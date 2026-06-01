На ВДНХ завершился Международный фестиваль детства Движения Первых

Юбилейное мероприятие стало центральной площадкой Международного дня защиты детей и объединило гостей из 28 зарубежных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Главная тема фестиваля звучала как «Сила единства. Энергия детства. Время открытий».
В заключительный день прошла церемония награждения победителей II Всероссийской премии «Разговоры о важном». В общественном голосовании участвовали свыше 3,2 млн россиян, среди них 2,8 млн обучающихся, 214 тыс. педагогов и 156 тыс. родителей. Победителей объявили в шести номинациях, в том числе «Лучший фильм «Первые. Разговоры о важном»», где дети выбрали «День здоровья», педагоги – «День учителя», а родители – «День волонтёра».
«Во время проекта «Разговоры о важном», который появился по поручению президента России Владимира Путина четыре года назад, проходят то, ради чего мы живем, о чём мечтаем, к чему стремимся, и что во многом определяет жизнь каждого из нас. Убеждения передаются от человека к человеку, поэтому я хочу выразить слова благодарности всем учителям, которые готовятся к этим урокам, вкладывают частичку своей души, сердца, а также экспертам, готовым приходить к ребятам, делиться опытом и приоткрывать внутреннюю частичку своей души», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Участники фестиваля знакомились с флагманскими и партнёрскими проектами Движения Первых, участвовали в дискуссиях, мастер-классах, концертах, спортивных и творческих активностях. Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что фестиваль стал большим событием для детей и молодёжи и что это лето для участников станет временем больших возможностей и открытий.
Одним из ключевых блоков стали мероприятия Международной ассоциации детских организаций. В Музее «АТОМ» 31 мая прошли заседание Координационного совета, подписание соглашений о сотрудничестве и первое заседание Детского совета МАДО с участниками из России, Малайзии, Индонезии, Киргизии, Индии, Белоруссии, Венесуэлы и ЮАР. На третьем слёте МАДО приветствовали партнёров Движения Первых из Лаоса, Сербии и Эфиопии, обсуждали развитие международного детского сотрудничества и дальнейшее включение ассоциации в повестку форумов БРИКС и АСЕАН; исполнительный директор международной ассоциации «МИР» Милош Танаскович назвал фестиваль символом большой дружбы между Россией и Сербией.
Важным моментом стало Шествие единства с участниками из регионов России и зарубежья, прошедшее в Год единства народов и ставшее символом дружбы и взаимной поддержки. Для семей прошёл квест «Поколения вместе», где бабушки, дедушки и внуки выполняли задания на семи станциях, собирали 3D-модель реактора, играли в напольную «Дженга», обсуждали кибербезопасность и записывали видеотренды, а самые активные получили подарки, экскурсии, встречи с героями и возможность записать подкаст в Медиадоме.
В Международный день защиты детей на ВДНХ стартовала всероссийская акция «Счастье – это…», которую поддержали ОАО «РЖД» и советники директоров по воспитанию; детские формулировки счастья легли в основу уличных муралов и арт-объектов. На фестивале подвели итоги третьего сезона «Конкурса первичных отделений» 2025–2026 годов с призовым фондом 475 млн рублей: по результатам оценки определены 2 000 победителей, которым выделят от 200 тыс. до 1 млн рублей на развитие инфраструктуры, оборудование и новые проекты. В сезоне участвовали 19 597 команд, объединивших 199 345 обучающихся и наставников, они выполнили 212 578 заданий, включая 102 220 социально значимых дел и 34 095 добровольческих мероприятий, направленных на помощь пожилым людям, ветеранам, семьям участников СВО, людям с ОВЗ и подшефным объектам, при этом 54% победителей представляют малые населённые пункты.
Во время фестиваля стартовала летняя оздоровительная кампания, прошли мероприятия проектов «Орлята России» и состоялись церемонии вручения паспортов гражданам России, открывшие для детей и подростков летний сезон развития, творчества, спорта, наставничества и добровольчества. В концертной программе выступили Анна Немченко, Лёша Свик, Клава Кока, Dino MC 47, Mary Gu, коллектив «Казаки делают хиты», артисты музыкальной платформы «ЗВУЧИ» Движения Первых и другие исполнители. Прямые трансляции с главной сцены в течение трёх дней шли по всей стране, их посмотрели более 3 млн россиян.