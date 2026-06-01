Экс-глава «Радиоавтоматики» получил восемь лет колонии за мошенничество

Бывший руководитель признан виновным в особо крупном мошенничестве при исполнении госконтрактов, передает РИА «Новости».
По данным следствия, Иванов завысил стоимость радиокомпонентов, поставляемых из-за рубежа Центральному научно-исследовательскому радиотехническому институту имени академика Берга (ЦНИРТИ), похитив таким образом значительную сумму.
«Суд приговорил… Признать виновным… назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет», – огласил решение судья.
Помимо тюремного срока, подсудимому назначен штраф в размере 700 тыс. рублей. Ему также запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет после отбытия наказания.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – ЦНИРТИ имени Берга – на сумму 283,1 млн рублей. Защита Иванова выразила категорическое несогласие с вынесенным вердиктом.
Адвокат Павел Соркин заявил о намерении обжаловать приговор, назвав его необоснованным и излишне суровым. По его утверждению, экспертиза по делу проводилась специалистами без должных знаний в области радиоэлектроники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд отправил под арест бывшего руководителя конструкторского бюро за хищение 600 млн рублей при закупках для военно-промышленного комплекса. В ноябре прошлого года суд приговорил экс-гендиректора корпорации «Энергия» Владимира Солнцева к восьми годам колонии за махинации с электронными компонентами.