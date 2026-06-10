Базу ВМС США во Флориде атаковала акула

Сотрудник базы ВМС США во Флориде госпитализирован после нападения акулы

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на территории базы инженерно-технического обеспечения флота, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал ABC.

Пострадавший работал в местном Центре военно-морских надводных сил. Мужчина решил поплавать в океане посреди рабочего дня, когда на него набросилось животное.

«Когда на место прибыли пожарные и сотрудники служб экстренной помощи, они установили, что на человека напала акула... в больницу сотрудника доставили в критическом состоянии», – сообщил командир базы Тристан Оливерия.

Руководство военного объекта отказалось раскрывать личность, возраст и характер травм потерпевшего. Представители администрации сослались на необходимость сохранения конфиденциальности и продолжающееся расследование обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года акула атаковала восьмилетнего мальчика у побережья Ки-Ларго в штате Флорида.

В середине мая 38-летний мужчина скончался после нападения белой акулы вблизи австралийского острова Роттнест. Спустя неделю другой морской хищник убил ныряльщика в районе рифа Кеннеди у берегов Квинсленда.