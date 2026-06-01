Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по спорным вопросам

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой армянского правительства Николом Пашиняном, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.
«Премьер-министр Армении поблагодарил президента России за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружелюбный тон, а также за поддержку», – сообщили в пресс-службе армянского премьера. Лидеры двух стран условились продолжить обсуждение в ближайшее удобное время в формате очной встречи.
Напомним, что предыдущие личные переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялись 1 апреля в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в Евразийском экономическом союзе.
В конце мая президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили ситуацию вокруг республики на полях форума в Астане.
В марте главы России и Армении договорились найти повод для продолжения диалога.