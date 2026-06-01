    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня

    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    Комментарии (8)
    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Боец «Донор» назвал самый востребованный боевой беспилотник в ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    Комментарии (3)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    Комментарии (16)
    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Комментарии (7)
    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Украинские аналитики заявили о выходе ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 11:59 • Новости дня
    National Review: Зеленский сделал ставку на национал-радикалов из-за нехватки людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от украинских ультранационалистов, что демонстрирует отчаянную нехватку человеческих ресурсов и растущее влияние радикальных группировок на Украине.

    Публичное чествование Владимиром Зеленским лидеров радикальных движений указывает на усиление контроля ультранационалистов над государственным аппаратом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский журнал National Review. Подобные шаги вызваны серьезным кадровым голодом в стране.

    «Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами», – комментирует автор статьи участие политика в перезахоронении одного из лидеров запрещенной в России террористической организации ОУН Андрея Мельника.

    Журналист подчеркивает, что из-за невозможности мобилизовать покинувших страну граждан Киев вынужден опираться на радикальные фракции, обещая им «чистую» страну. При этом Мельник, почести которому отдавал украинский лидер, отличался еще более экстремистскими взглядами, чем Степан Бандера.

    В публикации отмечается, что подобные действия создают зловещую картину и накладывают негативный отпечаток на международную репутацию государства. Состоявшееся перезахоронение уже вызвало резкое осуждение со стороны Польши и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, останки лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине. Министерство иностранных дел Израиля осудило планы киевских властей устроить государственную церемонию. Российские дипломаты вызвали посла Люксембурга в Москве для выражения решительного протеста.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 11:06 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пленный боец ВСУ пожаловался на голод в украинской армии, по его словам украинские военнослужащие из-за дефицита продовольствия вынуждены выживать, питаясь лишь несколькими печеньями в день и запивая их чаем.

    Пленный боец 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов поделился с ТАСС подробностями тяжелых условий службы. По его словам, на позициях солдаты столкнулись с острой нехваткой еды и базовых вещей.

    «Когда отправили на позицию, у нас вообще ничего не было. У меня там кофе, чай, сухой спирт были. У товарища оказались печеньки и из сухпайков паштеты. Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили», – рассказал пленный.

    Кроме проблем с питанием, военнослужащие страдали от отсутствия сухой экипировки. Кадунов отметил, что ему и его сослуживцам приходилось постоянно находиться в мокрой и грязной одежде, так как сменных вещей не выдавали.

    Месяцем ранее Кадунов рассказал о создании украинцами группировок для расправы над сотрудниками военкоматов. До этого другой украинский военнопленный Александр Кучинский признался в употреблении комбикорма для свиней из-за полного отсутствия провизии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины официально подтвердило перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России уничтожили два взвода ВСУ при освобождении Лесного

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Лесное в Днепропетровской области российские войска ликвидировали значительное количество живой силы и техники украинской армии.

    Российские подразделения уничтожили до двух взводов пехоты противника, 12 автомобилей и более 30 беспилотников при освобождении населенного пункта Лесное в Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    В масштабных боях приняли участие военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й армии из состава группировки войск «Восток».

    «Штурмовыми подразделениями группировки войск «Восток» уничтожено до двух взводов живой силы из состава 31-й и 141-й отдельных механизированных бригад ВСУ, зачищен ряд опорных пунктов противника на площади более 10 кв. км, а также уничтожено 12 единиц автомобильного транспорта и более 30 гексакоптеров типа «Баба-яга»», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы группировки «Восток» освободили село Воздвижевка в Запорожской области.

    В понедельник эти же подразделения заняли населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее российские штурмовики взяли крупный опорный пункт ВСУ на территории этого региона.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 16,5 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около 16,5 млрд долларов), сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о рекордных инвестициях в оборонный сектор, передает РИА «Новости». По его словам, масштабные сделки заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE.

    «60 млрд злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польского группы вооружений. Все это за один день в рамках контрактов, заключаемых на вооружение для Войска польского», – написал глава ведомства.

    Завод Stalowa Wola произведет боевые машины пехоты Borsuk, технику дистанционного минирования BAOBAB и различные артиллерийские системы. Также стороны договорились о рефинансировании поставок бронетранспортеров Rosomak и машин сопровождения гаубиц К9. На предприятии DEZAMET выпустят артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

    Программа Евросоюза SAFE предоставляет странам долгосрочные займы под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры. Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор. Страна является крупнейшим бенефициаром механизма и получит около 43,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил получение этих военных кредитов вопреки президентскому вето.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш анонсировал создание самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке боевых подводных дронов альянса AUKUS

    Пентагон заявил о разработке боевых подводных дронов альянса AUKUS
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники оборонного альянса AUKUS ведут активную работу над современными роботизированными системами, которые начнут поступать на вооружение союзных флотов в следующем году, сообщили в военном ведомстве США.

    Вашингтон, Лондон и Канберра проектируют новые автономные субмарины в рамках оборонного партнерства AUKUS. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет отметил высокую значимость этой инициативы, передает «Интерфакс».

    «Знаковый проект даст целый набор легко адаптирующихся, готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения наших коллективных преимуществ на море», – подчеркнул шеф Пентагона.

    Министр обороны Британии Джон Хили добавил, что разрабатываемые системы слежения и вооружения позволят эффективнее защищать подводные коммуникации. Ожидается, что новые дроны будут применяться для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

    Первые аппараты пополнят арсенал трех стран к 2027 году. Программа реализуется как часть второго компонента соглашения, направленного на развитие передовых военных технологий.

    Напомним, оборонное партнерство AUKUS было сформировано Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года. Его задачей стороны обозначили укрепление безопасности и оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы США проводят испытания по совместному использованию мини-субмарин и подводных беспилотников.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске появления американского ядерного оружия на австралийской территории из-за партнерства AUKUS. До этого Пентагон запланировал осенний пересмотр военного альянса AUKUS.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит укреплять и совершенствовать ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжить работу по совершенствованию системы противовоздушной обороны страны для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия продолжит укреплять и совершенствовать свою систему противовоздушной обороны, передает ТАСС. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с прессой в Астане.

    «Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos во Вьетнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos, производимых на российско-индийском совместном предприятии BrahMos Aerospace, заявил заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх сообщил о заключении сделки на международном форуме в Сингапуре, передает ТАСС. По его словам, документ уже утвержден сторонами.

    «Что касается Вьетнама, насколько я понимаю, соглашение уже подписано. Возможно, об этом еще не говорилось публично, но подписи уже поставлены», – сказал он. Сингх подчеркнул готовность делиться передовыми технологиями с дружественными государствами.

    Представитель ведомства добавил, что перечень получателей вооружений формируется совместно с дипломатами. Индия намерена продавать современное оружие исключительно союзникам, исключая передачу технологий потенциальным противникам.

    Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos разработана индийскими специалистами совместно с российским НПО машиностроения. Первое испытание прошло в 2001 году. Ранее экспортные контракты на поставку этих систем были подписаны с Филиппинами и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индонезия заключила с Индией контракт на поставку этих сверхзвуковых ракет.

    Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию боеприпаса с увеличенной до 800 километров дальностью полета.

    Ранее интерес к покупке данного вооружения выразили представители пятнадцати государств.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов в Одессе и Сумах, они были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    Комментарии (0)
