Представитель ведомства уточнила, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с резаными ранами ног. Подозреваемого удалось оперативно задержать при поддержке сотрудников Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции, где у него изъяли предполагаемое орудие преступления.

    Изъятый нож отправлен на криминалистическую экспертизу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве, суд заключил фигуранта под стражу. В столичной прокуратуре подчеркнули, что контролируют ход расследования, а сам злоумышленник уже признал вину.

    Ранее в центре Москвы юноша напал с ножом на двух подростков. До этого приезжий ранил ножом официанта и прохожего на Арбате. А в августе прошлого года злоумышленник ударил холодным оружием охранника на станции метро «ЦСКА».

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    9 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении двух линий московского метро

    Собянин заявил о продлении Филевской и Сокольнической линий метро Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых участков Филевской и Сокольнической линий метро.

    По словам градоначальника, это позволит значительно сократить время в пути для сотен тысяч горожан, передает РИА «Новости».

    «Продлим сразу две линии метро – Филевскую и Сокольническую. Филевская ветка пойдет от «Кунцевской» до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», – отметил мэр.

    Новый участок Филевской линии пройдет через Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский районы. Там планируется открыть пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». В этих районах проживает около 320 тыс. человек, для которых время на поездки сократится до 25 минут.

    Сокольническую линию продлят в Ярославский район на 8,1 километра от станции «Бульвар Рокоссовского». На новом участке появятся станции «МГСУ» и «Ярославская». В районе проживает около 100 тыс. человек, для которых метро окажется в пешей доступности, а время в пути уменьшится примерно на 20 минут.

    Собянин добавил, что интервалы движения поездов станут более комфортными: на Сокольнической ветке они сократятся до полутора минут, а на Филевской – до трех минут. В будущем на Филевской линии планируется запустить семивагонные составы для повышения удобства пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы доложил президенту о решении спроектировать ветку метрополитена в сторону Сколково.

    В конце прошлого года градоначальник поделился планами строительства пяти новых станций Филевской линии. Позже власти столицы наметили возведение двух станций рельсового транспорта на Ярославском шоссе.

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    9 июня 2026, 20:05 • Новости дня
    Спецслужбы взорвали подозрительный предмет под автомобилем на юго-западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранители обнаружили и успешно ликвидировали потенциально опасное устройство, спрятанное под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    Информацию о происшествии сообщили представители Следственного комитета России, передает ТАСС.

    «В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В декабре прошлого года на юге Москвы под автомобилем взорвалась самодельная бомба.

    В июне прошлого года специалисты изъяли похожий на взрывное устройство предмет из-под другой припаркованной машины.

    В тот же день служебная собака обследовала подозрительную находку без взрывчатых веществ под днищем внедорожника на Молодогвардейской улице.

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    10 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Два беспилотника, летевших к Москве, уничтожено силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Днем ранее, во вторник, российские силы ПВО около 22.00 сбили еще два летевших на Москву беспилотника. За день их было уничтожено 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.


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    10 июня 2026, 02:04 • Новости дня
    Третий дрон ВСУ с полуночи нейтрализован на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале проинформировал о еще одном, третьем с полуночи, дроне ВСУ, уничтоженном силами ПВО на подступах к городу.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ в ночь на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.


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    10 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку летевших к Москве четырех дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о четырех, уничтоженных на подлете к Москве, дронах ВСУ.

    «Атака четырёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, – сообщил он в Max-канале.

    Всего с полуночи к Москве пытались прорваться 12 беспилотников, уничтоженных силами ПВО.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве три дрона, чуть позже – два БПЛА в ночь на среду, а затем еще один. Всего с полуночи на подлете к столице сбито восемь дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.

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    9 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Собянин сообщил о 18-м сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны уничтожен еще один дрон, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Этот аппарат стал 18-м за прошедшие сутки. «Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник в своем канале в Max.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Ранее средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. В марте Собянин заявил об уничтожении 49 аппаратов.

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    10 июня 2026, 03:26 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены направлявшиеся к Москве три дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили направлявшиеся к Москве дроны ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, всего с полуночи уничтожены шесть дронов ВСУ.

    «Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ в ночь на среду, а затем еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.

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    10 июня 2026, 04:33 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожен дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о еще одном, седьмом с полуночи, дроне ВСУ, уничтоженном на подлете к городу.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве три дрона, чуть позже – два дрона ВСУ в ночь на среду, а затем еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.

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    10 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    В Москве началось строительство бизнес-центра имени Кобзона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Басманном районе приступили к возведению многофункционального пространства имени Иосифа Кобзона, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

    На площадке стартовали активные работы. Владимир Ефимов заявил: «Новый многофункциональный центр возводят на улице Бауманская в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро, совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тыс. кв. м», передает АГН «Москва».

    «В рамках первой очереди девелопер возводит деловой центр площадью 22,5 тыс. кв. метров. Сейчас на площадке завершен подготовительный этап разработки котлована и возведения подземной части здания. Строительство бизнес-центра имени Кобзона планируют завершить в 2028 году. С его открытием в Басманном районе появится более 1,2 тыс. рабочих мест», – отметил он.

    Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что два первых этажа отведут под кафе и магазины. Основную часть здания займут офисы класса А площадью свыше 13,4 тыс. кв. м. На эксплуатируемой кровле появится открытое пространство для отдыха с амфитеатром и уникальным арт-объектом.

    Строительство проходит под строгим контролем профильных ведомств. Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что передача ключей собственникам начнется во втором квартале 2029 года. Особенностью фасада станет волнообразное остекление, отсылающее к мягким складкам сценического занавеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти столицы согласовали возведение нового делового комплекса в «Москва-Сити».

    В апреле правительство Москвы утвердило проект строительства бизнес-центра в Красносельском районе.

    В 2024 году мэр Сергей Собянин назначил Владимира Ефимова заместителем по вопросам градостроительной политики.

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    10 июня 2026, 04:58 • Новости дня
    Восьмой дрон ВСУ с полуночи сбит на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще один дрон, восьмой по счету с полуночи, сбит силами ПВО на подлете к Москвы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Уничтожен ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве три дрона, чуть позже – два БПЛА в ночь на среду, а затем еще один. Всего с полуночи на подлете к столице сбито восемь дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.

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    10 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре признал вину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Один из соучастников нападения на женщину в столичной квартире раскаялся и раскрыл схему передачи похищенных ювелирных изделий, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Курьер, причастный к разбойному нападению в Москве, признал вину, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Его куратор при этом отказался давать показания. Двум фигурантам дела об убийстве женщины уже предъявлено обвинение в разбое.

    «Куратор воспользовался правом, предусмотренным законодательством, и отказался от дачи показаний. Курьер признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, выразил раскаяние и дал показания о том, что действовал по указанию куратора: забрал похищенные драгоценности у одного курьера и передал их другому лицу», – заявили в ведомстве.

    Следствие планирует обратиться в Тушинский районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых. По данным правоохранителей, 13 марта злоумышленники под видом полицейских обманом проникли в квартиру на Строгинском бульваре.

    Находясь в помещении, 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач нанес хозяйке не менее двух ножевых ранений. От полученных травм москвичка скончалась, а нападавший похитил деньги и украшения.

    Секача отправили в следственный изолятор. Позднее правоохранители задержали двух курьеров и одного куратора, двое из которых помещены под стражу, а третий находится под домашним арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы задержали новых фигурантов этого дела. В апреле суд отправил в СИЗО другого координатора разбойного нападения.

    В марте Секач полностью признал свою вину.

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    10 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили девять беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону российской столицы летели девять беспилотных летательных аппаратов, все они уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», – написал Собянин в Max.

    Он добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения фрагментов дронов.

    В ночь со вторника на среду над Россией сбили 326 украинских беспилотников самолетного типа.

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