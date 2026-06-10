Армия Израиля заявила о ликвидации двух главных финансистов ХАМАС

Израильские военные сообщили о ликвидации двух членов палестинского движения ХАМАС, которые отвечали за координацию финансовых потоков организации, передает РИА «Новости».
«В воскресенье ЦАХАЛ совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) нанесли удар в северной части сектора Газа и ликвидировали Хадера Джамаси, главу сети денежных переводов ХАМАС, вместе с его заместителем Мухаммедом Харазином», – заявила пресс-служба израильской армии.
Военные уточнили, что за время конфликта военное крыло ХАМАС получило десятки миллионов долларов с помощью широкой сети обменных пунктов. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба мирным жителям, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.
Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС.
В ходе точечных ударов по сектору Газа израильские военные уничтожили главу подразделения связи и двух командиров ХАМАС.