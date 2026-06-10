Московская квартира Каспарова попала под запрет сделок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».

В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.

Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.