  • Новость часаПутин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    Глава Росатома сообщил о внеплановых переговорах с МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена
    Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214
    1 июня 2026, 21:36 • Новости дня

    Ткаченко сообщил Путину о развитии системы помощи детям с орфанными заболеваниями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Круг добра» за последний год расширил перечень закупаемых препаратов на 13 наименований для лечения 17 тяжелых заболеваний, а благодаря пересмотру медицинских показаний еще 2200 детей получили доступ к современной терапии. Об этом председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Ткаченко, фонд продолжает наращивать возможности помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, сообщил Кремль на сайте. «В прошедшем году экспертный совет фонда разрешил к закупке еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия», – рассказал он.

    Кроме того, специалисты провели анализ клинической практики, что позволило расширить показания к применению ряда лекарств. «Врачи смогли расширить показания к назначению еще 51 лекарственного препарата, и, таким образом, еще 2200 детей стали получать патогенетическое лечение», – отметил глава фонда.

    Сейчас в перечнях «Круга добра» насчитывается 133 лекарственных препарата, включая пять препаратов генной терапии. По словам Ткаченко, такая терапия позволяет «остановить развитие тяжелого заболевания или полностью вылечить его». В частности, начато лечение пациентов с дистрофическими формами буллезного эпидермолиза и миодистрофией Дюшенна.

    На встрече также обсуждалось развитие специализированной медицинской инфраструктуры. Ткаченко сообщил, что благодаря появлению современных методов лечения в стране активно создаются профильные центры. «За последнее время в стране открылось 10 орфанных центров, 15 центров генных дерматозов, и до конца года откроется еще пять», – сказал он.

    Отдельное внимание было уделено ранней диагностике редких заболеваний. По словам председателя правления фонда, в 69 регионах уже работают медико-генетические консультации, включая десять межрегиональных центров. Он напомнил, что по поручению президента программа неонатального скрининга была расширена.

    «Согласно вашему поручению в этом году к неонатальному скринингу добавились еще два заболевания – и уже 38», – сообщил Ткаченко. Он выразил надежду, что в следующем году перечень пополнится миодистрофией Дюшенна, а число выявляемых заболеваний достигнет 39.

    «Но уже сейчас Российская Федерация занимает лидирующее место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний», – подчеркнул он.

    Глава фонда также рассказал о развитии отечественной науки и производства медицинских изделий. По его словам, за год по препаратам, поставляемым фондом, было опубликовано 178 научных работ, а также достигнуто «стопроцентное импортозамещение тест-систем, реагентов для неонатального скрининга и оборудования для молекулярной диагностики».

    Еще одним нововведением стала система обратной связи с родителями через портал Госуслуг. Ткаченко отметил, что теперь семьи могут оперативно получать информацию о лечении и лекарственном обеспечении ребенка через защищенный цифровой канал. По его словам, таким образом фонд использует современные технологии для решения социальных задач.

    Ранее в понедельник Путин встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    1 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил орден «Мать-героиня» Изабэлль Ларошь-Сорлин, которая недавно переехала из Франции в Россию и воспитывает 10 детей.

    Многодетная семья ранее приняла решение покинуть Францию и окончательно обосноваться в России, сообщают Вести.

    Супруг награжденной Фабрис Сорлин выразил глубокую признательность главе государства. «Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиционные ценности», – заявил отец семейства.

    В знак уважения мужчина преподнес российскому лидеру статую Богоматери. Он также добавил, что миллионы католиков по всему миру молятся вместе с россиянами: «Победа будет за нами!»

    «Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг, – сказал Владимир Путин в ответном слове. – И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного: вы такие красивые, и внешне, и внутренне, что самое главное, и это относится и к большим, и к маленьким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Во время встречи с семьями глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека. Российский лидер также отметил рост числа многодетных семей в стране.

    Комментарии (4)
    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    Комментарии (6)
    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Эксперт Юшков: России надо действовать зеркально и задерживать европейские суда

    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    @ EmmanuelMacron

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    Комментарии (22)
    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Боец «Донор» назвал самый востребованный боевой беспилотник в ВС России

    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам в Сети даже в условиях ограничений, связанных с обеспечением безопасности, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов, говорится на сайте Кремля. Это требование распространяется на периоды, когда доступ к Сети может быть ограничен из-за мер безопасности.

    Согласно документу, ведомствам необходимо «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем».

    Кабмин и ФСБ обязаны представить отчет о выполнении этого поручения к 1 июля. В докладе должно быть подтверждено, что граждане не потеряют доступ к государственным услугам, медицинским и финансовым платформам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России обратил внимание на проблемы с мобильным интернетом из-за угроз атак беспилотников.

    Позже глава государства подчеркнул необходимость бесперебойной работы всех жизненно важных сервисов.

    В прошлом году Минцифры подготовило специальный перечень доступных при отключениях связи цифровых платформ.

    Комментарии (12)
    1 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан остановленного в Атлантическом океане судна, следовавшего из Мурманска, подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации после отказа подчиняться местным военным, заявил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

    Келленберже заявил, что причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа, передает РИА «Новости».

    «Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль», – приводит телеканал BFMTV слова прокурора.

    В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.

    Напомним, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor. По предварительной информации, судном управлял россиянин.

    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor.

    Комментарии (14)
    1 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России
    Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России растет число многодетных семей, а все больше молодых людей мечтают иметь троих и более детей, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

    «Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Кроме того, президент назвал статус многодетных родителей подлинным человеческим счастьем. Он также выразил уверенность в том, что подобный образ жизни станет вдохновляющим примером для множества граждан страны.

    В понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти создают все условия для увеличения числа многодетных семей.

    Глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Песков: Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, разговор коснулся всех аспектов членства республики в ЕАЭС, включая заявление четырех лидеров объединения, передает ТАСС.

    «Обсудили в целом», – ответил Песков на вопрос, обсуждалось ли заявление четырех лидеров.

    Представитель Кремля отметил, что разговор проходил в продолжение повестки, которая обсуждалась на заседании Высшей Евразийской экономической комиссии в Астане.

    Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС.

    Напомним, руководители стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по Армении, где поддержали скорейший референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты
    12 комментариев


    Комментарии (4)
    1 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Со 2 июня Россия временно приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения надежных механизмов контроля, сообщили в Россельхознадзоре.

    Ограничительные меры будут действовать до создания надежного механизма контроля качества продукции. Представители службы опубликовали официальное заявление, передает ТАСС.

    «С 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства – члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», – пояснили в организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 мая Россия ввела временные ограничения на импорт ряда ягод и свежих овощей из Армении. Перед этим Россельхознадзор признал армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей фитосанитарным требованиям.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил влияние данных запретов на инфляцию в стране.

    Комментарии (8)
    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Комментарии (7)
    31 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    Число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших при отравлении в пятигорском кафе возросло до 36 человек, в результате вспышки кишечной инфекции за медицинской помощью обратились десятки посетителей, среди которых оказались двое несовершеннолетних.

    Следственные органы зафиксировали резкое увеличение количества заболевших после посещения местного заведения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

    «По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет; пять человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявили в ведомстве.

    Там уточнили, что следователями СК России совместно с Роспотребнадзором провели осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.


    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших и ходу расследования теракта в Старобельске Луганской области.

    «Хочу обсудить сегодня с вами – и пригласил для этого – вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

    Президент напомнил, что в результате этого теракта погиб 21 воспитанник Старобельского колледжа, а 42 получили ранения. В ходе глава госудасртва потребовал доложить о выплатах пострадавшим и их реабилитации. «Прошу доложить, как осуществляются выплаты компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают», – отметил президент. Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода и координации всех уровней власти.

    Отдельно президент обратился к участникам совещания с призывом уделить максимальное внимание пострадавшим. «И прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье», – подчеркнул он.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить продолжение обучения пострадавших студентов Старобельского колледжа и завершение ими учебного года в полном объеме. «Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники – получить дипломы», – заявил он.

    Кроме того, президент напомнил о необходимости расследования произошедшего. «Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин поручил МИДу рассказать миру об ударе в Старобельске. Он назвал позором освещение этой атаки на Западе.

    Комментарии (11)
    1 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214

    Глава ОАК Бадеха сообщил о начале поставок самолетов Ту-214

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенная авиастроительная корпорация начала процесс передачи заказчикам самолетов Ту-214, рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель ОАК Вадим Бадеха.

    «По Ту-214 поставки уже идут», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Ту-214 – это российский двухдвигательный пассажирский лайнер среднемагистрального класса. Воздушное судно предназначено для выполнения полетов на расстояние до 4,5 тыс. километров.

    В декабре Ту-214 с новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием и современными системами безопасности получил свидетельство об Одобрении главного изменения конструкции.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней.

    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
    @ Софья Сандурская/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил армянскому премьер-министру Николу Пашиняну поздравительную телеграмму, приуроченную к дню рождения армянского политика, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», – указал глава российского государства в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой называл союзнические отношения основой миграционных послаблений для граждан Армении.

    Комментарии (8)
    1 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов.

    В официальном заявлении министерства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевисе. «Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», – подчеркнули в МИД , сообщается на сайте ведомства.

    В апреле МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА. В том же месяце в городе Шяуляй начался перенос останков советских солдат из центра на деревенское кладбище.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украина по ошибке отправила ударные дроны в сторону Финляндии
    Беспилотники ВСУ дважды за день атаковали школу в Запорожской области
    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой
    Минтранс решил внедрить единый электронный билет для пригородных поездок
    В России вырос интерес подростков к трудоустройству
    Раскопки останков мушкетера д'Артаньяна в Нидерландах признали незаконными
    Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026