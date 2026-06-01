Глава Росатома объяснил опасность ударов по Запорожской АЭС

Алексей Лихачев заявил, что сам по себе удар по машинной зоне Запорожской АЭС не столь опасен, однако важен прецедент целенаправленной атаки на атомный объект, передает РИА «Новости».
«Примерно восемь-девять метров от реакторного зала, там, где находится и топливо, и все системы безопасности. Сам по себе удар по ЗАЭС, может быть, и не столь опасен, но важны два момента. Первое – сам прецедент целенаправленного удара по атомному энергетическому объекту», – сказал он.
По словам руководителя госкорпорации, у специалистов нет сомнений в неслучайности атаки. Рядом с местом попадания беспилотника находится турбина и блочный трансформатор с большим объемом масла. Любой взрыв в этой зоне может привести к потере энергоснабжения и водоснабжения реакторного блока, что чревато ядерным инцидентом.
Лихачев также подчеркнул, что украинские силы продолжают бить по гражданским объектам. В ночь на 1 июня ударам подверглись транспортный цех и электроподстанция, были уничтожены автобусы и грузовики. Никаких военных целей на этих объектах нет. Цель таких действий – посеять панику среди населения и оказать давление на жителей Энергодара, численность которых выросла с девяти до почти 30 тыс. человек с начала работы Росатома на станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.
Эксперты МАГАТЭ осмотрели нанесенные атомному объекту повреждения.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить подобные нападения.