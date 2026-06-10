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    Единый евроистребитель развалился до взлета
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    В Армении возбуждено 115 уголовных дел против оппозиционных Пашиняну политиков
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    10 июня 2026, 03:56 • Новости дня

    Врач назвала выявляющие «тихие» болезни анализы

    Врач Смирнова сообщила о выявляющих «тихие» болезни анализах

    Tекст: Катерина Туманова

    Для своевременного обнаружения скрытых заболеваний медики рекомендуют расширить стандартную программу ежегодного медицинского обследования дополнительными исследованиями, сообщила руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

    «Многие думают: раз ничего не болит, значит, я здоров. Однако каждый год даже человеку, у которого нет жалоб на здоровье, нужно проходить ряд обследований, чтобы исключить риски и не пропустить «тихие» заболевания», – сообщила она РИА «Новости».

    Первый этап диспансеризации традиционно включает общий анализ крови для выявления анемии и воспалений, а также проверку уровня глюкозы и холестерина. В список входят анализ кала на скрытую кровь, флюорография, маммография и тест на простат-специфический антиген.

    Терапевты советуют добавить к этому списку биохимию крови для проверки печени и почек, а также липидный профиль, который является маркером риска инфаркта и инсульта.

    Смирнова рекомендовала ежегодно проверять гормоны щитовидной железы и сдавать общий анализ мочи. Врач напомнила, что расшифровывать результаты анализов должен исключительно специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали генетический алгоритм для лечения гипертонии. Терапевт назвал главные микроэлементы для поддержания здоровья летом. Доктор Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D.


    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 18:08 • Новости дня
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский производитель напитков обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за нежелания Роспатента присвоить товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России. Это позволило бы Coca-Cola бессрочно сохранять права на бренд в России, даже в случае его неиспользования на территории страны.

    Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

    В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.

    Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.

    Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.

    В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».

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    9 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Московского округа назначил на август заседание по кассационной жалобе бельгийского депозитария Euroclear Bank, оспаривающего многомиллиардное взыскание в пользу Сбербанка.

    Слушания по делу пройдут 5 августа, передает РИА «Новости». В марте суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с Euroclear Bank более 310,2 млн долларов, свыше 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро. Общая сумма требований на момент принятия решения составляла около 26,8 млрд рублей.

    Кредитная организация требовала возместить убытки, возникшие из-за невыплаты дохода по заблокированным ценным бумагам. Речь идет об активах Минфина России, Газпрома, РЖД, «Норильского никеля», «Полюса», «Евраза» и ряда других эмитентов. Компании перечислили средства, однако бельгийский депозитарий заморозил их из-за санкций.

    Помимо прямого ущерба, истец настаивал на компенсации упущенной выгоды. Ее размер был рассчитан на основе потенциального дохода, который банк мог бы получить при своевременном инвестировании причитающихся средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Центробанка.

    В ответ европейская компания заявила о сохранении блокировки активов российского регулятора.

    Накануне Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение по этому масштабному иску.

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    9 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России

    За демарш при награждении россиянина наказаны два украинских спортсмена

    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинцы Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук были наказаны за то, что покинули пьедестал почета на чемпионате Европы по параармрестлингу, отказавшись слушать гимн России в честь победившего Андрея Гаврилова.

    Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала двух украинских спортсменов за неспортивное поведение на турнире в Будапеште, передает RT.

    В соревнованиях на левой руке в весовой категории до 60 кг золото завоевал российский атлет Андрей Гаврилов. Представители Украины Леонид Сидорчук и Дмитрий Луцишин заняли второе и третье места соответственно.

    Во время церемонии награждения после вручения медалей украинцы демонстративно сошли с пьедестала, когда зазвучал российский гимн. В результате каждый нарушитель был наказан штрафом в размере 250 евро.

    Примечательно, что в официальных протоколах турнира Гаврилов значился как нейтральный спортсмен. Тем не менее организаторы подняли флаг России и включили национальный гимн в честь его победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Однако депутат Госдумы Светлана Журова исключила применение санкций к спортсменкам за этот протест.

    Ранее украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

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    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

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    9 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    @ Татьяна Ефремова

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В водах Баренцева моря у острова Кильдин волонтеры обнаружили горбатого кита со следами, похожими на повреждения от веревки или рыболовного троса – они опасаются, что животное могло запутаться в снастях. Специалисты ожидают подходящей погоды, чтобы провести фото- и видеосъемку кита с близкого расстояния для оценки его состояния и принятия дальнейших решений по его спасению, сказала газете ВЗГЛЯД создатель проекта гражданской науки «Киты Териберки» и куратор праздника «День Кита» Татьяна Ефремова.

    «Раны у кита достаточно глубокие: сбоку видно, что на теле уже есть разрезы. По всей видимости, животное страдает. Плавник прижат к телу, однако для точной оценки ситуации необходима качественная съемка, которую планируется провести при хорошей погоде. Я представляю группу реагирования на Кольском полуострове», – говорит Ефремова.

    Она рассказывает, что сейчас организован мониторинг за млекопитающим: специалисты отслеживают его маршрут. За последнюю неделю кит переместился от полуострова Рыбачий к острову Кильдин. Уже несколько дней он держится в том районе, где активно кормится.

    «Ситуация похожа на историю с китом Станиславом, которая произошла в 2024 году. Однако тогда горбач еще не был достаточно откормлен, что позволило спасателям освободить кита. У этого горбача она врезается в тело, прорезает жировую ткань, которая от природы довольно толстая», – поясняет собеседница.

    Напомним, летом 2024 года в Баренцевом море возле Териберки молодой кит запутался в тяжелых рыболовных сетях, которые сковывали его движения. Почти неделю команда ученых, спасателей и волонтеров проводила в море по 14 часов в день, пытаясь подобраться к животному, пока его крупные сородичи пытались защитить малыша от лодок. Спасателям потребовалось более ста часов сложнейшей работы, чтобы перерезать веревки и освободить кита. 

    Несмотря на более сложную ситуацию, чем со Станиславом, спасательная операция, по словам Ефремовой, пока не планируется: сейчас идет этап мониторинга, а через несколько дней будет организован выход в море для оценки состояния животного. Специалисты по спасению китов находятся на Сахалине, поэтому для их перелета в Баренцево море требуется время.

    В подобных ситуациях группа реагирования действует по установленному порядку, рассказывает Ефремова. Сначала проводится фото- и видеосъемка, которая затем отправляется специалистам для оценки состояния млекопитающего. Только после этого принимается решение о начале спасательной операции. Все зависит от того, насколько сильно веревка опутывает туловище кита, каков характер ранений, может ли животное справиться с ними самостоятельно. В случае со Станиславом сбор информации занял около пяти дней.

    «Как правило, если сеть или веревка болтается свободно на теле кита, шансы на успешное распутывание достаточно велики. Если прилегает плотно или врезалась в тело, то становится значительно сложнее», – говорит общественница. По ее словам, в таких случаях спасательная операция требует участия узкопрофильных специалистов, которых в России единицы. Работа ведется исключительно с резиновой лодки: в воду никто не спускается, руками кита не касаются. Спасатели подходят вплотную к животному и с помощью карбонового шеста со специальным ножом разрезают или распутывают снасть.

    «Горбатый кит достигает 15 метров в длину и весит до 30 тонн, поэтому один удар плавника способен перевернуть лодку. А любая попытка физически зафиксировать животное вызывает у него острый стресс, который может привести к гибели морского млекопитающего. Именно поэтому операция требует точных и слаженных действий: цена ошибки высока как для кита, так и для команды спасателей», – подчеркивает эксперт. Обезболить или обработать рану тоже невозможно, так как ветеринария еще не располагает такими методами для крупных китообразных.

    «Очень надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее. Интересно, что все это происходит накануне праздника «День Кита» и практически ровно через два года после нелегкого спасения Станислава, который, кстати, тоже приплыл и находится неподалеку. Мы считаем, что это именно он привел к нам раненого, чтобы люди оказали ему помощь», – заключила Ефремова.

    В мае в Дании на побережье острова Анхольт нашли мертвым кита Тимми, которого ранее пытались спасти немецкие волонтеры.

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    9 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам
    В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина потребовала возместить ущерб от действий мошенников на сумму более 176 млн рублей, подав гражданский иск в Лефортовский районный суд Москвы.

    «В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основе Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением», – сообщается в канале Судов общей юрисдикции Москвы в Max.

    Уточняется, что основанием для иска стал приговор Балашихинского городского суда Подмосковья от 28 ноября 2025 года. Этим приговором за потерпевшей Долиной было признано право на удовлетворение гражданских требований по возмещению вреда. Сумма заявленного ущерба составила 176 141 000 рублей.

    Ранее Долина решила добиться через суд взыскания более 176 млн рублей с группы лиц, признанных виновными в особо крупном мошенничестве.

    В апреле 2026 года суд Московской области изменил подсудность этого иска и передал его в Лефортовский районный суд Москвы.

    Ранее Балашихинский городской суд Московской области не стал рассматривать гражданский иск певицы на сумму свыше 176 млн рублей, указав на возможность его дальнейшего рассмотрения отдельно от уголовного дела.

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    9 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    При детонации под Белгородом повреждено более 230 жилых домов

    При детонации под Белгородом повреждены более 230 жилых домов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощная детонация в селе Беловское Белгородской области привела к значительным разрушениям, пострадали сотни жилых зданий, коммерческие и социальные объекты, сообщили власти региона.

    В результате взрыва в селе Беловское Белгородской области повреждения получили более 230 квартир и частных домов, сообщает региональный оперативный штаб. Инцидент произошел к востоку от областного центра.

    Накануне средства массовой информации распространили сведения о сильном взрыве в окрестностях Белгорода. Позже власти подтвердили факт детонации, в результате которой пострадали пять женщин. Ударная волна выбила окна и повредила крыши в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах.

    Сегодня оперштаб опубликовал уточненные данные о последствиях инцидента. После медицинского обследования диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной из пострадавших.

    Специалисты подсчитали общий ущерб инфраструктуре населенного пункта. Разрушения зафиксированы на шести социальных и 12 коммерческих объектах, повреждены административное здание, складские и технические помещения. Точные причины мощной детонации официальные структуры пока не называют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне оперативный штаб сообщил о ранении пяти женщин при ударе по селу Беловское. Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. До этого в Белгороде произошел сильный взрыв с пятью пострадавшими.

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    9 июня 2026, 22:18 • Новости дня
    Факельное горение после взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано
    Факельное горение после взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане ликвидировано факельное горение после взрыва, сообщило ГУ МЧС России по республике.

    «В настоящее время факельное горение ликвидировано. По предварительной информации, газопровод на участке с 718-го по 661-й километр перекрыт. Жертв и пострадавших нет», – сказано в Max-канале ведомства.

    В ведомстве уточнили, что на месте происшествия задействованы от МЧС России 12 человек и три единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный пожар охватил вечером вторника газораспределительную станцию в промышленной зоне Кизилюрта. Возможной причиной взрывов на газопроводе экстренные службы назвали утечку газа. Жителей 250 домов в селе в Дагестане эвакуировали из-за взрывов газопровода.


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    9 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы вводимых штрафах для граждан за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы и почтовые адреса.

    По словам депутата, распространяемая информация не соответствует действительности, а сведения о планах штрафовать пользователей за вход на сайты с помощью Gmail, Hotmail, Apple ID или Google ID являются недостоверными.

    «Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал Боярский в своем канале в Max.

    Парламентарий объяснил, что закон устанавливает ответственность для владельцев интернет-площадок за нарушение механизма авторизации. Этот механизм был закреплен еще три года назад поправками в законодательство. Он предусматривает вход через телефон, биометрические данные, «Госуслуги» или российские платформы, включая банковские приложения. Владельцами сайтов, на которых ложится ответственность, могут быть как юридические, так и физические лица.

    При этом абсолютного большинства граждан, пользующихся социальными сетями, эти нововведения никак не коснутся, резюмировал глава профильного комитета.

    Напомним, депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушение правил авторизации в интернете. Группа парламентариев внесла этот документ на рассмотрение нижней палаты осенью прошлого года.

    Ранее сенатор Артем Шейкин исключил наказание для обычных граждан за использование VPN-сервисов.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    9 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра»

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра» в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ рассказали журналистам, как успешно ликвидируют операторов вражеских беспилотников, отдавая приоритет уничтожению обученных специалистов во время ротации.

    Подразделения десятого танкового полка Южной группировки войск ВС РФ наносят прицельные удары по позициям украинских солдат в Константиновке в Донецкой народной республике. Главной целью артиллеристов стали хорошо обученные операторы подразделения беспилотников противника, так называемые «Птицы Мадьяра».

    Заместитель командира взвода гаубичной батареи с позывным «Артист» пояснил РИА «Новости», что ликвидировать пункт управления несложно, однако важно уничтожить самих специалистов. «Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», – рассказал военнослужащий.

    Он добавил, что российские бойцы стараются подловить вражеские расчеты в моменты ротации или подвоза боеприпасов. Именно в эти периоды противник наиболее уязвим для артиллерийского огня, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило часть элитного батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Позже российские войска уничтожили около 11 пунктов управления дронами противника в этом районе.

    А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о значительном снижении боеспособности данного подразделения из-за больших потерь.

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    9 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия основания Самары в 2036 году.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», – говорится в тексте документа.

    Согласно указу, оплачивать организацию торжественных мероприятий будут из регионального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Кроме того, органам государственной власти субъектов страны и местному самоуправлению рекомендовано принять активное участие в подготовке к предстоящему юбилею.

    В марте президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска в 2030 году.

    Ранее глава государства издал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области. В прошлом году российский лидер поручил организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения Екатерины II.

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