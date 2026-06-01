Экс-глава «Радиоавтоматики» получил восемь лет колонии за мошенничество

Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению

Tекст: Дарья Григоренко

Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

«Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

«Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

«Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

«Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.