Лукашенко сообщил о контактах с Путиным из-за системы СПОТ

Об этом белорусский лидер рассказал во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске, передает ТАСС.
«С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней», – заявил глава республики.
Лукашенко подчеркнул важность недопущения очередей на границе и отметил, что Минск внимательно следит за ситуацией.
Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров автомобильным транспортом из ЕАЭС заработала в России 1 июня. Нововведение призвано вывести предпринимателей из «серой зоны», сократить количество контрафакта и обеспечить равные условия для ведения бизнеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Государственная дума приняла закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров.
Ранее глава Федеральной таможенной службы Алексей Пикалев представил президенту России концепцию этого нового механизма.
В середине мая лидеры России и Белоруссии обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества.