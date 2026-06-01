    1 июня 2026, 13:55 • Новости дня

    Лукашенко сообщил о контактах с Путиным из-за системы СПОТ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают связь, чтобы избежать проблем после введения российской стороной системы СПОТ.

    Об этом белорусский лидер рассказал во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске, передает ТАСС.

    «С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней», – заявил глава республики.

    Лукашенко подчеркнул важность недопущения очередей на границе и отметил, что Минск внимательно следит за ситуацией.

    Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров автомобильным транспортом из ЕАЭС заработала в России 1 июня. Нововведение призвано вывести предпринимателей из «серой зоны», сократить количество контрафакта и обеспечить равные условия для ведения бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Государственная дума приняла закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров.

    Ранее глава Федеральной таможенной службы Алексей Пикалев представил президенту России концепцию этого нового механизма.

    В середине мая лидеры России и Белоруссии обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

    31 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в реалистичности планов премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовать новый транзит газа через территорию закавказской республики. Белорусский лидер назвал эти обещания «враньем» и призвал армянский народ не повторять судьбу Украины.

    Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

    «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

    «Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

    Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

    «Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

    По словам белорусского лидера, игры политиков доходят до унижения Евразийского экономического союза, с чем единогласно согласны все члены объединения.

    Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

    «Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.

    31 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Более 10 млн россиян поучаствовали в предварительном голосовании «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 10 млн избирателей по всей стране.

    Более 1300 участников специальной военной  подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя партии Дмитрия Медведева.

    «Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной», – заявил политик.

    По словам Медведева, в качестве избирателей во время партийного праймериз свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Госдуме составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.

    Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки извне нарушить работу цифровой системы. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более 4 тыс. человек.

    На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    1 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Безработица в России достигла исторического минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Показатель безработицы в России опустился до рекордно низких 2,2%, обогнав по этому критерию ведущие мировые экономики.

    В марте уровень безработицы в стране сохранился на минимальных значениях за почти 35 лет, передает ВЦИОМ. Индекс аналитического центра составил минус 45 пунктов.

    На данный момент уровень незанятости населения составляет составил 2,2%, при этом, что естественный уровень безработицы оценивается в 4-5%.

    У 76% респондентов в окружении нет знакомых, потерявших работу за последний месяц.

    О проблемах с трудоустройством чаще сообщали граждане с плохим материальным положением – 39% против 12% в обеспеченной группе. В мегаполисах этот показатель достигает 27-29%, тогда как в малых городах и селах он равен 22%.

    На фоне европейских государств Россия стала безоговорочным лидером по низкому уровню незанятости. Страна опережает Соединенные Штаты Америки с показателем 4,3% и Китай, где он составляет 5,2%.

    Российский рынок труда прошел путь от массовой безработицы к высокой занятости. Теперь главной задачей становится использование текущей ситуации для активного роста производительности, отмечает ВЦИОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил о самом низком уровне данного показателя среди государств G20.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков подтвердил достижение исторического минимума на отечественном рынке труда.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о пользе небольшого роста безработицы для перестройки экономики.

    31 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ереване может сложиться очень сложная ситуация с резким скачком цен на газ из-за необходимости закупать российское топливо через посредников с 30% экспортной пошлиной, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Оверчук заявил, что у закавказской республики фактически нет альтернативы российскому топливу. Главным вопросом остается маршрут его поставок, передают «Вести». Политик предупредил о возможных трудностях с обеспечением Армении энергоносителями.

    «Им всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», – подчеркнул вице-премьер.

    Оверчук отметил, что из-за пошлин, рыночной стоимости и участия посредников топливо станет значительно дороже. В результате в Армении сложится очень тяжелая ситуация, хотя Россия совершенно не желает такого исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД допустил денонсацию соглашения по льготным поставкам газа в Армению.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал переход Еревана на европейские цены на топливо.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем планы армянского руководства по организации нового газового транзита.

    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    31 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Очередь выстроилась на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Ольга Иванова

    На контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Скопление людей на границе зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения, передает РИА «Новости». Трансляция показывает, что очередь на въезд в Россию сохраняется с эстонской стороны.

    На опубликованных кадрах видно несколько десятков человек, многие из которых ожидают перехода границы с чемоданами. Кроме того, на прилегающей парковке скопилось около 70 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода.

    В начале месяца на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.

    В прошлом году глава эстонского МВД отказался смягчать пропускной режим на российской границе.

    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    31 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    WSJ: ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    ООН столкнулась с острым финансовым дефицитом из-за неуплаты многомиллиардных взносов двумя ключевыми странами-участницами, что уже привело к массовым увольнениям сотрудников и закрытию офисов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, ООН испытывает острую нехватку средств. Задолженность Соединенных Штатов перед организацией достигла 4 млрд долларов, а долг Китая составляет 455 млн долларов. На эти два государства приходится 42% базовых затрат объединения, передает РИА «Новости».

    «ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль», – отмечает издание Wall Street Journal. Из-за нехватки денег руководство пошло на масштабное урезание расходов, сократив три тысячи должностей в секретариате и закрыв часть офисов. В нью-йоркской штаб-квартире даже отключили эскалаторы.

    Ситуация осложняется тем, что структура не имеет права брать взаймы. При этом полномочия руководства по увольнению персонала сильно ограничены, хотя на зарплаты уходит 70% всех трат. Решения о найме принимают 193 государства-члена, которые предпочитают запускать новые инициативы вместо оптимизации 40 тыс. действующих программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе финансового коллапса организации из-за нехватки средств.

    Президент США Дональд Трамп назвал себя способным быстро стабилизировать бюджетное положение структуры.

    Позже Вашингтон направил около 160 млн долларов в счет частичного погашения задолженности.

    1 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear после решения московского суда о взыскании с него крупной суммы.

    Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.

    31 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился личным секретом поддержания работоспособности на важных мероприятиях.

    «Изюм. Хороший изюм – это я еще с Турции знаю: в течение трех секунд глюкоза попадает в кровь», – пояснил Песков журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, чем лично он подзаряжался во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане, передает РИА «Новости».

    На замечание репортера о том, что перед одним из заседаний представитель президента изучал весьма внушительный документ, спикер скромно отметил, что ему приходится читать много подобных бумаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение саммита Евразийского экономического союза в Астане.

    Позже Дмитрий Песков жестко отреагировал на инициативу убрать флаг Армении во время этого мероприятия.

    31 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
    @ Spasiyana Sergieva/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы по художественной гимнастике россиянки завоевали девять наград, став первыми по общему числу медалей.

    Спортсменки из России принесли в копилку сборной две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Второе место по общему числу призовых мест досталось представительницам Болгарии, у которых восемь медалей. Замкнула тройку лидеров команда Израиля с семью наградами.

    В зачете по количеству золота россиянки оказались на четвертой строчке турнирной таблицы. Лидерами в этой категории стали болгарские гимнастки, вторую позицию заняли немки, а третью – испанки. Само первенство проходило с 27 по 31 мая.

    Ранее, 17 мая, исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским атлетам участвовать в турнирах с использованием национального флага и гимна. Спустя неделю аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем.

    Национальная сборная выиграла серебряные награды в групповых выступлениях.

    Гимнастка Мария Борисова стала бронзовым призером в дисциплине с лентой.

    1 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиабаза американских вооруженных сил оказалась под ответным ударом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщили в самой КСИР.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении авиабазы, с территории которой ранее был совершен налет на иранский остров Сирик, передает ТАСС.

    «В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», – говорится в заявлении КСИР.

    Перед этим Центральное командование вооруженных сил США сообщило о проведении локальной операции на выходных. Американские военные атаковали радиолокационную станцию и пункты управления беспилотными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции из-за бомбардировок объекта около Бендер-Аббаса. Министр финансов США Скотт Бессент назвал все действия Вашингтона в отношении Ирана исключительно оборонительными.

    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


