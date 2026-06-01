Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России

Tекст: Дарья Григоренко

«Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

Кроме того, президент назвал статус многодетных родителей подлинным человеческим счастьем. Он также выразил уверенность в том, что подобный образ жизни станет вдохновляющим примером для множества граждан страны.



В понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти создают все условия для увеличения числа многодетных семей.

Глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека.