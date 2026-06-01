«Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

Концерн «Калашников» передал заказчикам новые легкие беспилотники «Скат-220»

Tекст: Мария Иванова

Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.