Новак назвал самые перспективные регионы России для строительства дата-центров

Tекст: Ольга Иванова

Самыми подходящими территориями для серверов станут субъекты с доступными ресурсами генерации.

Как передает РИА «Новости», вице-премьер Александр Новак в своей статье отметил: «Перспективными являются регионы с наличием свободных как генерирующих, так и электросетевых мощностей, в том числе Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, где есть АЭС, а также Красноярский край и Хакасия, Иркутская и Амурская области, где есть ГЭС».

В настоящий момент около 80% коммерческих серверных ферм сосредоточено в московском регионе, а на Петербург приходится семь %. Для систематизации отрасли государство планирует сформировать специальный реестр и генеральную схему размещения объектов мощностью свыше 5 мегаватт. Это поможет грамотно планировать подключение к энергосистеме и развивать региональную инфраструктуру.

Профильные ведомства совместно с энергетическими компаниями уже прорабатывают создание площадок для крупных потребителей в удаленных районах. Власти обсуждают привлечение инвесторов к финансированию строительства необходимых объектов генерации и сетей. Такой подход позволит избежать перекладывания финансовых затрат на других абонентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго допустило строительство новых электростанций для центров обработки данных в Московском регионе.

«Системный оператор» оценил долю энергопотребления дата-центров и майнеров на уровне 2% от общего показателя по стране.

В начале мая столичный дата-центр ММТС-9 перешел на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.