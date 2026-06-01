  Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    1 июня 2026, 17:18 • Новости дня

    Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России растет число многодетных семей, а все больше молодых людей мечтают иметь троих и более детей, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

    «Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Кроме того, президент назвал статус многодетных родителей подлинным человеческим счастьем. Он также выразил уверенность в том, что подобный образ жизни станет вдохновляющим примером для множества граждан страны.

    В понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти создают все условия для увеличения числа многодетных семей.

    Глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека.

    1 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил орден «Мать-героиня» Изабэлль Ларошь-Сорлин, которая недавно переехала из Франции в Россию и воспитывает 10 детей.

    Многодетная семья ранее приняла решение покинуть Францию и окончательно обосноваться в России, сообщают Вести.

    Супруг награжденной Фабрис Сорлин выразил глубокую признательность главе государства. «Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиционные ценности», – заявил отец семейства.

    В знак уважения мужчина преподнес российскому лидеру статую Богоматери. Он также добавил, что миллионы католиков по всему миру молятся вместе с россиянами: «Победа будет за нами!»

    «Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг, – сказал Владимир Путин в ответном слове. – И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного: вы такие красивые, и внешне, и внутренне, что самое главное, и это относится и к большим, и к маленьким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Во время встречи с семьями глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека. Российский лидер также отметил рост числа многодетных семей в стране.

    1 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам в Сети даже в условиях ограничений, связанных с обеспечением безопасности, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов, говорится на сайте Кремля. Это требование распространяется на периоды, когда доступ к Сети может быть ограничен из-за мер безопасности.

    Согласно документу, ведомствам необходимо «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем».

    Кабмин и ФСБ обязаны представить отчет о выполнении этого поручения к 1 июля. В докладе должно быть подтверждено, что граждане не потеряют доступ к государственным услугам, медицинским и финансовым платформам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России обратил внимание на проблемы с мобильным интернетом из-за угроз атак беспилотников.

    Позже глава государства подчеркнул необходимость бесперебойной работы всех жизненно важных сервисов.

    В прошлом году Минцифры подготовило специальный перечень доступных при отключениях связи цифровых платформ.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    1 июня 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, разговор коснулся всех аспектов членства республики в ЕАЭС, включая заявление четырех лидеров объединения, передает ТАСС.

    «Обсудили в целом», – ответил Песков на вопрос, обсуждалось ли заявление четырех лидеров.

    Представитель Кремля отметил, что разговор проходил в продолжение повестки, которая обсуждалась на заседании Высшей Евразийской экономической комиссии в Астане.

    Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС.

    Напомним, руководители стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по Армении, где поддержали скорейший референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом.

    1 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
    @ Софья Сандурская/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил армянскому премьер-министру Николу Пашиняну поздравительную телеграмму, приуроченную к дню рождения армянского политика, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», – указал глава российского государства в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой называл союзнические отношения основой миграционных послаблений для граждан Армении.

    1 июня 2026, 12:22 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения в телефонном разговоре
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьером Армении состоялся в день рождения Никола Пашиняна.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает сайт Кремля. Беседа состоялась в день рождения армянского главы правительства.

    «В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения», – говорится в сообщении Кремля.

    Также Путин и Пашинян обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Напомним, в 2025 году президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    В конце мая 2026 года Путин пообещал поддержать любое решение Еревана по членству Армении в Евразийском экономическом союзе и назвал приоритетом интересы армянского народа.

    1 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин: Власти создают условия для увеличения числа многодетных семей

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о важности поддержки семей с детьми.

    «Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин добавил, что значительный вклад в формирование программ поддержки вносят представители бизнеса и крупные работодатели, которые разрабатывают собственные инициативы в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня президент России вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле. Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    В апреле глава государства назвал поддержку многодетности приоритетной общенациональной задачей.

    Месяцем ранее российский лидер одобрил идею популяризации больших семей в качестве нового бренда страны.

    1 июня 2026, 16:35 • Новости дня
    В День защиты детей Путин наградил многодетных родителей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в Международный день защиты детей провел в Кремле церемонию вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава».

    Президент вручил высшие знаки отличия матерям и отцам девяти больших семейств. Мероприятие прошло в очном формате, ранее награждение проводилось по видеосвязи из-за ограничений по коронавирусу, передает ТАСС.

    Звание «Мать-героиня» получила француженка Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десять детей. Ее семья перебралась в Москву в 2015 году. Также награды удостоились Александра Палютина, Наталья Автаева, Бурлият Меджидова, Сима Каркусова и Татьяна Колотун, растящие от десяти до 15 наследников.

    Орден «Родительская слава» достался семьям Николая и Елены Соловьевых с десятью детьми, Юрия и Ольги Власовых с восемью детьми, а также чете Михаила и Евгении Дерягиных. Эта награда учреждена в 2008 году для родителей семерых и более малышей.

    Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Статус матери-героини присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Соответствующий указ об учреждении звания и ордена подписан главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем вручении государственных орденов родителям из девяти многодетных семей.

    В апреле президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» пяти жительницам разных регионов России.

    В прошлом году глава государства провел встречу с многодетными родителями в формате видеоконференции.

    1 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле отметил важность подлинных семейных ценностей и счастье быть родителем.

    Об этом глава государства рассказал во время встречи с семьями, которые были удостоены высоких государственных наград – орденов «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», передает ТАСС.

    «Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», – подчеркнул российский лидер.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.
    Ранее Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России.

    1 июня 2026, 12:03 • Новости дня
    Путин поручил разобраться с нехваткой денег на муниципальные штрафы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обязал профильные ведомства проанализировать ситуации, при которых муниципальные образования не могут исполнить судебные решения из-за дефицита бюджетных средств.

    Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам апрельской встречи с представителями муниципального сообщества, сообщается на сайте Кремля. Федеральная служба судебных приставов будет обязана учитывать нехватку финансов у администраций, а Верховный суд обобщит подобную практику.

    В документе отмечается, что речь идет о рассмотрении «дел об административных правонарушениях, связанных с неисполнением главами муниципальных образований, главами местных администраций и иными должностными лицами местного самоуправления содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

    Проблема возникает, когда выполнить предписания судов чиновникам мешает недостаточное выделение бюджетных средств.

    Служба судебных приставов должна собрать объяснения от руководителей местных структур к октябрю. Высшей судебной инстанции предстоит высказаться по этому вопросу до декабря текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы в Москве за первый квартал 2026 года взыскали почти 1,4 млрд рублей по административным штрафам.

    Президент России Владимир Путин на совещании судей призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.

    Пленум Верховного суда России принял постановление с разъяснением ситуаций для исключения вины граждан и организаций в неуплате административных штрафов.

    1 июня 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин поручил сформировать флот для северного завоза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поставил задачу правительству подготовить предложения по созданию флота для обеспечения северного завоза и профинансировать строительство новых ледоколов.

    Глава российского государства поручил правительству подготовить предложения по формированию флота для осуществления северного завоза. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Кабмин должен выполнить эту работу при участии Минвостокразвития и компании «Росатом Арктика». Соответствующие предложения необходимо представить до 1 сентября этого года.

    Кроме того, глава государства распорядился обеспечить финансирование строительства пятого и шестого универсальных атомных ледоколов типа «Арктика».

    «Правительству совместно с Банком России, госкорпорацией «Росатом» и при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения графиков строительства указанных судов и сроков их сдачи в эксплуатацию, рассмотреть вопрос о предоставлении госгарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов», – говорится в тексте поручения.

    О результатах проделанной работы премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Росатома Алексей Лихачев должны отчитаться до 15 июня 2026 года.

    Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире судами с ядерной установкой, предназначенными для круглогодичной проводки караванов в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года. Весной 2025 года глава государства анонсировал строительство новых судов новейшей серии 22220.

    1 июня 2026, 10:46 • Новости дня
    Путин поручил помочь пострадавшим от наводнений жителям Дагестана и Чечни

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин распорядился оказать социальную поддержку потерявшим жилье из-за весенних паводков жителям Дагестана и Чечни.

    Глава государства распорядился обеспечить социальные гарантии пострадавшим от стихии.

    Соответствующий документ по итогам недавней встречи с представителями муниципального сообщества опубликован на официальном сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Дагестан и Чеченской Республики обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате подтопления в марте-апреле 2026 года», – говорится в перечне поручений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент России Владимир Путин потребовал снизить бюрократические барьеры при выплате компенсаций пострадавшим от паводка дагестанцам. Глава государства поручил руководителю Чечни Рамзану Кадырову обеспечить всестороннюю поддержку оказавшимся в зоне бедствия людям.

    К маю материальную помощь от государства получили более 17 тыс. жителей обеих республик.

    1 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Путин поручил ускорить доработку стратегии развития Арктики до 2050 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился форсировать создание плана национальной безопасности северных территорий, а также взять под жесткий контроль строительство газопровода для проекта сжиженного природного газа «Мурманский СПГ».

    Российский лидер поставил задачу оперативно завершить проект указа о долгосрочном развитии арктических рубежей, передает сайт Кремля.

    «С учетом ранее данного поручения ускорить доработку проекта указа президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и перспективу до 2050 года», – говорится в опубликованном документе. Готовый план необходимо представить на рассмотрение Совета безопасности.

    Кроме того, руководство страны взяло на особый контроль возведение магистрального трубопровода «Волхов – Мурманск» и реализацию инициативы «Мурманский СПГ». Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до 2030 года. Ответственными за выполнение задач назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также руководители энергетических компаний Алексей Миллер и Леонид Михельсон.

    Первый доклад о ходе строительства профильным ведомствам предстоит подготовить до 1 июля 2026 года. В дальнейшем отчеты будут предоставляться ежеквартально на постоянной основе на специальной площадке Координационного центра правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Кремль анонсировал совещание президента с членами правительства по вопросам развития арктической зоны страны.

    В прошлом году глава государства поручил построить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года.

    Ранее российский лидер изучил презентацию мастер-планов развития важнейших населенных пунктов Арктики.

    1 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящем участии Путина в заседании совета по русскому языку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в формате видеосвязи обсудит реализацию государственной политики в сфере развития национальных языков на специальном совещании со специалистами.

    Завтра президент России Владимир Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов страны, передает ТАСС. Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Главным докладчиком выступит председатель структуры Елена Ямпольская.

    «Она расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Также участники дискуссии рассмотрят инициативы по дальнейшему развитию языкового многообразия в России. Ожидается, что на обсуждение вынесут различные просветительские и издательские проекты общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года президент России создал Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

    Летом прошлого года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

    Позже советник президента Елена Ямпольская рассказала о разработке плана мероприятий для реализации данного документа.

    1 июня 2026, 13:43 • Новости дня
    Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по спорным вопросам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинин выразил признательность президенту России Владимиру Путину за поддержку и дружелюбный тон в обсуждении спорных вопросов; стороны также договорились о скорой встрече.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой армянского правительства Николом Пашиняном, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

    «Премьер-министр Армении поблагодарил президента России за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружелюбный тон, а также за поддержку», – сообщили в пресс-службе армянского премьера. Лидеры двух стран условились продолжить обсуждение в ближайшее удобное время в формате очной встречи.

    Напомним, что предыдущие личные переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялись 1 апреля в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в Евразийском экономическом союзе.

    В конце мая президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили ситуацию вокруг республики на полях форума в Астане.

    В марте главы России и Армении договорились найти повод для продолжения диалога.

    1 июня 2026, 10:31 • Новости дня
    Путин поручил продлить срок муниципальной службы в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить законопроект, позволяющий пожилым сотрудникам администраций Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сохранять рабочие места.

    Российский лидер поставил задачу разработать соответствующую инициативу и внести ее на рассмотрение парламентариев, сообщается на сайте Кремля. Нововведения призваны поддержать кадровый потенциал в новых регионах страны.

    «Обеспечить разработку и внесение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекта, предусматривающего возможность продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших возраста 70 лет, в муниципальных образованиях, расположенных на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей», – указано в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал искреннюю помощь людям главным ориентиром для муниципальных служащих.

    В апреле глава государства лично поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер установил специальную ежемесячную выплату для госслужащих в Донбассе и Новороссии.

