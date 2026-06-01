Путин заявил о необходимости завершения учебного года в колледже Старобельска

«Хочу обсудить сегодня с вами – и пригласил для этого – вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.
Президент напомнил, что в результате этого теракта погиб 21 воспитанник Старобельского колледжа, а 42 получили ранения. В ходе глава госудасртва потребовал доложить о выплатах пострадавшим и их реабилитации. «Прошу доложить, как осуществляются выплаты компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают», – отметил президент. Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода и координации всех уровней власти.
Отдельно президент обратился к участникам совещания с призывом уделить максимальное внимание пострадавшим. «И прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье», – подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить продолжение обучения пострадавших студентов Старобельского колледжа и завершение ими учебного года в полном объеме. «Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники – получить дипломы», – заявил он.
Кроме того, президент напомнил о необходимости расследования произошедшего. «Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин поручил МИДу рассказать миру об ударе в Старобельске. Он назвал позором освещение этой атаки на Западе.