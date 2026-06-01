  • Новость часаРоссия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли
    ФСБ получила право согласовывать допуск иностранных судов во внутренние воды России
    Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
    1 июня 2026, 18:02 • Новости дня

    Иран решил полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tasnim: Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.

    «Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.

    Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    1 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиабаза американских вооруженных сил оказалась под ответным ударом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщили в самой КСИР.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении авиабазы, с территории которой ранее был совершен налет на иранский остров Сирик, передает ТАСС.

    «В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», – говорится в заявлении КСИР.

    Перед этим Центральное командование вооруженных сил США сообщило о проведении локальной операции на выходных. Американские военные атаковали радиолокационную станцию и пункты управления беспилотными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции из-за бомбардировок объекта около Бендер-Аббаса. Министр финансов США Скотт Бессент назвал все действия Вашингтона в отношении Ирана исключительно оборонительными.

    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон окончательно уступил в ближневосточном противостоянии с Тегераном, что свидетельствует о неуклонном снижении американского влияния в условиях формирующегося многополярного мира, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

    Выступая на шестом международном экспертном форуме «Россия – Ближний Восток», Борисенко подчеркнул этот факт. «Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли, раз они не смогли победить», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что глобальное влияние Соединенных Штатов продолжит стремительно падать. По его словам, текущая ситуация на Ближнем Востоке служит ярким подтверждением ослабления гегемонии Вашингтона на мировой арене.

    «Как нам представляется, в многополярном мире влияние США будет неуклонно уменьшаться. Мы это видим уже сейчас на примере конфликта с Ираном», – сказал он.

    Одновременно Москва выразила надежду на продолжение переговорного процесса для нормализации двусторонних отношений. Борисенко отметил необходимость сохранения ситуации в политико-дипломатическом русле, чтобы избежать срыва диалога и возвращения к открытому военному противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о поражении США в недавнем конфликте.

    Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении противостояния с Тегераном. При этом вооруженные силы Исламской республики пригрозили открытием новых фронтов в случае повторной американской агрессии.

    Комментарии (11)
    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    В Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран внесет новые поправки в возможный текст соглашения с США, заявил источник агентства Tasnim, знакомый с данными американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил новые поправки к существующему документу.

    «Обмен текстами продолжается, и Иран, как всегда, применит свои поправки к документу, и пока ничего окончательно не решено», – приводит Telegram-канале Tasnim слова информатора.

    Он подчеркнул, что критерий для Ирана – «это текст, который мы принимаем сами», и внесение поправок Трампом не означает их Иран их безоговорочно примет.

    Источник сообщил, что Иран полностью готов к ситуации недопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД: Визит Зеленского не принесет пользы странам Ближнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока не принесет никакой добавленной стоимости для арабских государств, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко на полях VI Международного научно-экспертного форума «Россия – Ближний Восток».

    Дипломат отметил, что страны Персидского залива имеют полное право принимать у себя украинского лидера, передает ТАСС. Однако взаимодействие с ним вряд ли приведет к позитивным результатам, поскольку Зеленский фактически является марионеткой Запада.

    «Поэтому точно так же, как эти западные базы или западные военнослужащие, дислоцированные в странах Аравийского полуострова, не принесли ничего хорошего, а только накликали беду на эти государства, так и его визит, с нашей точки зрения, никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет», – подчеркнул Борисенко.

    Ранее Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.

    В марте Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    NYT узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне напряженной обстановки десятки коммерческих кораблей с отключенными транспондерами пересекли опасную зону в Ормузском проливе при негласной поддержке Центрального командования.

    За последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам. Корабли следовали в Персидский залив и обратно в условиях повышенного риска из-за тупика в переговорах США и Ирана, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника.

    Большинство капитанов предпочли отключить транспондеры на суднах, чтобы избежать обнаружения. Маршруты прокладывались вдали от иранского побережья, ближе к Оману. Проход без разрешения Тегерана грозил атакой беспилотников или ракет.

    До американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля через эту акваторию ежедневно проходило более 100 судов. Нынешние показатели не говорят о полноценном восстановлении судоходства. Из-за скрытного характера движения аналитики не могут точно назвать количество рейсов.

    Однако стабильный трафик показывает готовность судовладельцев идти на риск. Многие корабли ранее застряли в заливе на долгие недели, терпя колоссальные убытки и оставляя экипажи в тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 06:10 • Новости дня
    Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня
    Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с Израилем и Ливаном, чтобы обсудить новую инициативу по прекращению огня в регионе, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Госсекретарь Марко Рубио в течение последних 48 часов пообщался и с президентом Ливана Джозефом Ауном, и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу по прекращению огня, сообщил мне американский чиновник», – написал в соцсети Х журналист Барак Равид.

    По словам информатора, новая инициатива была предложена в контексте продолжающихся переговоров между Израилем и Ливаном. Для продвижения этих переговоров США предложили в качестве первого шага, чтобы «Хезболла» прекратила нападения на Израиль.

    Взамен Израиль воздержится от эскалации в Бейруте, заявил американский чиновник. Это «создаст пространство для постепенной деэскалации и эффективного прекращения боевых действий».

    Президент Аун, по словам информатора, пытался продвинуть это предложение и добиться соглашения. Однако ответ спикера ливанского парламента Набиха Берри был уклончивым. Берри заявил, что гарантирует соблюдение «Хезболлой» режима прекращения огня, но возложил бремя его прекращения на Израиль.

    «Хезболла» следует примеру Тегерана. Она явно не заинтересована в благополучии ливанского народа <...> Иран тоже хочет затянуть конфликт в Ливане, чтобы присвоить себе заслугу «спасения положения. США не ожидают, что Израиль будет терпеть нападения на мирное население со стороны террористической организации. Самый быстрый способ деэскалации и защиты мирного населения со всех сторон – это немедленное прекращение огня со стороны «Хезболлы», – процитировал журналист слова информатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Трамп внес коррективы в данные фейк-ньюс о соглашении с Ираном

    Трамп заявил о наличии ядерного вопроса в соглашении с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети развеял слухи в фейк-СМИ и прочих источниках о содержании соглашения с Ираном и заявил, что тема ядерного оружия в нем прописана и является важным пунктом.

    «Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что в моей сделке с Ираном не говорится о ядерном оружии, хотя на самом деле в ней очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия», – написал он в True Social.

    Трамп описал, что в соглашении с Ираном подробно и обстоятельно обсуждаются различные другие аспекты ядерной энергетики – именно этому посвящена большая часть соглашения, уточнил он.

    Президент США подытожил пост репликой о том, что CNN и многие другие фейковые новостные СМИ имеют катастрофически низкие рейтинги, поэтому даже новые владельцы вряд ли смогут сделать их лучше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    А также в Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире.


    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 01:37 • Новости дня
    «Аэрофлот» сообщил о возобновлении ежедневных полетов из Москвы в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский перевозчик первого июня возвращает в расписание регулярные рейсы на Ближний Восток после снятия ограничений авиационных властей.

    Авиакомпания будет выполнять перелеты из Москвы в Эмираты один раз в день, передает РИА «Новости». На маршруте задействуют самолеты Boeing 737.

    Первый рейс SU520 отправится из Шереметьево в понедельник утром и прибудет в пункт назначения в 14.30 по местному времени. Все билеты в классах «эконом» и «комфорт» на этот перелет уже распроданы.

    Ранее перевозчик осуществлял только вывозные рейсы из страны до 11 марта. Позже полеты полностью прекратились из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе и введенных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиационные власти ОАЭ в начале мая отменили временные ограничения для полетов. Авиакомпания Emirates решила возобновить рейсы между Петербургом и Дубаем. Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Американская авиация уничтожила иранские радары и пункты управления дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные осуществили удары по иранскому радару, а также пунктам контроля беспилотников исламской республики, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось об атаке на военные объекты Ирана, передает ТАСС.

    «CENTCOM в целях самообороны осуществил удары по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм», – говорится в заявлении ведомства в социальной сети X.

    Удары нанесли 30 и 31 мая в ответ на уничтожение иранскими силами американского беспилотника MQ-1. Американский истребитель оперативно ликвидировал средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе.

    Представители командования подчеркнули отсутствие потерь среди личного состава. В ведомстве добавили, что продолжат защищать свои активы и интересы в период действия текущего перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные сбили американский многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.

    Несколькими днями ранее американские силы уничтожили иранскую пусковую установку дронов в районе Ормузского пролива.

    При этом Центральное командование вооруженных сил США подтвердило сохранение режима прекращения огня с исламской республикой.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Кипр потребовал запретить наносить военные удары с баз на острове

    Tекст: Мария Иванова

    Никосия добивается от Лондона твердых гарантий того, что размещенные на острове британские базы не станут плацдармом для наступательных ударов в случае смены власти, пишет Politico.

    Кипр хочет предотвратить использование Дональдом Трампом британских баз на острове для военных ударов и просит у Британии гарантий на случай, если премьер-министром станет правый политик Найджел Фараж, пишет Politico.

    В марте британский премьер Кир Стармер отказал США в использовании баз для наступательных авиаударов по Ирану, но разрешил их применение в оборонительных целях.

    Британские и кипрские чиновники подтверждают опасения, что будущее правительство Британии может изменить этот подход. «Кипр приветствовал первоначальное решение Стармера по базам, однако страна хочет получить конкретные гарантии», – сообщил высокопоставленный кипрский дипломат. Никосия планирует поднять этот вопрос после окончания конфликта в Иране, опасаясь односторонних военных действий со стороны Лондона.

    Обеспокоенность Кипра усилилась после удара иранского беспилотника по базе Акротири 2 марта. Президент Никос Христодулидис призвал к переговорам о будущем баз, а Совет Европы поддержал намерение Никосии начать обсуждение. Партия Reform UK, лидирующая в опросах, настаивает на сохранении суверенитета Британии над базами, что совпадает с позицией нынешнего правительства.

    Британские власти заявляют о готовности обсуждать сотрудничество в сфере безопасности, но подчеркивают, что статус баз не подлежит пересмотру. В ответ на иранскую атаку Лондон усилил оборону на Кипре, развернув дополнительные радары, системы борьбы с беспилотниками, а также направив корабли и вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания исключила базу Акротири из оборонного соглашения с США.

    Президент Кипра Никос Христодулидис призвал Лондон обсудить дальнейшую судьбу этих военных объектов.

    Лидеры Евросоюза выразили готовность оказать содействие в переговорном процессе.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступили с предупреждением в адрес коммерческих судов и нефтяных танкеров в Персидском заливе и Ормузском проливе.

    «Мы предупреждаем торговые суда и нефтяные танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе, что любое сотрудничество с внерегиональными враждебными силами стран будет расценено как угроза безопасности, чему будем противодействовать», – приводит заявление КСИР агентство Fars.

    По данным КСИР, за минувшие сутки через пролив прошли 15 судов, включая четыре нефтяных танкера, в координации с военно-морскими силами корпуса, передает РИА «Новости».

    Газета New York Times сообщала, что за последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам.

    В конце мая Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    При стрельбе в иранском медицинском университете погибли два студента

    Tекст: Мария Иванова

    В медицинском университете иранского города Казвин произошла стрельба, в результате которой смертельные ранения получили двое учащихся.

    Вооруженный инцидент в учебном заведении Ирана унес жизни двух человек, передает РИА «Новости». По данным иранской государственной телерадиокомпании IRIB, ссылающейся на руководство университета, инцидент произошел в городе Казвин.

    «Стрельба произошла из-за семейной вражды, в результате которой погибли два студента – супружеская пара», – говорится в официальном сообщении.

    Администрация медицинского университета подчеркнула, что мотивом преступления стали исключительно личные и семейные проблемы. Подчеркивается, что трагедия никак не связана с учебными или административными вопросами вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте университет в иранской провинции Лурестан подвергся ракетному обстрелу. В результате атак США и Израиля по территории страны погибли 33 местных студента.

    В январе после стрельбы по участникам акций протеста в Тегеране скончались 217 человек.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 10:06 • Новости дня
    Нетаньяху приказал ударить по объектам «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские вооруженные силы получили прямое указание возобновить атаки на позиции шиитской организации в ливанской столице из-за срыва перемирия.

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху дал военным указание начать наносить удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

    Поводом для возобновления атак стало несоблюдение ранее достигнутых договоренностей. Представители израильской стороны утверждают, что силы движения нарушили установленный режим прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    Месяцем ранее израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры этой организации на юге страны.

    Накануне той операции Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 12:27 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана обвинил США в срыве перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Действия Вашингтона и обострение конфликта на Ближнем Востоке прямо указывают на нежелание американской стороны выполнять согласованные ранее условия прекращения огня.

    Продолжение морской блокады исламской республики и эскалация боевых действий ясно свидетельствуют об отказе американских властей от мирных договоренностей, передает ТАСС. Такое мнение выразил спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    «Морская блокада и эскалация военных преступлений в Ливане со стороны геноцидного сионистского режима служат наглядным свидетельством того, что США не соблюдают условия режима прекращения огня», – написал политик в социальной сети X. Он подчеркнул, что Вашингтону и Тель-Авиву в свое время придется заплатить за сделанный выбор.

    Утром 1 июня американские военные атаковали иранскую территорию, проигнорировав режим прекращения огня. Целями ударов стали радиолокационная станция и пункты управления беспилотниками. В ответ Корпус стражей исламской революции успешно поразил военную базу, с которой координировалось ночное нападение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана пригрозила открытием новых фронтов в случае повторных американских ударов.

    Ранее высшее военное командование исламской республики обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Перед этим американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе при попытке прорыва морской блокады.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о необходимости резолюции ООН для мирного соглашения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран и США закладывают в возможное соглашение о прекращении войны пункт, который подразумевает подкрепление сделки резолюцией Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Исламская Республика и Соединенные Штаты обсуждают включение специального пункта в потенциальное соглашение о мире. Документ должен быть подкреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». Информацию озвучил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

    «Мы все еще обсуждаем общие положения, эти 14 пунктов подразумевают лишь основные статьи, среди которых есть положение о том, что если сделка будет достигнута, то она должна принять форму резолюции Совбеза ООН, чтобы у документа была правовая защита», – отметил дипломат в ходе брифинга.

    Представитель министерства добавил, что иранская сторона не считает подобный документ абсолютной гарантией исполнения обязательств. По словам спикера, у Тегерана уже имеется негативный опыт на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта из 14 пунктов.

    Позже иранский МИД заявил о завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    В конце мая переговорщики двух стран согласовали проект шестидесятидневного соглашения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России
    Турция заключила 15-летний контракт на поставки газа из Азербайджана
    Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов
    В России вырос интерес подростков к трудоустройству
    Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026