В Москве началось строительство бизнес-центра имени Кобзона

Tекст: Дарья Григоренко

На площадке стартовали активные работы. Владимир Ефимов заявил: «Новый многофункциональный центр возводят на улице Бауманская в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро, совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тыс. кв. м», передает АГН «Москва».

«В рамках первой очереди девелопер возводит деловой центр площадью 22,5 тыс. кв. метров. Сейчас на площадке завершен подготовительный этап разработки котлована и возведения подземной части здания. Строительство бизнес-центра имени Кобзона планируют завершить в 2028 году. С его открытием в Басманном районе появится более 1,2 тыс. рабочих мест», – отметил он.



Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что два первых этажа отведут под кафе и магазины. Основную часть здания займут офисы класса А площадью свыше 13,4 тыс. кв. м. На эксплуатируемой кровле появится открытое пространство для отдыха с амфитеатром и уникальным арт-объектом.

Строительство проходит под строгим контролем профильных ведомств. Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что передача ключей собственникам начнется во втором квартале 2029 года. Особенностью фасада станет волнообразное остекление, отсылающее к мягким складкам сценического занавеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти столицы согласовали возведение нового делового комплекса в «Москва-Сити».

В апреле правительство Москвы утвердило проект строительства бизнес-центра в Красносельском районе.

В 2024 году мэр Сергей Собянин назначил Владимира Ефимова заместителем по вопросам градостроительной политики.