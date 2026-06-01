Пропавших в красноярском нацпарке детей нашли живыми

Представитель отряда Серафима Чооду сообщила, что дети найдены живыми, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали масштабные поиски двух заблудившихся школьников на территории красноярского заповедника.
Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.
«Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.
«Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.
«Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.
Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.
«Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.
Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.
Более 1300 участников специальной военной подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя партии Дмитрия Медведева.
«Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной», – заявил политик.
По словам Медведева, в качестве избирателей во время партийного праймериз свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Госдуме составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.
Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки извне нарушить работу цифровой системы. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.
В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более 4 тыс. человек.
На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.
Зеленский пожаловался на молчание США о поставках ракет для ПВО
Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.
«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.
Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.
Американские власти оставили данное послание без ответа.
Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.
Лукашенко назвал трепом угрозы Зеленского атаковать белорусскую территорию
Во время саммита ЕАЭС в Астане президента Белоруссии попросили прокомментировать агрессивные заявления Киева о потенциальных ударах по 500 объектам в республике, передает ТАСС.
«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», – заявил Александр Лукашенко.
Политик добавил, что считает подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней. «Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», – сказал Лукашенко.
«Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», – добавил Лукашенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.
В ответ Александр Лукашенко отказался реагировать на подобные заявления украинского лидера.
На фоне этих событий белорусская сторона зафиксировала попытки атак украинских беспилотников на границе.
Оверчук заявил, что у закавказской республики фактически нет альтернативы российскому топливу. Главным вопросом остается маршрут его поставок, передают «Вести». Политик предупредил о возможных трудностях с обеспечением Армении энергоносителями.
«Им всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», – подчеркнул вице-премьер.
Оверчук отметил, что из-за пошлин, рыночной стоимости и участия посредников топливо станет значительно дороже. В результате в Армении сложится очень тяжелая ситуация, хотя Россия совершенно не желает такого исхода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД допустил денонсацию соглашения по льготным поставкам газа в Армению.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал переход Еревана на европейские цены на топливо.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем планы армянского руководства по организации нового газового транзита.
«Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».
Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.
Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.
Скопление людей на границе зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения, передает РИА «Новости». Трансляция показывает, что очередь на въезд в Россию сохраняется с эстонской стороны.
На опубликованных кадрах видно несколько десятков человек, многие из которых ожидают перехода границы с чемоданами. Кроме того, на прилегающей парковке скопилось около 70 автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода.
В начале месяца на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.
В прошлом году глава эстонского МВД отказался смягчать пропускной режим на российской границе.
ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы в России до рекордных значений
В марте уровень безработицы в стране сохранился на минимальных значениях за почти 35 лет, передает ВЦИОМ. Индекс аналитического центра составил минус 45 пунктов.
На данный момент уровень незанятости населения составляет составил 2,2%, при этом, что естественный уровень безработицы оценивается в 4-5%.
У 76% респондентов в окружении нет знакомых, потерявших работу за последний месяц.
О проблемах с трудоустройством чаще сообщали граждане с плохим материальным положением – 39% против 12% в обеспеченной группе. В мегаполисах этот показатель достигает 27-29%, тогда как в малых городах и селах он равен 22%.
На фоне европейских государств Россия стала безоговорочным лидером по низкому уровню незанятости. Страна опережает Соединенные Штаты Америки с показателем 4,3% и Китай, где он составляет 5,2%.
Российский рынок труда прошел путь от массовой безработицы к высокой занятости. Теперь главной задачей становится использование текущей ситуации для активного роста производительности, отмечает ВЦИОМ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил о самом низком уровне данного показателя среди государств G20.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков подтвердил достижение исторического минимума на отечественном рынке труда.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о пользе небольшого роста безработицы для перестройки экономики.
«Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».
Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.
Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.
«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.
Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.
Как пишет The Wall Street Journal, ООН испытывает острую нехватку средств. Задолженность Соединенных Штатов перед организацией достигла 4 млрд долларов, а долг Китая составляет 455 млн долларов. На эти два государства приходится 42% базовых затрат объединения, передает РИА «Новости».
«ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль», – отмечает издание Wall Street Journal. Из-за нехватки денег руководство пошло на масштабное урезание расходов, сократив три тысячи должностей в секретариате и закрыв часть офисов. В нью-йоркской штаб-квартире даже отключили эскалаторы.
Ситуация осложняется тем, что структура не имеет права брать взаймы. При этом полномочия руководства по увольнению персонала сильно ограничены, хотя на зарплаты уходит 70% всех трат. Решения о найме принимают 193 государства-члена, которые предпочитают запускать новые инициативы вместо оптимизации 40 тыс. действующих программ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе финансового коллапса организации из-за нехватки средств.
Президент США Дональд Трамп назвал себя способным быстро стабилизировать бюджетное положение структуры.
Позже Вашингтон направил около 160 млн долларов в счет частичного погашения задолженности.
Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.
В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.
Песков назвал изюм лучшим способом быстро получить энергию
«Изюм. Хороший изюм – это я еще с Турции знаю: в течение трех секунд глюкоза попадает в кровь», – пояснил Песков журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, чем лично он подзаряжался во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане, передает РИА «Новости».
На замечание репортера о том, что перед одним из заседаний представитель президента изучал весьма внушительный документ, спикер скромно отметил, что ему приходится читать много подобных бумаг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение саммита Евразийского экономического союза в Астане.
Позже Дмитрий Песков жестко отреагировал на инициативу убрать флаг Армении во время этого мероприятия.
Здание почтового отделения в Днепропетровске было полностью уничтожено огнем после нанесенного удара, сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Mах. По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.
Отмечается, что склады почтовых служб на Украине часто применяются в интересах Вооруженных сил Украины для хранения и логистики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года российские войска поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области.
Весной 2025 года армия России нанесла удар по пункту размещения украинских военных в Днепропетровске.
В феврале того же года Вооруженные силы РФ атаковали скопление солдат ВСУ на терминале «Новой почты» в Харьковской области.
Спортсменки из России принесли в копилку сборной две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Второе место по общему числу призовых мест досталось представительницам Болгарии, у которых восемь медалей. Замкнула тройку лидеров команда Израиля с семью наградами.
В зачете по количеству золота россиянки оказались на четвертой строчке турнирной таблицы. Лидерами в этой категории стали болгарские гимнастки, вторую позицию заняли немки, а третью – испанки. Само первенство проходило с 27 по 31 мая.
Ранее, 17 мая, исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским атлетам участвовать в турнирах с использованием национального флага и гимна. Спустя неделю аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем.
Национальная сборная выиграла серебряные награды в групповых выступлениях.
Гимнастка Мария Борисова стала бронзовым призером в дисциплине с лентой.