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    10 июня 2026, 10:10 • Новости дня

    Spiegel сообщил о планах Mercedes-Benz создать убийцу дронов

    Spiegel: Mercedes-Benz и Tytan хотят создать мобильную систему против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz совместно с мюнхенским стартапом Tytan создаст мобильные комплексы противовоздушной обороны на базе внедорожников G-Class для перехвата вражеских беспилотников, пишет Spiegel.

    О подготовке к подписанию меморандума на аэрокосмической выставке ILA передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Mercedes-Benz планирует стратегическое сотрудничество с мюнхенским стартапом по производству дронов Tytan Technologies», – отмечается в публикации.

    Совместный проект под названием Drone Defender направлен на обнаружение и уничтожение вражеских аппаратов. Базой для перехватчиков послужат внедорожники G-Class, оснащенные современными радарами и датчиками. Координацию работы техники обеспечат переоборудованные под командные пункты микроавтобусы Sprinter.

    Мобильные комплексы смогут защищать аэропорты и стратегические объекты, а также применяться в зонах боевых действий. Разработчик дронов уже выполняет военные заказы бундесвера и поставляет технику на Украину.

    Ранее в мае сообщалось, что оборонный концерн KNDS ведет переговоры о покупке завода Mercedes-Benz.

    Отмечалось, что из-за нерешительности Берлина Франция может стать крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS.

    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции

    Эксперт Анпилогов: Германия и Франция не смогли «перепрыгнуть» технологическую пропасть

    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Работу в этом направлении ведут всего лишь две страны в мире – Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от разработки совместного истребителя.

    «Отказ Германии и Франции от проекта совместного истребителя свидетельствует о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что истребитель шестого поколения – это «виртуальная концепция», которая предполагала тесное взаимодействие между самолетом и дронами, выполняющими вспомогательные функции: в частности, разведывательные и ударные.

    Собеседник напомнил, что такой принцип обкатывают в зоне СВО российские Воздушно-космические силы (ВКС). Речь идет о сцепке новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и БПЛА «Охотник», который берет на себя функции передового ударно-разведывательного контура. По словам Анпилогова, концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

    «Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», – пояснил аналитик. Он не исключает, что концепция будет пересматриваться.

    «Как бы то ни было, разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Ими сейчас занимаются всего лишь две страны в мире – это Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего», – указал спикер. Он напомнил, что самая передовая разработка Европы – это истребитель поколения 4+. «То есть у европейцев даже нет такого базиса, как истребитель пятого поколения, который является первым кубиком в концепте боевого самолета следующего поколения», – подчеркнул Анпилогов.

    Проект FCAS был попыткой Германии и Франции «перепрыгнуть» технологическую пропасть, которая разделяет их авиапром с российским, американским и даже китайским. По мнению специалиста, то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки – лишь формальная причина отказа Берлина и Парижа от совместного истребителя.  

    «В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», – рассуждает спикер. – Мне кажется, все эти риски в гораздо большей степени сыграли свою роль при принятии решения о судьбе FCAS, чем официально озвученные причины».

    Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). По информации Reuters, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.

    В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями или присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

    Вместе с тем, по словам одного из источников агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.

    Напомним, создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году. Его стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что самолет станет заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между Берлином и Парижем.

    В качестве ключевой проблемы канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последнее время называл то, что сторонам требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс – реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Пятая республика ответила на это отказом.

    Кроме того, французская Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий. Газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции

    Военный аналитик Ермаков: Франция вряд ли нарастила ядерный арсенал на 80 боеголовок

    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции
    @ Thomas Boucajay/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция продвигает политику расширенного ядерного сдерживания и намерена укрепить свой потенциал – или хотя бы создать видимость этого, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Согласно данным SIPRI, арсенал Пятой республики вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Увеличение французского ядерного арсенала, которое констатируют аналитики SIPRI, – скорее издержки подсчета, считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что исследователи в прошлогоднем докладе записали 80 зарядов в разобранные, готовящиеся к переоборудованию, а в нынешнем – в активные.

    «Это сделано, чтобы подчеркнуть усилия Эммануэля Макрона, который ранее анонсировал расширение ядерного арсенала Франции», – считает собеседник. Он допускает, что Париж мог увеличить число боеголовок, но вряд ли на 80. Речь, по оценкам Ермакова, идет вероятно о паре десятков. При этом аналитик подчеркнул: хотя точное количество зарядов оценить невозможно, известно, что у Пятой республики не появилось новых носителей.

    «У французов четыре подводные лодки с баллистическими ракетами: три из них в строю, четвертая – на ремонте. Боекомплект есть только для трех лодок. Значительное количество дополнительных зарядов фактически некуда «прикручивать». Возможно, немного увеличить наряд сил и получится – вероятно, субмарины загружены не по максимуму: на части ракет один блок, на других – два-три», – рассуждает Ермаков.

    Как бы то ни было, Париж использует ядерное оружие для укрепления своего европейского лидерства, продолжил спикер. «Франция на закате президентства Макрона решила найти путь к лидерству в Европе. Власти страны продвигают политику расширенного сдерживания. Следовательно, нужно укрепить ядерный потенциал – или хотя бы заявить, что меры в этом направлении принимаются. Если раньше французам хватало только для себя, теперь должно хватать и для союзников», – детализировал он.

    Для Москвы, по мнению Ермакова, принципиально важны не столько количественные данные, сколько политические и географические аспекты. «Небольшое увеличение арсенала Франции не создает особой угрозы России. В полномасштабном ядерном конфликте мы будем иметь дело со всем блоком НАТО, и на этом фоне изменения французского потенциала носят косметический характер», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем нам неприятна французская политика расширенного ядерного сдерживания, которая втягивает страны Восточной Европы и Скандинавии. Речь о совместных тренировках и операциях, подготовке к возможному развертыванию на их территории ядерного оружия. Все это – дополнение к уже раздражающей практике развертывания американского ядерного зонтика в Европе», – заключил Ермаков.

    Напомним: по данным ежегодного доклада SIPRI, ядерный арсенал Франции вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Как отмечают эксперты института, в 2025 году Пятая республика продолжила модернизацию атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN). А в марте текущего года президент Эммануэль Макрон объявил, что распорядился увеличить количество боеголовок – и что правительство больше не будет раскрывать точный размер арсенала.

    Всего в мире, по данным SIPRI на январь 2026 года, насчитывалось 12187 ядерных боеголовок. 9745 из них находились на складах для потенциального использования, 4012 были установлены на ракетах и самолетах, а 2100 – 2200 содержались в состоянии высокой боевой готовности.

    «Почти все эти боеголовки принадлежат России или США, и в меньшей степени – Франции и Британии, – отмечается в докладе. – Однако Китай и Индия теперь могут периодически развертывать в мирное время небольшое количество боеголовок, установленных на ракетах».

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    9 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра»

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра» в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ рассказали журналистам, как успешно ликвидируют операторов вражеских беспилотников, отдавая приоритет уничтожению обученных специалистов во время ротации.

    Подразделения десятого танкового полка Южной группировки войск ВС РФ наносят прицельные удары по позициям украинских солдат в Константиновке в Донецкой народной республике. Главной целью артиллеристов стали хорошо обученные операторы подразделения беспилотников противника, так называемые «Птицы Мадьяра».

    Заместитель командира взвода гаубичной батареи с позывным «Артист» пояснил РИА «Новости», что ликвидировать пункт управления несложно, однако важно уничтожить самих специалистов. «Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», – рассказал военнослужащий.

    Он добавил, что российские бойцы стараются подловить вражеские расчеты в моменты ротации или подвоза боеприпасов. Именно в эти периоды противник наиболее уязвим для артиллерийского огня, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило часть элитного батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Позже российские войска уничтожили около 11 пунктов управления дронами противника в этом районе.

    А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о значительном снижении боеспособности данного подразделения из-за больших потерь.

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    10 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области

    Бойцы «Севера»: ВСУ в Черниговской области переодеваются в гражданскую одежду

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, какие уловки применяют в Черниговской области боевики ВСУ, чтобы затеряться среди рядового населения.

    «Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.

    Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в  Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.

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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    9 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Российский ударный беспилотник «Орион» с ракетами заметили в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Африканский корпус Минобороны задействовал разведывательно-ударные дроны «Орион» в Мали, их используют для высотного патрулирования и нанесения точечных ударов по позициям террористов на континенте.

    Подразделения Министерства обороны РФ продолжают применять разведывательно-ударные дроны «Орион», известные также как «Иноходец», в Мали. Видеозапись полета аппарата на большой высоте опубликовала «Российская газета». На кадрах отчетливо видны подвешенные под крыльями боеприпасы, однако из-за значительного расстояния точно установить их тип пока невозможно.

    Ранее в социальных сетях уже распространялись кадры боевой работы этих комплексов. На них демонстрировалось успешное поражение ракетами автомобилей террористов, перевозивших взрывчатые вещества.

    Аппарат обладает внушительным арсеналом вооружения класса «воздух-земля». Помимо модифицированных противотанковых ракет «Корнет-Д» с дальностью поражения до десяти километров, беспилотник способен нести корректируемые авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50.

    Ранее представитель Мали сообщил о планах развивать оборонное сотрудничество с Россией. До этого подразделения российского Африканского корпуса помогли властям республики отбить массированную атаку исламистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударно-разведывательный беспилотник «Иноходец» изначально пошел в серийное производство под заводским наименованием «Орион».

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    9 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Вагенкнехт обвинила Мерца в превращении Германии в мировое посмешище

    Вагенкнехт: Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц требованиями к другим странам направить помощь Украине выставляет ФРГ на посмешище всему миру, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что действия канцлера Фридриха Мерца вызывают недоумение на международной арене, передает РИА «Новости».

    Вагенкнехт выразила уверенность, что требования Берлина к другим государствам о помощи Украине крайне вредят репутации страны.

    «Мерц делает Германию посмешищем всего мира! Последний пример: недвусмысленный отказ нового премьер-министра Венгрии от требования нашего самопровозглашенного «канцлера по иностранным делам» о том, что Венгрия должна принять участие в продолжении бессмысленной войны на Украине», – написала политик в социальных сетях.

    Поводом для резких высказываний послужила недавняя совместная пресс-конференция двух лидеров. В ходе мероприятия венгерский премьер-министр Петер Мадьяр категорично отверг призыв немецкого коллеги вновь встать на сторону Европы. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Будапешт продолжит воздерживаться от отправки оружия и солдат на украинскую территорию.

    Ранее в Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил протесты в Германии усталостью граждан от политических неудач.

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    10 июня 2026, 06:36 • Новости дня
    «Калашников» сообщил, как катера «БК-16» уничтожают морские дроны в Черном море

    «Калашников»: Катера «БК-16» начали уничтожать морские дроны в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Скоростные транспортно-десантные суда проекта 02510 задействовали для защиты стратегически важных объектов и акватории Черного моря от атак надводных дронов, сообщил представитель концерна «Калашников».

    «БК-16 в настоящее время применяются в Черном море для охраны и обороны акватории и стратегически важных объектов от атак надводных безэкипажных катеров противника. Цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере», – сообщил он ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона «Флот-2026».

    По словам информатора, российские военные активно используют скоростные катера проекта 02510 для борьбы с безэкипажными аппаратами противника в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Калашников» в мае объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям. Концерн также анонсировал новый беспилотник-носитель для FPV-дронов. В июне «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»


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    9 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп заявил WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны отреагировать после подтверждения того, что Иран сбил их вертолет Apache, из-за чего двое членов экипажа выжили после двухчасового пребывания в открытом море.

    Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент. При этом вертолет Apache пополнил список американских летательных аппаратов, уничтоженных в результате аварий и вражеского огня во время войны в Иране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Во вторник президент Трамп обвинил Иран в том, что тот сбил американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, что привело к беспрецедентной спасательной операции и побудило Трампа пригрозить ответными мерами.

    Удар по вертолету поздно вечером в понедельник положило начало гонке за поисками двух американских членов экипажа, которым удалось спастись из Apache, небольшого ударного вертолета без катапультных кресел. Их спас американский беспилотный катер в ходе первой в своем роде морской операции, говорится в материале газеты.

    WSJ отмечает, что Трамп при риторике воздаяния за произошедшее, все же акцентирует внимание на том, что инцидент не самый сложный и масштабный, к тому же экипаж выжил. В телефонной беседе с газетой глава Белого дома заявил, что все было совсем не так, как все думают, а он получил детальную информацию о произошедшем.

    Два американских чиновника заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником , а другой источник добавил, что это был беспилотник «Шахед». Один из чиновников отметил, что неясно, был ли вертолет сбит преднамеренно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины

    Пьяный украинский дезертир устроил стрельбу на севере Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбежавший из части боец ВСУ открыл огонь по гаражам в Черниговской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

    Нацполиция Украины задержала самовольно оставившего часть пьяного военнослужащего, который вел огонь из окна здания. Инцидент произошел в городе Бахмач на севере страны, передает ТАСС.

    «Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из автоматического оружия из окна своего дома в направлении гаража», – сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители изъяли у злоумышленника автомат АК-74 с глушителем, два магазина и 17 патронов калибра 5,45 миллиметра.

    Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Против него завели уголовные дела о хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Теперь стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня пьяный боец ВСУ застрелил сослуживца и местную жительницу в Киевской области. В конце мая нетрезвый украинский дезертир открыл огонь возле подъезда многоэтажного дома в Харькове. А в начале мая пьяный военнослужащий ранил двух человек в одном из магазинов Запорожья.

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    9 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    В Нидерландах создан дрон на принципах белки-летяги

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследователи Делфтского технического университета разработали инновационный беспилотник SquirrelDrone, имитирующий способность планирующих млекопитающих менять форму тела в полете.

    Нидерландские ученые представили новый тип беспилотника SquirrelDrone, вдохновленный маневренностью белок-летяг, передает РИА «Новости». В отличие от большинства подобных аппаратов, копирующих птиц, этот робот основан на принципах полета планирующих млекопитающих.

    «Ученые из Делфтского технологического университета трансформировали биологические принципы в новый летающий робот под названием SquirrelDrone, впервые продемонстрировав, как морфинг всего тела может значительно улучшить летные характеристики роботических систем», – говорится в заявлении вуза.

    Разработчики впервые перенесли принцип полного изменения формы тела в робототехнику. Новый дрон способен менять конфигурацию корпуса в воздухе, что повышает его устойчивость и управляемость. Белки-летяги управляют движением не только перепонками, но и вытягивают лапы, изгибают позвоночник и используют хвост для контроля потоков.

    Доцент кафедры воздушного взаимодействия Салуа Хамаза отметила, что ранее инженеры вдохновлялись птицами, создавая крылья с изменяемой геометрией. Планирующие животные используют другой подход, превращая все тело в аэродинамическую систему. Эта технология может стать основой для высокоманевренных дронов, подходящих для сложных условий леса или городской среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская компания Neiry разработала управляемых дистанционно биодронов-голубей с нейрочипами. Нижегородские инженеры продемонстрировали беспилотник «Дуга» для вертикального взлета и ударных задач. Китайские ученые создали универсальный аппарат со складным крылом для воздушных полетов и подводного плавания.

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