МИД Ирана призвал соседей не предоставлять США территорию для атак

Tекст: Дарья Григоренко

Страны Персидского залива несут ответственность за предотвращение использования Соединенными Штатами их территории для нападений на Иран. В иранском дипломатическом ведомстве назвали ночные удары США грубым нарушением устава Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел, решительно осуждая преступление военной агрессии США против Ирана, вновь напоминает всем странам региона, а особенно расположенным на южных берегах Персидского залива, об их правовой и моральной ответственности по предотвращению любого использования их территории и объектов армией США и Израилем для планирования, организации, проведения или поддержки агрессивных действий против Ирана», – говорится в заявлении МИД.

Дипломаты подчеркнули готовность без колебаний воспользоваться правом на самооборону. Ответные меры могут включать удары по источникам нападений, а также по базам и логистическим объектам, которые задействованы для поддержки агрессивных операций.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве напомнили об ответственности ООН, Совета Безопасности и генерального секретаря организации. Они обязаны защищать международный мир и привлекать нарушителей к ответственности.

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