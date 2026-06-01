В России стартовала обязательная маркировка растворимого кофе и цикория

В первый день лета в стране запустили процесс нанесения специальных идентификаторов на новые категории товаров, передает РИА «Новости». Инициатива напрямую затрагивает популярные сухие напитки.
«С 1 июня расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе «Честный знак». Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории», – сообщили в Центре развития перспективных технологий.
Представители оператора уточнили, что немаркированная продукция, поступившая в продажу до введения новых правил, останется на полках магазинов до конца срока годности. Потребители смогут легко убедиться в качестве товара с помощью смартфона.
Отсканированный код предоставит полную информацию о производителе, импортере и разрешительной документации. Программа автоматически предупредит пользователя при обнаружении любых возможных нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил доработать государственную систему маркировки товаров «Честный знак».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень подлежащей обязательному контролю бакалейной и пищевой продукции.
В мае сообщалось, что отечественные производители увеличили экспортную выручку от поставок растворимого кофе на 24%.